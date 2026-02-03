高齢化とがん罹患率増加が追い風、CAGR17.0%で拡大する適応型放射線治療ソリューション市場の将来像
適応型放射線治療ソリューションとは、がん放射線治療において、治療期間中の患者の解剖学的変化や腫瘍の縮小、体位のズレなどにリアルタイムで対応し、照射計画を動的に調整する治療支援システムの総称である。従来の放射線治療は、治療前に固定化した治療計画に基づいて繰り返し照射を行うスタイルが主流であったが、適応型治療では、毎回の照射前に画像診断（CT、MRIなど）を実施し、患者の状態に最適化された照射パラメータを再構築する。このプロセスには、高速かつ高精度な画像処理技術、線量計算、人工知能による自動輪郭抽出、放射線治療計画アルゴリズムなどが統合的に関与する。したがって、適応型放射線治療ソリューションは、放射線腫瘍学、医療物理、IT・AI技術の融合によって実現される次世代の精密医療インフラである。
本分野の最大の特徴は、患者ごとの生理的・解剖学的個別性に即した「パーソナライズ医療」の実現である。特に、腫瘍の形状や位置が日々変化しやすい頭頸部がん、肺がん、膀胱がんなどでは、固定的な照射計画では対応が困難である。その点、適応型治療では、画像診断によって日々の変化を捉え、必要に応じて治療計画を調整することで、腫瘍への線量集中性を高めつつ、正常組織への被ばくを抑制する。このように、治療精度の高度化と副作用低減の両立は、患者のQOL向上や医療資源の最適活用にも貢献する。また、診断装置、計画システム、照射機器が連携することにより、従来分断されていた医療プロセスの統合化が進みつつある。
適応型放射線治療の拡大において、AIおよび自動化技術の導入は極めて重要な役割を果たしている。特に、治療前の画像登録、輪郭抽出、線量計算、プラン最適化といったプロセスは、本来専門的かつ時間を要する作業であるが、AIによって迅速かつ高精度に実行可能となった。これにより、治療室の稼働率向上や、医療従事者の負担軽減、計画精度の平準化が実現されつつある。また、クラウドベースの治療管理プラットフォームや、モジュール型ソリューションが登場したことで、システムの拡張性や施設ごとのニーズ対応力も向上している。結果として、これまで一部の先進施設に限られていた高度放射線治療技術が、より多くの中規模施設でも導入可能な体制が整いつつある。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界適応型放射線治療ソリューション市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/220263/adaptive-radiotherapy-solution）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが17.0%で、2031年までにグローバル適応型放射線治療ソリューション市場規模は23.39億米ドルに達すると予測されている。
図. 適応型放射線治療ソリューション世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340723/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340723/images/bodyimage2】
図. 世界の適応型放射線治療ソリューション市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、適応型放射線治療ソリューションの世界的な主要製造業者には、Siemens Healthineers、Elekta、United Imagingなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約70.0%の市場シェアを持っていた。
本市場の成長を牽引する主な要因には、世界的な高齢化とがん罹患率の増加がある。治療対象となる高齢者の割合が増加する中で、安全性と快適性を両立した放射線治療への期待が高まり、非侵襲的かつ個別最適化が可能な適応型ソリューションの需要は拡大している。また、医療の質を「治療成績＋生活の質（QOL）」で評価する傾向が強まる中、副作用の低減や治療中断リスクの抑制に寄与する本技術は、費用対効果の観点からも優位性がある。さらに、保険償還制度の整備や医療機関のDX（デジタルトランスフォーメーション）対応が進む中で、統合型かつ柔軟なソリューションへの移行が進んでおり、今後も技術進化と制度変革が相互に作用する形で、市場の継続的拡大が期待される。
