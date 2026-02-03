社会全体で子どもを育てるまちへ　里親制度を考えるシンポジウム開催

豊中市

豊中市は、里親制度の理解促進と担い手確保を目的に、里親シンポジウムを開催しました。

本市は、子育てしやすさNo.1を掲げ、令和７年４月には大阪府内の中核市で初となる児童相談所を開設するなど、社会全体で子どもを育てる仕組みづくりを進めています。

令和８年度には、さらなる体制の強化のため、里親支援センター及び児童家庭支援センターを新たに開設します。両センターは、本分野における専門的な知見と実績を有する特定非営利活動法人キーアセットが、日本財団からの支援を受けて開設します。

今回のシンポジウムはこれに先立ち開催するもので、特定非営利活動法人キーアセットや日本財団ほか下記の皆様に出席いただきました。

虐待などの理由で保護者と暮らすことができない子どもが、住み慣れた地域で安心して成長できるよう、里親制度の啓発と支援体制の充実に取り組みます。

シンポジウム及び報道機関向け写真撮影会の概要

1. 日時 令和８年２月３日（火）13時30分～16時

2. 場所 エトレ豊中５階 すてっぷホール（豊中市玉井町１丁目１番１号）

3. 内容

《報道機関向け写真撮影会》13時30分～

出席者：日本財団 常務理事 佐藤 英夫様

特定非営利活動法人キーアセット 代表 渡邊 守様

豊中市長 長内 繁樹

《シンポジウム》14時～（※要事前申込）

第１部 講演会 ［講師］公益財団法人 児童育成協会 参事 山内 稔様

第２部 パネルディスカッション

［コーディネーター］山内 稔様

［パネリスト］日本財団 公益事業部 子ども事業本部長 高橋 恵里子様

特定非営利活動法人 キーアセット 代表 渡邊 守様

ファミリーホーム「なかよし」 代表者 鷺島 実様

豊中市児童相談所 所長 太田 真実

公益財団法人 児童育成協会 参事 山内 稔様による講演会パネルディスカッションの様子左から、左から、日本財団 常務理事 佐藤英夫様、長内市長、（特非）キーアセット 代表 渡邊守様