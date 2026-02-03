ビアレストラン キリンシティで13回目の「九州フェア」開催！

キリンシティ株式会社

キリンシティ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：波多野潤）は、2026年2月4日(水)～3月3日(火)の期間中、ビアレストラン キリンシティ・キリンシティプラス全27店舗で「キリンシティ 九州うまいもんフェア」を実施いたします。

キリンシティ九州うまいもんフェア2026_九州扉

キリンシティは、生産者の想いに“ひと手間”加えたおいしさをお届けするビアレストランです。

「ひと足早い春をお届け」をテーマに、気温の低い2月に約1か月実施している九州フェア。

初回は2014年2月に「季節素材のおすすめ料理」として南九州3県（熊本県・宮崎県・鹿児島県）フェアを実施し、以後毎年2月に九州素材にスポットライトを当てたメニューを展開。今年で13回目の実施となります。

13回目の今年は、企画名を「九州うまいもんフェア」とし、全7県より九州ならではの料理7品を展開いたします。

また、メニュー表に「九州地域戦略会議」が“九州はひとつ”という理念のもと作成した「九州ロゴマーク」を掲載しました。

１．実施期間：2026年2月4日(水)～3月3日(火)

２．実施店舗：キリンシティ・キリンシティプラス全27店舗

（東北1店舗、首都圏21店舗、中部1店舗、関西4店舗）

３．メニュー

FOOD

【From 佐賀県】いかしゅうまい

イカは生のままでは水揚げしてから１日も持たない繊細な魚介で季節や天候によって、どうしても余ってしまう事もあった。余ったからとはいえこのまま無駄にはしたくない、そんな想いから誕生した佐賀の名物料理！

●いかしゅうまい 880円

└ふわっと、プリプリ不思議な食感に。甘みのある味わいがたまりません

【From長崎県】皿うどん

当初、太い麺だった「皿うどん」はちゃんぽんの考案者によって作られたもの。今でも長崎では「太麺皿うどん」、「細麺皿うどん」としてはっきり区別している。今では知名度も全国区♪

●皿うどん キリンシティ風 880円

└長崎の名物料理をキリンシティ風にアレンジ。おつまみにもお食事にも

キリンシティ九州うまいもんフェア2026_佐賀、長崎

【From 福岡県】明太子

やまやの辛子明太子は、創業当時から同じ製法で「匠のたれ」を継ぎ足し作られます。

こだわりの原材料から生み出される、こだわりの明太子をキリンシティならではの調理法でお届け♪

●博多明太子のスフレオムレツ 850円

└こだわり明太子をふっくらスフレオムレツに♪よく混ぜてお召し上がりください。

【From 大分】ネギ焼き

「大分味一ネギ」は、熱を加えてもシャキッとした歯ごたえと甘みや、香り高い味わいが特長。「ねぎ焼き」は素材が持つ本来の味を楽しむことができます。

●大分ネギ焼き 850円

└たっぷりの葱を焼き上げて、さっぱりポン酢で♪素材の味を堪能してください。

【From 熊本県】辛子蓮根

古くは病弱であった藩主に、栄養のあるものを食べさせたいという思いから考案された「辛子蓮根」。明治維新までは門外不出の味だったとか・・・熊本を代表する郷土料理のひとつです。

●辛子蓮根 600円

└ぴりっとくる辛さがたまらない！少しずつお召し上がりください♪

キリンシティ九州うまいもんフェア2026_福岡、大分、熊本

【From 宮崎県】チキン南蛮

唐辛子入りの甘酢に食材を漬けてつくられる「南蛮漬け」。これに鶏肉を用いて料理されたため、「チキン南蛮」と呼ばれるようになったといわれている。

●チキン南蛮 Regular1,180円、Small750円

└たっぷりのタルタルソースを絡めて。ロメインレタスもご一緒に♪

※鶏肉は福岡県産です

【From 鹿児島県】きびなご

鹿児島県のきびなごは、透明度の高い海と豊かな自然に恵まれ、黒潮の恵みを受け育ちます。魚体に傷がつきにくい漁法で美しいまま水揚げされた、新鮮なきびなごを是非！

●きびなごのフリット ケール塩 680円

└素材の持ち味を活かしたフリットに。ケール塩がアクセント！

キリンシティ九州うまいもんフェア2026_宮崎、鹿児島

DRINK

●キリン樽詰めサワー熊本トマト 650円

●キリン樽詰めサワー桜島小みかん 650円

キリンシティ九州うまいもんフェア2026_九州サワー

期間限定乾杯ドリンク付プラン

●選べる乾杯ドリンク付『九州乾杯プラン』

お料理は九州うまいもんフェアから4品

１.辛子蓮根

２.いかしゅうまい

３.博多明太子のスフレオムレツ

４.チキン南蛮

1名様2,300円

※2名様から承ります

キリンシティ九州うまいもんフェア2026_乾杯プラン

LUNCH

●期間限定おすすめランチ チキン南蛮（ライスorパン付） 1,280円、サラダ付1,480円

└甘酢を絡めた鶏肉に、たっぷりのタルタルソース。おかずのテッパンです♪

※鶏肉は福岡県産です

※ランチメニューは新京極・高槻店・登戸店ではお取り扱いがございません。

キリンシティ九州うまいもんフェア2026_ランチ

【キリンシティのメニューコンセプト】

キリンシティ九州うまいもんフェア2026_キリンシティコンセプト