【川崎駅1分】爆速30秒で着丼！？立ち食い海鮮丼『THE漁師DON』が川崎ダイスにNEWオープン
株式会社サンライズサービス（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：松村幾敏）は、立ち食い海鮮丼専門店『THE漁師DON（ザ・リョウシドン）川崎ダイス店』を、川崎駅すぐの商業施設「川崎ダイス」1階にてオープンいたしました。
『THE漁師DON』は、「忙しい、でも旨いものが食べたい！」というニーズに応える【爆速提供×豪快盛り×圧倒的コスパ】が特長の新感覚・海鮮丼ブランドです。市場直送の新鮮なネタを使用し、“かき込む快感”と“満足感”をワンコインから楽しめる海鮮丼を提供します。
■ ここが凄い！『THE漁師DON』3つのこだわり
1）「待たせない」は正義！タイパ最強の立ち食いスタイル
「座って待つ時間すらもったいない！」という現代のランチ事情に合わせ、あえて【立ち食いスタイル】を採用。
注文後すぐに職人が盛り付け、【最短30秒】で提供する“爆速海鮮丼”を実現しました。
忙しいランチタイムはもちろん、仕事帰りのサク飯にも最適です。
2）視界をジャックする「巨大エビ」と「山盛りまぐろ」
【特上漁師DON】定価1,180円
看板メニューの『特上漁師DON』は、運ばれてきた瞬間に思わずスマホを構えたくなる迫力。
どんぶり中央には、存在感抜群の【頭付き生エビ】がドンッ！
さらに、濃厚なねぎとろと、ゴロゴロ大きくカットした【ぶつ切りまぐろ】を豪快に盛り付けました。
プリップリのエビと、とろけるまぐろの波をぜひご体感ください。
3）中学生のお小遣いでも通える「圧倒的コスパ」
「美味しい海鮮は高い」という常識を覆す、驚きの価格設定。
無駄なサービスを省いた立ち食いスタイルだからこそ、680円（税込）～という衝撃の価格を実現しました。
おやつ感覚でも“本物の刺身”を楽しめる、川崎の新・駆け込みスポットです。
■ 【期間限定】全品180円引き！オープン記念キャンペーン
オープンを記念し、2026年2月6日（金）までの期間限定で、全品180円引きのキャンペーンを開催します。
▼キャンペーン価格（すべて税込）
↓定番！漁師DON 通常価格 680円 → オープン記念価格 500円（ワンコイン）↓
【まぐろ漬けDON】OP価格500円
【MIX漬けDON 】OP価格500円
【ねぎとろ温玉DON】OP価格500円
↓欲張り！THE漁師DON 通常価格 880円 → オープン記念価格 700円↓
【THE漁師DON】OP価格700円
【THE漁師DON漬けMIX】OP価格700円
【THE漁師DON MIX】OP価格700円
↓最強！特上漁師DON 通常価格 1,180円 → オープン記念価格 1,000円↓
【特上漁師DON 】OP価格1,000円
【特上漁師DON漬けMIX 】OP価格1,000円
【特上漁師DON MIX 】OP価格1,000円
■ 店舗概要
店名：THE漁師DON 川崎ダイス店
オープン日：2026年2月
所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 川崎ダイス 1F
営業時間：11:00～22:00（ラストオーダー 21:30）
スタイル：立ち食い・カウンター席
■ 川崎で一番「元気が出る」海鮮丼体験を
「最近、美味しい魚を食べていないな…」
そう思ったら、迷わず川崎ダイス1階へ。
扉を開けた瞬間に広がる酢飯の香り、職人の威勢の良い声。
どんぶりいっぱいの“海の宝石箱”をガツガツとかき込めば、午後のエネルギーチャージは完了です。
この【爆速・激安・激旨】体験、ぜひ一度お試しください。
■ 会社概要
会社名：株式会社サンライズサービス
代表者：代表取締役 松村幾敏
所在地：神奈川県川崎市
事業内容：宅配事業・ケータリング事業・飲食事業