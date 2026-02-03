ビアレストラン キリンシティで13回目の「九州フェア」開催！
キリンシティ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：波多野潤）は、2026年2月4日(水)～3月3日(火)の期間中、ビアレストラン キリンシティ・キリンシティプラス全27店舗で「キリンシティ 九州うまいもんフェア」を実施いたします。
キリンシティ九州うまいもんフェア2026_九州扉
キリンシティは、生産者の想いに“ひと手間”加えたおいしさをお届けするビアレストランです。
「ひと足早い春をお届け」をテーマに、気温の低い2月に約1か月実施している九州フェア。
初回は2014年2月に「季節素材のおすすめ料理」として南九州3県（熊本県・宮崎県・鹿児島県）フェアを実施し、以後毎年2月に九州素材にスポットライトを当てたメニューを展開。今年で13回目の実施となります。
13回目の今年は、企画名を「九州うまいもんフェア」とし、全7県より九州ならではの料理7品を展開いたします。
また、メニュー表に「九州地域戦略会議」が“九州はひとつ”という理念のもと作成した「九州ロゴマーク」を掲載しました。
１．実施期間：2026年2月4日(水)～3月3日(火)
２．実施店舗：キリンシティ・キリンシティプラス全27店舗
（東北1店舗、首都圏21店舗、中部1店舗、関西4店舗）
３．メニュー
FOOD
【From 佐賀県】いかしゅうまい
イカは生のままでは水揚げしてから１日も持たない繊細な魚介で季節や天候によって、どうしても余ってしまう事もあった。余ったからとはいえこのまま無駄にはしたくない、そんな想いから誕生した佐賀の名物料理！
●いかしゅうまい 880円
└ふわっと、プリプリ不思議な食感に。甘みのある味わいがたまりません
【From長崎県】皿うどん
当初、太い麺だった「皿うどん」はちゃんぽんの考案者によって作られたもの。今でも長崎では「太麺皿うどん」、「細麺皿うどん」としてはっきり区別している。今では知名度も全国区♪
●皿うどん キリンシティ風 880円
└長崎の名物料理をキリンシティ風にアレンジ。おつまみにもお食事にも
キリンシティ九州うまいもんフェア2026_佐賀、長崎
【From 福岡県】明太子
やまやの辛子明太子は、創業当時から同じ製法で「匠のたれ」を継ぎ足し作られます。
こだわりの原材料から生み出される、こだわりの明太子をキリンシティならではの調理法でお届け♪
●博多明太子のスフレオムレツ 850円
└こだわり明太子をふっくらスフレオムレツに♪よく混ぜてお召し上がりください。
【From 大分】ネギ焼き
「大分味一ネギ」は、熱を加えてもシャキッとした歯ごたえと甘みや、香り高い味わいが特長。「ねぎ焼き」は素材が持つ本来の味を楽しむことができます。
●大分ネギ焼き 850円
└たっぷりの葱を焼き上げて、さっぱりポン酢で♪素材の味を堪能してください。
【From 熊本県】辛子蓮根
古くは病弱であった藩主に、栄養のあるものを食べさせたいという思いから考案された「辛子蓮根」。明治維新までは門外不出の味だったとか・・・熊本を代表する郷土料理のひとつです。
●辛子蓮根 600円
└ぴりっとくる辛さがたまらない！少しずつお召し上がりください♪
キリンシティ九州うまいもんフェア2026_福岡、大分、熊本
【From 宮崎県】チキン南蛮
唐辛子入りの甘酢に食材を漬けてつくられる「南蛮漬け」。これに鶏肉を用いて料理されたため、「チキン南蛮」と呼ばれるようになったといわれている。
●チキン南蛮 Regular1,180円、Small750円
└たっぷりのタルタルソースを絡めて。ロメインレタスもご一緒に♪
※鶏肉は福岡県産です
【From 鹿児島県】きびなご
鹿児島県のきびなごは、透明度の高い海と豊かな自然に恵まれ、黒潮の恵みを受け育ちます。魚体に傷がつきにくい漁法で美しいまま水揚げされた、新鮮なきびなごを是非！
●きびなごのフリット ケール塩 680円
└素材の持ち味を活かしたフリットに。ケール塩がアクセント！
キリンシティ九州うまいもんフェア2026_宮崎、鹿児島
DRINK
●キリン樽詰めサワー熊本トマト 650円
●キリン樽詰めサワー桜島小みかん 650円
キリンシティ九州うまいもんフェア2026_九州サワー
期間限定乾杯ドリンク付プラン
●選べる乾杯ドリンク付『九州乾杯プラン』
お料理は九州うまいもんフェアから4品
１.辛子蓮根
２.いかしゅうまい
３.博多明太子のスフレオムレツ
４.チキン南蛮
1名様2,300円
※2名様から承ります
キリンシティ九州うまいもんフェア2026_乾杯プラン
LUNCH
●期間限定おすすめランチ チキン南蛮（ライスorパン付） 1,280円、サラダ付1,480円
└甘酢を絡めた鶏肉に、たっぷりのタルタルソース。おかずのテッパンです♪
※鶏肉は福岡県産です
※ランチメニューは新京極・高槻店・登戸店ではお取り扱いがございません。
キリンシティ九州うまいもんフェア2026_ランチ
【キリンシティのメニューコンセプト】
キリンシティ九州うまいもんフェア2026_キリンシティコンセプト