”ニュースソムリエ”が責任編集！ 思想型オウンドメディア「深読みジャーナル」始動

”ニュースソムリエ”がニュースやトレンドを厳選！

酒ジャーナリスト・エッセイスト 葉石かおり現在、執筆陣は琴奏者の中しまりん氏と、ニュースソムリエで編集長の葉石かおりの２名。今後、徐々に外部執筆陣も増えていきます。



2026年1月17日、ニュースソムリエ＊が責任編集を務めるオウンドメディア「深読みジャーナル」(https://fukayomi.jp/)が始動しました。

責任編集は、シリーズ累計21万部のベストセラー『酒好き医師が教える最高の飲み方』の著者で、酒ジャーナリスト・エッセイストで、ニュースソムリエの葉石かおり（Leaf Stone株式会社 代表取締役）が務めます。

情報があふれる現代において、私たちは日々、膨大なニュースや話題に囲まれています。

日々、数えきれないほどの情報が流れてくる中、



「どの記事を読めばいいのかわからない」

「結局、ニュースや情報の表面だけ追って終わってしまう」

そんな感覚を抱く人も少なくありません。



（＊ニュースソムリエ＝ニュースを厳選し、味わい、深読みする人。商標登録出願中）

ニュースを「自分ごと」として考える編集方針



「深読みジャーナル」は、数多あるニュースの中から、表面だけでは見えてこない論点や違和感をすくい上げ、「自分ならどう考えるか」を深める視点を届けるメディアです。

責任編集者を務めるのは、ラジオレポーター、女性週刊誌記者として11年間、社会や人の営みを現場で取材してきた葉石かおり。



日々流れてくるニュースやトレンドを、独自の感性と取材経験をもとに読み解いていきます。

ただ情報を追ったり、要約したりするのではなく、読者が「自分ごと」として考えられるよう、実生活に即した深読みを重ねていくのが特徴です。

また、書き手の立場や価値判断をあえて隠さず、筆者と編集責任の所在が見える形で発信します。

「深読みジャーナル」の特徴＆テーマ

「深読みジャーナル」の特徴は以下のとおりです。

- 数多あるニュース・トレンドをニュースソムリエならではの感性でセレクト- 読者が考えるきっかけとなる「論点」を掘り下げる- ニュースを「自分ごと」としてとらえ、実生活に活かす- 忖度なく、言語化する

「深読みジャーナル」では、社会・健康・恋愛・心理・ライフスタイル・グルメ・お酒などを切り口に、日々のニュースやトレンドを扱っています。

ただ出来事を追うのではなく、その背景にある価値観や前提、私たちの選択にどう影響するのかまで視野に入れ、考える材料を提示します。

想定する読者・企業との関わり方

「深読みジャーナル」は、情報を消費するだけでなく、立ち止まって考える時間を大切にしたい読者にとって、安心して思考を巡らせられる場でありたいと思います。

また「深読みジャーナル」は、そうした読者とつながりたい企業や団体にとっても、考えや取り組みの背景を丁寧に伝え、読者との対話を育てる場を目指しています。

記事での発信に加え、編集方針に共感する方々とのコラボレーションや、読者参加型の企画なども通じて、思想や姿勢が自然に伝わる関係づくりを進めていきます。



コスメや飲食、ヘルスケア、ライフスタイル分野など、商品やサービスの背景にある思想やストーリーまで丁寧に伝えたい企業・ブランドとの協働も、積極的に行っていきます。

連載企画について

琴演奏者の中しまりん氏。ホテルや豪華客船など、さまざまなシーンで演奏を行っている。

「深読みジャーナル」では、こうした編集方針のもと、外部執筆者による連載企画も提供しています。



その1つが琴奏者の中しまりん氏(https://kinsenlab.com/)による「中しまりんの琴線深読みLab ～脳・身体・細胞を調律する、箏と音の科学～」 (https://fukayomi.jp/%e4%b8%ad%e3%81%97%e3%81%be%e3%82%8a%e3%82%93%e3%81%ae%e7%90%b4%e7%b7%9a%e6%b7%b1%e8%aa%ad%e3%81%bflab-%ef%bd%9e%e8%84%b3%e3%83%bb%e8%ba%ab%e4%bd%93%e3%83%bb%e7%b4%b0%e8%83%9e%e3%82%92%e8%aa%bf/)です。

この連載では、伝統楽器である琴の音色や振動が、脳や身体、さらには細胞レベルにもたらす影響に注目。

音が届く仕組みや、感覚と情報の関係性を多角的に深読みします。



音楽家としての実践に加えて、音と身体・脳の関係に関する研究や考察も踏まえつつ、琴の響きが心身へどのように作用するのかを丁寧に紐解いています。

【配信者・深読みジャーナル運営者】

葉石かおり（酒ジャーナリスト・エッセイスト）

連絡先：Leaf Stone株式会社

京都市上京区元誓願寺通智恵光院西入元中之町500番地 宮崎屋ビル２階J号室

leafstone20251001@gmail.com