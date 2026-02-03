【川崎駅1分】爆速30秒で着丼！？立ち食い海鮮丼『THE漁師DON』が川崎ダイスにNEWオープン

株式会社テンポスホールディングス

株式会社サンライズサービス（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：松村幾敏）は、立ち食い海鮮丼専門店『THE漁師DON（ザ・リョウシドン）川崎ダイス店』を、川崎駅すぐの商業施設「川崎ダイス」1階にてオープンいたしました。

『THE漁師DON』は、「忙しい、でも旨いものが食べたい！」というニーズに応える【爆速提供×豪快盛り×圧倒的コスパ】が特長の新感覚・海鮮丼ブランドです。市場直送の新鮮なネタを使用し、“かき込む快感”と“満足感”をワンコインから楽しめる海鮮丼を提供します。

■ ここが凄い！『THE漁師DON』3つのこだわり

1）「待たせない」は正義！タイパ最強の立ち食いスタイル

「座って待つ時間すらもったいない！」という現代のランチ事情に合わせ、あえて【立ち食いスタイル】を採用。

注文後すぐに職人が盛り付け、【最短30秒】で提供する“爆速海鮮丼”を実現しました。

忙しいランチタイムはもちろん、仕事帰りのサク飯にも最適です。

2）視界をジャックする「巨大エビ」と「山盛りまぐろ」

【特上漁師DON】定価1,180円

看板メニューの『特上漁師DON』は、運ばれてきた瞬間に思わずスマホを構えたくなる迫力。

どんぶり中央には、存在感抜群の【頭付き生エビ】がドンッ！

さらに、濃厚なねぎとろと、ゴロゴロ大きくカットした【ぶつ切りまぐろ】を豪快に盛り付けました。

プリップリのエビと、とろけるまぐろの波をぜひご体感ください。

3）中学生のお小遣いでも通える「圧倒的コスパ」

「美味しい海鮮は高い」という常識を覆す、驚きの価格設定。

無駄なサービスを省いた立ち食いスタイルだからこそ、680円（税込）～という衝撃の価格を実現しました。

おやつ感覚でも“本物の刺身”を楽しめる、川崎の新・駆け込みスポットです。

■ 【期間限定】全品180円引き！オープン記念キャンペーン

オープンを記念し、2026年2月6日（金）までの期間限定で、全品180円引きのキャンペーンを開催します。

▼キャンペーン価格（すべて税込）

↓定番！漁師DON 通常価格 680円 → オープン記念価格 500円（ワンコイン）↓

【まぐろ漬けDON】OP価格500円【MIX漬けDON 】OP価格500円【ねぎとろ温玉DON】OP価格500円

↓欲張り！THE漁師DON 通常価格 880円 → オープン記念価格 700円↓

【THE漁師DON】OP価格700円【THE漁師DON漬けMIX】OP価格700円【THE漁師DON MIX】OP価格700円

↓最強！特上漁師DON 通常価格 1,180円 → オープン記念価格 1,000円↓

【特上漁師DON 】OP価格1,000円【特上漁師DON漬けMIX 】OP価格1,000円【特上漁師DON MIX 】OP価格1,000円

■ 店舗概要

店名：THE漁師DON 川崎ダイス店

オープン日：2026年2月

所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 川崎ダイス 1F

営業時間：11:00～22:00（ラストオーダー 21:30）

スタイル：立ち食い・カウンター席

■ 川崎で一番「元気が出る」海鮮丼体験を

「最近、美味しい魚を食べていないな…」

そう思ったら、迷わず川崎ダイス1階へ。

扉を開けた瞬間に広がる酢飯の香り、職人の威勢の良い声。

どんぶりいっぱいの“海の宝石箱”をガツガツとかき込めば、午後のエネルギーチャージは完了です。

この【爆速・激安・激旨】体験、ぜひ一度お試しください。

■ 会社概要

会社名：株式会社サンライズサービス

代表者：代表取締役 松村幾敏

所在地：神奈川県川崎市

事業内容：宅配事業・ケータリング事業・飲食事業