Infinidat、2025年の振り返りと2026年の展望

著者：Eric Herzog Infinidat CMO

さらなる成長と影響力獲得が期待されるエキサイティングな一年を迎えるにあたり、Infinidatが2026年のスタート現在で持っているモメンタムを振り返ってみたいと思います。2025年、Infinidatは自身で達成したものに加えて、パートナーの皆様、顧客の皆様のご協力のもとに数多くの成果を達成してきました。この勢いは年々増大し続けています。Infinidatのエコシステムにいらっしゃる皆様は、2025年に共に成し遂げた成果を誇りに思っていただければと思います。これらの重要な成果は、2026年にさらなる成功を収めるための出発点となるでしょう。

特に重要な成果の一つは、「2025 Gartner(R) Peer Insights(TM) Customers’ Choice in the Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”: Primary Storage Platforms(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000134767.html)」に選出されたことです。Infinidatがエンタープライズストレージの地域セグメントまたは全体的なGartner Peer Insights Customers' Choiceとして認定されるのは7度目になります。この栄誉の重要な点は、これがお客様からの評価であることです。

GartnerのPeer Insightsのサイト(https://www.gartner.com/reviews/market/primary-storage-platforms/vendor/infinidat)では、Infinidatの現在のお客様が私たちのエンタープライズストレージソリューションを活用して実現された、技術面、ビジネス面における優れた体験とメリットについて詳しくご覧いただけます。お客様は当社のソリューションを単に気に入っているだけではありません。私たちは愛されていると感じています。

Infinidatは、お客様からの要件の変化に合わせて、ソリューションを絶えず進化させ、拡張しています。そして私たちのソリューションが誰よりも柔軟性、エネルギー効率、高性能、サイバーレジリエンス、コスト効率において優れていることを実証してきています。当社はお客様に満足いただくことに注力しており、お客様の信頼を獲得するための努力を人一倍払ってきています。ハイエンドエンタープライズ市場においては、信頼こそが全てなのです。

その信頼を支えるのが当社の革新性です。TechTargetは2025年、InfinidatのInfiniBox(TM) SSA G4オールフラッシュシステムを「Best Enterprise Storage Arrays of 2024(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000134767.html)」の一つに選出しました。InfiniBox SSAがTechTargetから顕彰されるのはこれで3年連続となります。2024年に発売されたG4ファミリーは、エンタープライズストレージ性能に飛躍的な進歩をもたらすもので、サイバーストレージレジリエンス機能、エネルギー効率の向上、100%の可用性を兼ね備えています。

さらに、InfiniBox SSA G4は2025 CRN Tech Innovators Award(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000134767.html)を、またInfiniBox(R) G4上で動作するRAGリファレンスアーキテクチャが2025 FMSでMost Innovative Artificial Intelligence Applicatrion(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000134767.html)を受賞しました。これらは、G4が過去1年間にメディアやアナリストコミュニティから獲得した数十に及ぶ受賞・評価の一部に過ぎません。

InfiniBox G4プラットフォームは2025年、エンタープライズ向けのサイバーセキュアなバックアップターゲットにおける主要なソリューションとしての認知を獲得しました。G4は、企業がサイバー攻撃や災害などから復旧する時間を革命的に短縮しました。当社のこの主張に関連する独自調査の例として、ストレージ業界調査会社DCIGが行ったものがあります。その調査で、G4ファミリーはエンタープライズ向け世界トップ5のサイバーセキュアNASソリューション（10PB未満）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000134767.html)の一つに選出されました。

新たなソリューションという観点からも、2025年には複数のイノベーションを発表しました。9月30日には、InfiniBox G4ファミリーを大幅に強化するとともに、新たな小型フォームファクターのオールフラッシュモデルであるInfiniBox SSA G4 F24ファミリーを追加しました(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000134767.html)。SSA G4 F24ファミリーは、優れたグリーンIT電力効率を実現しながら設置面積を削減したハイエンドストレージです。さらに、ハイエンドエンタープライズストレージソリューションとしてこれまでに類を見ない低価格での導入が可能となりました。

InfiniBox G4ファミリーの進化により、ハイエンドエンタープライズストレージがより幅広い企業にご利用いただけるようになり、受賞歴のあるInfiniBox G4の強力な機能を拡張し、データインフラストラクチャを中断なくアップグレードすることが可能となりました。

お客様の成功は信頼を生み出します。当社は、US Signal(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000134767.html)がInfiniBoxプラットフォームで達成した大きな成功を称えました。主要なデジタルインフラストラクチャプロバイダーであるUS Signalは、現在米国で利用可能な数少ないオープンソースのクラウドサービスソリューションの一つである画期的なIaaS（Infrastructure-as-a-Service）ソリューション「OpenCloud」のストレージ基盤として、InfiniBox SSA G4オールフラッシュソリューションを導入しました。US Signal社の最高執行責任者（COO）であるJohn White氏へのインタビューはこちら(https://ussignal.com/wp-content/uploads/2025/09/Intelligent-CIO-North-America-Issue-61.pdf)でお読みいただけます。

また、日本の情報通信技術（ICT）サービスプロバイダーである株式会社エネコム(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000134767.html)の成功事例もご紹介しました。同社はストレージインフラストラクチャを複数のInfiniBoxに刷新し、100%の可用性、スケーラビリティ、低コストおよびサイバーレジリエンスを実現しました。

当社の協業は信頼を強化します。Infinidatは、各社と緊密に連携した強固な技術パートナーエコシステムを構築しています。当社は、Red Hat、Veeam、SAP、Commvaultなど、広範なエンタープライズソリューションを提供する企業と緊密に連携しています（技術パートナーの完全なリストはこちら(https://www.infinidat.com/en/partners/alliances)をご覧ください）。2025年、私たちはKubernetesベースのワークロード向け次世代データ保護に関するVeeamとの協業(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000134767.html)を発表しました。また、従来の仮想化プラットフォームに代わる選択肢としてRed Hat OpenShift Virtualizationへの移行をサポート(https://catalog.redhat.com/en/partners/detail/infinidat#resources)しています。

チャネルパートナーの皆様も、ビジネスを成長させるための効果的な協業においてInfinidatを信頼しています。Infinidatは多大なリソースを投入してチャネルパートナーを支援してまいりました。過去12か月間で、InfinidatはCRNパートナープログラムガイドにおいて4年連続となる5スターを獲得し、CRN Storage 100(https://www.infinidat.com/en/news/press-releases/recognized-one-2025s-50-coolest-software-defined-storage-vendors)およびCRN Cloud 100(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000134767.html)に選出されました。さらに、チャネルパートナーが協業すべき「最も優れたソフトウェアディファインドストレージベンダー」の１社として認められました。

チャネルパートナーとのオープンなコミュニケーションと生産性への強いこだわりも、Infinidatのチャネルへの取り組みの大きな特徴といえるでしょう。私も、Infinidatの仲間も、常に期待を超えるための努力を続けています。私自身は3度目のCRN Channel Chief(https://www.infinidat.com/en/news/press-releases/eric-herzog-named-crn-channel-chief-third-time)に選出されたことを誇りに思っています。また同僚であるJT Lewis(https://www.infinidat.com/en/news/press-releases/infinidats-james-jt-lewis-recognized-2025-crnr-channel-leader-emea-and-apac)は、2025年CRNチャネルリーダー（EMEAおよびAPAC地域）として顕彰されました。

当社のサイバーセキュリティに注力した取り組みは、信頼を大きく高めます。Infinidatのサイバーストレージレジリエンスにおける進歩は目覚ましく、2025年にその評価が急上昇しました。当社はCyber Security Magazineから複数のGlobal InfoSec Award(https://www.infinidat.com/en/news/press-releases/infinidat-wins-2025-global-infosec-awards-cyber-resilience-cyber-storage-and)とTop InfoSec Innovator Awardを受賞しました。受賞カテゴリーには「Hot Company - Cyber Resilience」「Hot Company - Cyberstorage」「Editor’s Choice - Ransomware Recovery」が含まれます。 また、データ保護分野における2025年Tech Innovator CUBEd Awards(https://www.infinidat.com/en/news/press-releases/infinidat-named-finalist-thecube-technology-innovation-awards-2025-enterprise)のファイナリストにも選出されました。

このブログでは、昨年の受賞歴や評価のすべてを網羅するには紙幅が足りませんが、こちら(https://www.infinidat.com/en/news/press-releases)から2025年のプレスリリースのタイトル一覧をご覧ください。

最後に、昨年の夏に実施した重要な調査結果のサマリーをお知らせします。InfinidatがThe Register / Blocks & Filesに依頼して実施したこの調査では、サイバーストレージレジリエンスと迅速な復旧が、企業のサイバーセキュリティにおける「最後の防衛線」として極めて重要な役割を担うことが明らかになりました。この結果は、「復旧第一のサイバー戦略」と次世代データ保護、自動化されたサイバー保護の統合、サイバー検知の迅速化、サイバーストレージレジリエンスと迅速な復旧を全社的なサイバーセキュリティ戦略に組み込むことの重要性が強調されました。

調査結果の報告書全文をまだご覧になっていない方は、素晴らしい新年を迎える準備を進めるにあたってぜひご一読されることをお勧めします。2026年度の予算増額を正当化する根拠となる検証ポイントや、拡大と影響力向上の新たな機会を特定する手がかりが得られる可能性があります。The Register / Blocks & Filesの報告書はこちら(https://www.infinidat.com/en/resource-pdfs/snapshot-insight-first-and-last-line-cyber-defense.pdf)からアクセスいただけます。

以上がInfinidatの2025年のハイライトです。2026年も引き続きInfinidatをよろしくお願いいたします。

