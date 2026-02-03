マウザー、2025年に60社以上の新規メーカーとの取引を開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、2025年に63社の新規メーカー(https://www.mouser.com/new-manufacturer/)との取引を開始し、業界でも有数の取扱メーカー・製品ラインアップを通じて、世界中の電子設計エンジニアおよび購買担当者の選択肢を拡大しています。マウザーは最先端製品を幅広く取り揃えることで、設計者が最新技術へ迅速にアクセスできる環境を提供し、市場投入までの期間短縮を支援しています。

マウザーは1,200社を超える製造パートナーと緊密に連携し、業界最新の電子部品へ最も迅速かつ容易にアクセスできる環境を提供しています。2025年を通じて半導体および電子部品メーカーは、グローバル市場への製品投入においてマウザーと連携してきました。2020年以降、マウザーは430社以上のメーカーとの取引を開始し、2025年には4万点以上の新規品番を投入しています。

■マウザーのコメント

マウザーの製品担当シニアバイスプレジデントを務めるKristin Schuetterは、次のように述べています。

「業界を代表するメーカーの最新オートメーション技術および電子部品を幅広いラインアップでお客様に提供できることを、誇りに思います。2025年には60社以上の新規メーカーを迎え、産業オートメーションおよびファクトリー制御分野への展開をさらに拡大しました。今後も新製品投入（NPI）の業界リーダーとして、お客様に必要な部品や開発ツールをワンストップで提供してまいります」



■ 2025年に取り扱いを開始したパートナーメーカー（一例）

- ATI Industrial Automation(https://www.mouser.jp/manufacturer/ati-industrial-automation/)自動ツールチェンジャー、多軸力／トルクセンサシステム、材料除去ツール、ロボット(https://resources.mouser.com/robotics)衝突センサ、コンプライアンスデバイスなどを手がけ、ロボットアクセサリおよびロボットアーム用ツーリングの分野をリードするエンジニアリング企業です。- Nuvoton(https://www.mouser.jp/manufacturer/nuvoton/)アナログ(https://resources.mouser.com/analog)、ミックスドシグナル、マイクロコントローラ、クラウド、コンピューティング関連製品の設計・製造を行うメーカーです。- VPG Force Sensors(https://www.mouser.jp/manufacturer/vpg-forcesensors/)産業用および商業用のロードセル、力測定用トランスデューサ、精密センサを提供しています。- BCM Advanced Research(https://www.mouser.jp/manufacturer/bcm/)インダストリー4.0／5.0、セキュリティ(https://resources.mouser.com/security)監視、リテールキオスク、スマート農業(https://resources.mouser.com/agriculture)などに適した産業用マザーボードおよび組み込みコンピュータシステムを提供する、グローバルサプライヤーです。- Telit Cinterion(https://www.mouser.jp/manufacturer/telit-cinterion/)IoT(https://resources.mouser.com/iot)およびIIoT(https://resources.mouser.com/iiot)ソリューション向けに、産業向けセルラー通信機器、無線通信、測位モジュールを提供しています。

