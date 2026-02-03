「第4回全国いちご選手権」２月４日・6日開催！過去最高「438品」より、野菜ソムリエがもっともおいしい『春いちご』NO.1を選ぶ！

フードディスカバリー株式会社

一般社団法人日本野菜ソムリエ協会（所在地：東京都渋谷区、代表理事：福井栄治）は、2026年2月4日（水）・6日（金）に、野菜ソムリエが選ぶ、もっともおいしい『春いちご』NO.1を決定する「第4回 全国いちご選手権」（以下、本選手権）を開催します。

過去最大だった昨年のエントリー数375品を、さらに大きく上回る『438品』が全国各地から集まり、より多くのいちごをより厳正に評価できるよう、東京大阪2会場・2日間に分けて実施します！

評価員である野菜ソムリエが産地や品種、生産者などの情報をすべて伏せて食味。そのおいしさを審査し、もっともおいしい「春いちご」を決定します。結果は、2月10日（火）に発表します！

【いちご選手権について】

日本野菜ソムリエ協会では、「クリスマスいちご選手権」「全国いちご選手権」「夏いちご選手権」として全国各地から集まった『いちご』の品評会を実施しています。

『いちご』は収穫時期が冬から初夏にかけてと長く、多くのいちご農家からのご要望に応え、時期を分けて３回開催。2月の『いちご』を「春いちご」と位置付け全国いちご選手権を開催しています。

「第1回全国いちご選手権」最高金賞は、ヒロファーム（埼玉県春日部市）の『あまりん』。「第2回全国いちご選手権」最高金賞は、市川いちご園（埼玉県秩父市）の『あまりん』。「第3回全国いちご選手権」では全375品のエントリーから、久米原農園 八代目久米原美幸（埼玉県本庄市）の『あまりん～極～』が最高金賞に輝き、埼玉県産のいちご『あまりん』が３年連続で最高金賞を受賞しました。

今回はどのいちごが最高金賞に輝くのか注目です！

・第1回全国いちご選手権HP（https://www.vege-fru.com/wp-content/uploads/vege-fru.com/doc/nw/2023/feb/）

・第2回全国いちご選手権HP（https://www.vege-fru.com/event/summit/2024/feb/）

・第3回全国いちご選手権HP（https://www.vege-fru.com/event/summit/2025/feb/）

第３回全国いちご選手権 受賞いちご 紹介

あまりん～極～／ 久米原農園 八代目久米原美幸（埼玉県本庄市）

＜評価員のコメント＞

・どこまでも甘さの余韻が続く。これが生のいちごとは信じられないほどの甘さの極み

・ヘタ近くまで濃厚な甘さがある！一粒でごほうびになる

・とても香りが濃厚で匂いだけでもうおいしい！大ぶりのイチゴは味は淡泊になってしまうイメージがあったがこのイチゴは甘さが濃く、華やかなあじわい

＜生産者のこだわりポイント＞

何度も食べ比べ、[味] [色] [艶]で判断し、あまりんの中で最も優れた精鋭だけを箱に詰めました至高の一粒になります。誰が食べても記憶に残り、［もう一度食べたい]と思っていただけるよう努力しております。

＜お問い合わせ＞

https://kumeharafarm.com/

【第4回全国いちご選手権 概要 】

＊第４回全国いちご選手権は［東京会場］［大阪会場］ともに２日間開催となります

■開催日 ：2026年2月4日（水）、2月6日（金）

■会場 ：

【東京会場】

2月4日（水）ホテルメトロポリタン 12時～13時30分

〒171-8505 東京都豊島区西池袋1-6-1 3F『カシオペア』

https://ikebukuro.metropolitan.jp/access/

2月6日（金）豊洲市場（青果棟） 13時～14時30分

〒135-0061 東京都江東区豊洲6-5-1 青果棟 2F会議室

https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/info/0

【大阪会場】

2月4日（水）6日（金）ホテル阪神大阪 12時～14時

ホテル阪神大阪 10F

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5丁目6番16号

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hs/hanshin/access

■審査員 ：野菜ソムリエ資格保持者

■審査方法：商品情報非公開での食味評価

■表彰内容：最高金賞／金賞／銀賞／銅賞／入賞

■結果発表：2月10日（火）にてリリースを公開予定

※2月6日（金）最高金賞のみ、日本野菜ソムリエ協会Instagramにて発表予定

■特設HP：https://www.vege-fru.com/event/summit/2026/feb/

■エントリー条件：

・全国のいちご生産者および、いちごの販売に携わる全ての方

・選手権参加にあたり、審査用いちごをご提供いただける方

※品種 ：指定なし

※納品量 ：25～30粒

※提供内容：生食

※上記内容で野菜ソムリエ15名程度が1人当たり約1個を食味します

■メディア取材について

取材・見学をご希望される場合は、日本野菜ソムリエ協会 青果物選手権事務局までご連絡ください

お問い合わせ：summit@vege-fru.com 03-6278-8456 平日10時～18時

第3回全国いちご選手権（東京会場）第3回全国いちご選手権（大阪会場）[動画: https://www.youtube.com/watch?v=a17JqEYIHMQ ]

【全国青果物選手権とは】

全国青果物選手権は、野菜・果物のプロである「野菜ソムリエ」が最もおいしい野菜・果物を選ぶ品評会です。価値あるおいしい青果物を評価し、広く世の中に発信することで、生産者を応援し、日本の農業の活性化に寄与することを目的としています。受賞することで、認知度が上がり販路拡大や売上UP売上につながります。評価員である野菜ソムリエからのフィードバックが届き、今後の開発などに生かすことができます。

URL：https://www.vege-fru.com/event/seika/

「野菜ソムリエ」とは

野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に生かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。

（累計受講生数72,091名※2025年3月末時点）