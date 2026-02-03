オークリーが初の公式アパレルスポンサーシップで新たな歴史を刻む

ルックスオティカジャパン株式会社

オークリーのスポーツへの深い情熱と革新への飽くなき探究心は、そのDNAに深く刻まれ、今なお雪上での新しい可能性を切り拓き続けています。この度、オークリーはブランド史上初めて、カナダおよびフィンランドのナショナルフリースタイルスノーボード連盟の公式アパレルスポンサーに就任しました。さらに、ニュージーランドのフリースタイルスキーの選手たちへ、競技専用に設計されたギアを提供します。過酷な環境で培われた数十年にわたる経験をもとに開発されたオークリーのスノーアパレルは、先進的なデザインと高度なテクノロジーの融合により、あらゆる気象条件においても優れた耐久性を発揮し、選手のパフォーマンスを最大限に高めるように作られています。ハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエアのために設計された各アイテムは、動きやすさと自由な可動域を追求し、現代のスノーカルチャーが持つエネルギーを体現しています。

「オークリーとカナダスノーボードのコラボによる、オリンピック用アウターウェアにとても興奮しています」と、チームオークリーのアスリートキャメロン・スポルディングは語ります。「オークリーは長年、僕にとってホームのような存在で、このギアが最高水準のパフォーマンスを発揮してくれることは間違いない。デザインやカラーはシンプルで格好よく、フィット感もスノーボーダーとしてまさに求めていたもの。オークリーは完璧に作り上げてくれました。」

カナダスノーボードのためにデザインされたオークリーのアウターウェアは、大胆な構造、ダイナミックなグラフィック、そしてヘリテージへのオマージュを通じて、スピード感、精密さ、そしてナショナルアイデンティティを表現しています。カナダの象徴であるメイプルリーフは、スピードと国家の誇りを表現するデザインへと再解釈され、袖に施されたスピードラインは、前進する勢いを強調しています。クラシックなレッドは、モダンなオークリーのシルエットの中で大胆なカラーブロックとして再解釈されています。

主要アイテムには、防水性に優れたFNDry(TM)素材、全面シームテープ加工、RECCO(R)セーフティテクノロジーを備えたBALDFACE シェルジャケット、そしてWINTERTIDEソフトシェル フーディー、CHANNELカーゴパンツ、更に高い防水性とベンチレーション機能を誇るカナダスノーボード連盟専用モデルのBALDFACEシェルパンツがラインナップされています。

「雪は常に僕にとってのフィールドであり、オークリーはこれまでの歩みをずっと支えてくれました」と、チームオークリーのアスリート、レネ・リンネカンガスは語ります。「すべてのアイテムはパフォーマンスを最大限に引き出すよう設計されているので、山で自分の限界に挑戦することを可能にしてくれます。そして今回、オークリー史上初となるナショナルチームスポンサーシップの一員になれたことで、この瞬間はさらに特別なものになりました。」

さらにオークリーは、スノーボードのフリースタイル、ハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエア競技のための高性能アウターウェア＆アクセサリーのAura Collectionを通じて、フィンランドスノーボードの選手およびスタッフをサポートしています。ラインアップには、BALDFACE シェルジャケット、WINTERTIDEソフトシェル フーディー、CHANNELカーゴパンツが揃い、スピード、エネルギー、前進する動きを想起させる加速感のあるラインで再解釈されたオークリーのシグネチャーであるエリプスモチーフが配されています。各アイテムは、フィンランドを象徴するカスタムディテールを随所に取り入れ、ナショナルアイデンティティと、防水性、透湿性といったフリースタイルスノー競技が行われる環境にも対応する機能性を融合させています。コレクションはさらに、グローブ、ビーニー、ソックス、ネックゲイターもラインナップされ、アパレルとマッチする躍動感のあるカラー展開は、アスリートの動きを映し出すようなデザインに仕上げられています。Aura Collectionは、チームオークリーのフリースタイルアスリートに着用される予定です。

ニュージーランドのチームに向けては、選手が精密かつ自信を持って動き続けられるよう、フリースタイルスキー専用に開発された高機能アウターウェアを提供しています。大胆なブラックとホワイトのグラフィックがナショナルアイデンティティをダイナミックに表現し、シグネチャーであるエリプスモチーフが全てのラインや曲線にエネルギーを与えています。動きを妨げないよう設計された無駄のないシェイプのパンツには、ニュージーランドのシンボルであるシルバーファーンが躍動感あふれるデザインで配されています。再解釈されたカーゴポケットは、実用性と先進的なパフォーマンスデザインを融合させています。

「僕自身にとっても、そしてニュージーランドのフリースタイルスキーにとっても、冬季オリンピック用の競技ギアでオークリーとパートナーシップを組めることは、非常に特別なことです」と、チームオークリーのアスリート、ルカ・ハリントンは語ります。「品質において、オークリーは最高水準です。さらにスタイルやトレンドに関しては、オークリーが僕たちの味方です。フリースタイルスキーにとっては、スタイルとクオリティが全てだからこそ、僕たちと同じ価値観を持つブランドと一緒に取り組めることを、心から嬉しく思っています。」

オークリーがカナダ、フィンランド、ニュージーランド、そしてチームオークリーのフリースタイルアスリートのために開発した目的志向のスノーギアとアクセサリーは、選手たちが限界に挑み俊敏に動き、世界の舞台で新たな可能性を生み出す力を引き出します。

＜オークリーについて＞

1975 年にアメリカ・南カリフォルニアで誕生したオークリー（Oakley(R)）は、プロダクトデザインおよびスポーツパフォーマンスの分野で世界をリードするブランドです。900 件以上の特許を所有するオークリーの企業文化は、発明家、理想主義者、科学者、そしてクリエイターの集まりであり、デザインとイノベーションを駆使して人々にインスピレーションを与える製品と体験を生み出すことに情熱を傾けています。この哲学により、最もアイコニックで他に類を見ないブランドのひとつとなり、最高レベルで競い合う世界中のトップアスリートがオークリーの製品に信頼を寄せています。卓越したクリアな視界と精密さ、耐衝撃性、紫外線からの保護を特徴とする、オークリーの誇る High Deﬁnition Optics(R)（ハイデフィニションオプティクス）のテクノロジーは、ブランドのすべてのサングラス、度付アイウェア、プレミアムなゴーグルに採用されています。スポーツ用アイウェアのリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリーにもその領域を広げ、

スポーツパフォーマンスとアクティブなライフスタイル志向の消費者に向けた製品を展開しています。オークリーは、エシロールルックスオティカのブランドです。

