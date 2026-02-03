屋内スカイダイビングの体験時間が2倍！平日狙いでゆっくり楽しむ贅沢な体験消費─木曜限定のお得な+1分フライト「ブーストサーズデー」開始（FlyStation Japan／埼玉）

株式会社Fly Station Japan

日本で唯一※の屋内型スカイダイビング施設「FlyStation Japan」（所在地：埼玉県越谷市）では、2025年11月27日（木）より、毎週木曜日限定で体験フライトの空中滞在時間が増える「ブーストサーズデー」キャンペーンを開始しました。

※自社調べ、屋内型スカイダイビング施設として／2026年1月時点

本キャンペーンでは、対象となる体験フライトを1フライト以上ご予約いただいた方に、通常のフライト時間（1分間）に“＋1分”を無料で追加。

FlyStation Japanの体験フライトは、全身で風を受けながら空中浮遊を体感する、一瞬で非日常の世界に引き込まれる濃密なアクティビティです。

わずか1分間のフライトでも、「想像以上に楽しい」「あっという間だった」と感じる方が多く、その高い没入感が特長となっています。

今回フライト時間を2分間に拡張することで、楽しさはそのままに、体験中に気持ちの余裕が生まれ、風の流れや身体の動きなどに目を向けられる時間が増えるという変化が生まれます。

こうした体験者のリアルな声と、体験の質をさらに高めたいという想いから、毎週木曜日限定でフライト時間が2倍となる「ブーストサーズデー」が誕生しました。

■体験者の「もっと飛びたい」を形に─毎週木曜限定の＋1分キャンペーン

近年、働き方の多様化やリモートワークの浸透により、平日の過ごし方そのものが見直されつつあります。週末にまとめて楽しむのではなく、平日の中にリフレッシュやご褒美時間を取り入れるというライフスタイルが、若い世代を中心に広がっています。

また、物価高や価値観の変化を背景に、消費行動は「モノを持つ」ことから、記憶に残る体験や感情を重視する「コト消費」へとシフトしています。限られた時間と予算の中でも、コスパよく満足度の高い非日常体験を選びたいというニーズが高まっています。

FlyStation Japanのフライト体験では、体験後に最も多く寄せられる声の一つが「想像以上に楽しくて、フライト時間があっという間だった」というものです。

そこで今回、短い時間でも心と身体をしっかり解放できる、他にはない唯一無二の体験価値を高めたいという想いから、毎週木曜日限定でフライト時間が1分プラスされる「ブーストサーズデー」を企画しました。



実際に「ブーストサーズデー」を体験した方からは、以下のような声が寄せられています。

「あと1分あればいいなと思っていたことが実現されて嬉しい」

「1分でも十分満足だったが、2分になるとさらに満足度が高まった」

「今後もこのキャンペーンをぜひ継続してほしい」

こうした反響を受け、木曜日の利用者数もキャンペーン開始前と比較して増加しており、平日に“少しだけ特別な体験”を求めるニーズの高まりがうかがえます。

週末前で気持ちが少し緩み、比較的落ち着いた環境で体験しやすい木曜日は、集中して空中浮遊を楽しめる“ちょうどいい非日常”を体感できる曜日です。

初体験の方にもリピーターにも、今の時代にフィットした、賢く満足度の高い体験消費の選択肢の一つとして提案します。

■「ブーストサーズデー」キャンペーンについて

フライトは、4歳から体験可能！

【キャンペーン名】

ブーストサーズデー（BOOST THURSDAY）

【内容】

体験フライトを1フライト以上ご予約いただいた方に、1フライト＋1分 を無料で追加

【開始日】

2025年11月27日（木）～ 毎週木曜日 開催中！

【注意事項】

・祝日は対象外となります

・体験フライトのみ対象です

・お一人につき1フライト以上のご予約が必要です

・1フライトおよび追加分を2人以上で分けて体験することはできません

・追加分を他の方へ譲渡することはできません

・他キャンペーンとの併用不可となる場合があります

・1フライト＝2分間になるのは、初回受付時にお申し込み頂いたフライト分のみ

※飛び終わった後の追加のフライトは対象外となります

※詳細は公式HPまたは各SNSをご確認ください

■こんな方におすすめ

◼️Flystation Japanについて

- 初めてのフライトを、できるだけ長く満喫したい方- 「もう少し長く飛びたい！」という経験者の方- 平日にゆったりと、非日常を楽しみたい方- 木曜日を“自分へのご褒美デー”にしたい方- コスパよく、天候を気にせず“空”を飛んでみたい方- 他にはないSNS映えする動画・写真を撮りたい方 など

FlyStation Japanは、2017年に埼玉県越谷市に誕生した日本で唯一の屋内型スカイダイビング施設です。直径4.5m、高さ19.8mの垂直型ウィンドトンネルを備え、従来のスカイダイビングとは異なり、天候や季節に左右されず、年間を通じて安全かつ快適な「空中浮遊体験」を提供しています。

施設内では、最大時速360kmに達する風に乗って“本当に空を飛ぶ”ような体験ができ、子どもは4歳から、体重125kgまでの幅広い世代が参加可能。家族や友人と一緒に「空を飛ぶ夢」を叶えられる非日常空間は、思い出づくりや観光レジャーに最適です。

360度透明なチャンバー（浮遊空間）は、どこからでも写真・動画の撮影が可能。SNS映えするコンテンツとしても人気を集めており、YouTuberやアーティスト、Snow ManやSixTONESといった著名人の撮影利用実績も多数あります。

また、一般向けのアクティビティだけでなく、アスリートのトレーニング、テレビ番組やMVなどのメディアコンテンツ撮影、各種プロモーションなどなど、幅広い用途に対応できる次世代型エンタメ施設として注目されています。

FlyStation Japanは、今後も「空を飛ぶ」という普遍的な夢の実現を通じて、新たな価値と感動を創出してまいります。

- HP：https://flystation.jp/- Instagram：https://www.instagram.com/flystation.jp/- YouTube：https://www.youtube.com/@flystationjapan

◼️会社概要

会社名：株式会社FlyStation Japan

所在地：〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン6-19-3

設立：平成26年4月9日

開業：平成29年4月15日

事業内容：屋内でスカイダイビングを楽しめるスポーツ施設を運営しております。

オリジナルグッズの販売も行っております。

◼️本件に関するお問い合わせ先

株式会社グラヴィティPR 「FlyStation Japan株式会社」広報事務局

山田、西野

TEL：043-400-3434 Mobile：090-4433-9489（山田直通）

Mail：flystationjapan@gravity-g.com