受付システム「アイタッチ」が Cisco「Webex Calling」と正式連携 ― グローバル通話基盤との接続で、受付業務DXをさらに推進 ―
ABphone株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川井龍太郎）は、同社が提供するタブレット型受付システム「アイタッチ」が、Cisco Systems, Inc.のクラウド通話サービス「Webex Calling」と正式に連携可能になったことを発表しました。
本対応により、Webex Callingを利用する国内外の企業でも「アイタッチ」の通話型受付機能を導入できるようになります。正式提供開始は2026年3月1日を予定しています。
【グローバル基盤との接続で、業務効率化と来客対応を両立】
「アイタッチ」は、iPadから簡単操作で来訪者と社内担当者を直接つなぐ通話型受付システムです。
これまで、オンプレミスPBXのほか「Arcstar Smart PBX」「InfiniTalk」など各種クラウドPBXと連携し、多拠点・リモートワーク環境での受付運用を支援してきました。
今回新たに「Webex Calling」と接続したことで、世界中で導入されているCiscoの通話基盤を活用しながら、受付業務の効率化とスムーズな社内連絡を実現します。特に海外拠点や在宅勤務など、ハイブリッドワークを採用する企業では、受付から担当者への通話ルートを統一できる点が大きな利点です。
【B2B企業の受付に特化した「アイタッチ」】
「アイタッチ」は、オフィス、コワーキングスペース、ショールームなど幅広いビジネスシーンで導入が進む受付システムです。来訪記録のデジタル化、担当者呼び出しの自動化、クラウドPBX連携による拠点間運用の一元化などを通じて、企業の受付フローをスマートに統合します。
ABphoneは今後も、国内外の主要PBX・通話プラットフォームとの接続強化を進め、柔軟な働き方に対応する受付DXを支援してまいります。
提供開始日
2026年3月1日（予定）
※「Webex Calling」はCisco Systems, Inc.が提供するサービスの名称です。
※「Arcstar Smart PBX」はNTTドコモビジネス株式会社のサービス名です。
※「InfiniTalk」は、ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社の登録商標です。
□ABphone株式会社
会社URL：https://abphone.co.jp/
受付システムURL：https://receptiondesk.jp/
□本件に関するお問い合わせ先
ABphone株式会社
Email：sales@abphone.co.jp
公式HPお問合せフォーム：https://receptiondesk.jp/contact/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340510/images/bodyimage1】
配信元企業：ABphone株式会社
本対応により、Webex Callingを利用する国内外の企業でも「アイタッチ」の通話型受付機能を導入できるようになります。正式提供開始は2026年3月1日を予定しています。
【グローバル基盤との接続で、業務効率化と来客対応を両立】
「アイタッチ」は、iPadから簡単操作で来訪者と社内担当者を直接つなぐ通話型受付システムです。
これまで、オンプレミスPBXのほか「Arcstar Smart PBX」「InfiniTalk」など各種クラウドPBXと連携し、多拠点・リモートワーク環境での受付運用を支援してきました。
今回新たに「Webex Calling」と接続したことで、世界中で導入されているCiscoの通話基盤を活用しながら、受付業務の効率化とスムーズな社内連絡を実現します。特に海外拠点や在宅勤務など、ハイブリッドワークを採用する企業では、受付から担当者への通話ルートを統一できる点が大きな利点です。
【B2B企業の受付に特化した「アイタッチ」】
「アイタッチ」は、オフィス、コワーキングスペース、ショールームなど幅広いビジネスシーンで導入が進む受付システムです。来訪記録のデジタル化、担当者呼び出しの自動化、クラウドPBX連携による拠点間運用の一元化などを通じて、企業の受付フローをスマートに統合します。
ABphoneは今後も、国内外の主要PBX・通話プラットフォームとの接続強化を進め、柔軟な働き方に対応する受付DXを支援してまいります。
提供開始日
2026年3月1日（予定）
※「Webex Calling」はCisco Systems, Inc.が提供するサービスの名称です。
※「Arcstar Smart PBX」はNTTドコモビジネス株式会社のサービス名です。
※「InfiniTalk」は、ジェイエムエス・ユナイテッド株式会社の登録商標です。
□ABphone株式会社
会社URL：https://abphone.co.jp/
受付システムURL：https://receptiondesk.jp/
□本件に関するお問い合わせ先
ABphone株式会社
Email：sales@abphone.co.jp
公式HPお問合せフォーム：https://receptiondesk.jp/contact/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340510/images/bodyimage1】
配信元企業：ABphone株式会社
プレスリリース詳細へ