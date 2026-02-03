【21LIVE】2月8日（日）より『ランキング上位でAmazonギフト券最大3万円分プレゼント！』開催！最大30,000円分のAmazonギフト券がもらえるチャンス！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、2月8日（日）より『ランキング上位でAmazonギフト券最大3万円分プレゼント！』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340300/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼バレンタインプレゼント企画！／
上位入賞でAmazonギフト券がもらえる！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月8日（日）より『ランキング上位でAmazonギフト券最大3万円分プレゼント！』を開催します。
イベント期間中は、【バレンタイン】タブ内の対象ギフトを受け取ることで、ランキングに自動で反映されます。
ランキング1位入賞者には、最大30,000円分のAmazonギフト券を贈呈！
2位・3位にも高額Amazonギフト券をご用意しているほか、6位以下の入賞者にもギフト券獲得のチャンスがあります。
バレンタインシーズンならではの特別企画！
配信を盛り上げて、Amazonギフト券を手に入れましょう！
＼プライズ一覧／
☆1位 ： 30,000円分
☆2位 ： 20,000円分
☆3位 ： 10,000円分
☆4位 ： 5,000円分
☆5位 ： 5,000円分
☆6位以下+2万G達成： 1,000円分
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
2月8日（日）～2月14日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340300/images/bodyimage2】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340300/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼バレンタインプレゼント企画！／
上位入賞でAmazonギフト券がもらえる！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2月8日（日）より『ランキング上位でAmazonギフト券最大3万円分プレゼント！』を開催します。
イベント期間中は、【バレンタイン】タブ内の対象ギフトを受け取ることで、ランキングに自動で反映されます。
ランキング1位入賞者には、最大30,000円分のAmazonギフト券を贈呈！
2位・3位にも高額Amazonギフト券をご用意しているほか、6位以下の入賞者にもギフト券獲得のチャンスがあります。
バレンタインシーズンならではの特別企画！
配信を盛り上げて、Amazonギフト券を手に入れましょう！
＼プライズ一覧／
☆1位 ： 30,000円分
☆2位 ： 20,000円分
☆3位 ： 10,000円分
☆4位 ： 5,000円分
☆5位 ： 5,000円分
☆6位以下+2万G達成： 1,000円分
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
2月8日（日）～2月14日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340300/images/bodyimage2】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ