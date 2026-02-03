ONもOFFも美しく。VISから「OUTDOOR PRODUCTS」別注バックが登場！大人の日常にフィットするバック3型を展開。

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）が運営する「VIS（ビス）」は、「OUTDOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ）」との別注バッグ3型を発売いたします。本アイテムは、2026年2月3日（火）より「VIS」各店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて販売を開始します。

ブランドならではのカジュアルな機能性はそのままに、「VIS」らしい女性らしさと洗練感をプラス。トートバッグとショルダーバッグをベースに、フォルムやディテールで表情を変えた3型を展開します。ふくらみのあるシルエットやフリル、ギャザーといったデザイン要素を取り入れた2WAY仕様のトートバッグに加え、デイリーに使いやすいショルダーバッグをラインアップ。

ON・OFF問わず、毎日のスタイリングをアップデートしてくれるアイテムが揃います。

■ITEM LINE UP

別注2WAYベルト付きパデッドトートバッグ

価格：\8,580(税込)

カラー：Black・Charcoal・Ecru

サイズ：Free

品番：BVX75300(https://www.junonline.jp/vis/product/bag/tote-bag/BVX75300)

ややふくらみのあるフォルムに、微光沢の素材を組み合わせた上品カジュアルなデザインバッグ。ベルトをキュッと締めると、口元がくしゅっと寄って女性らしい丸みのあるシルエットに変化。ショルダーと手持ちの2WAY仕様で、気分やコーデに合わせて持ち替えられる使い勝手の良さも魅力です。

別注2WAYフリルトートバッグ

価格：\8,580(税込)

カラー：Black・Ecru・Beige

サイズ：Free

品番： BVX76010(https://www.junonline.jp/vis/product/bag/tote-bag/BVX76010)

フロントに施した立体的なフリルがポイントで、シンプルなコーディネイトにさりげなく可愛らしいアクセントを添えます。程よくハリのある素材感で、ON・OFF問わずさらっと持ちやすく、大人でも取り入れやすいデザインに仕上げました。取り外し可能なショルダーストラップ付きで、手持ちと肩掛けの2WAYで使用可能。

別注フリルショルダーバッグ

価格：\7,480(税込)

カラー：Black・Ecru・Pink

サイズ：Free

品番：BVX76020(https://www.junonline.jp/vis/product/bag/shoulder-bag/BVX76020)

ギャザーを効かせたショルダーがポイントの、程よくラフなショルダーバッグ。コードを絞ってくしゅっとさせることで、スタイリングにさりげないニュアンスをプラス。

コンパクトながらもマチがあり、必需品がしっかり収まるサイズ感です。

■LOOK

■特設ページ

https://www.junonline.jp/special/outdoor_26ss/(https://www.junonline.jp/special/vis_outdoorproducts_26ss/)

「OUTDOOR PRODUCTS」について

1973年、アメリカ西海岸ロサンゼルスにて「アウトドア愛好家に好まれる日用品を作りたい」というアルトシュール兄弟の強い想いによってスタート。ブランドの代名詞ともいえる“452U”で全米の若者たちの心を掴み、瞬く間に、デイパックのスタンダードとしての地位を築きあげる。

現在ではバッグに加え、カジュアルウエア、アンダーウエア、シューズ、時計、ステーショナリーなどの日用品を幅広く展開するライフスタイルブランドとして、世界60カ国以上で愛されている。

「VIS」について

VIS（ビス）

“cheer up LADY”をコンセプトに、爽やかな色気とカッコ良さを融合させたスタイルを提案するレディースブランド。 日常を自分らしく楽しむ女性たちの毎日に寄り添い、どんなシーンでも自信と輝きを引き出します。

▪️公式サイト

https://www.visjp.com/

▪️オンラインストア

https://www.junonline.jp/vis/

▪️公式インスタグラム

https://www.instagram.com/vis_jp/