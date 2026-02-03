「-１９６(イチキューロク)無糖〈クリア〉」新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「-１９６(イチキューロク)無糖〈クリア〉」を４月７日（火）から全国で新発売します。また、「同〈ダブルレモン〉ＡＬＣ(アルコール).４％」「同〈オレンジ＆レモン〉ＡＬＣ.４％」のパッケージをリニューアルし、２月上旬以降順次、全国で新発売します。

「-１９６」は、２００５年発売のロングセラーブランドで、当社独自の“-１９６℃製法”を使用しています。なかでも「-１９６無糖」シリーズは、無糖でありながら果実本来の味わいをすっきりとした後味で楽しめる中味に高い評価をいただき、２０２５年の販売数量は対前年１３６％と極めて好調に推移しました。

今回は、「-１９６無糖〈クリア〉」を新発売するとともに、「同〈ダブルレモン〉ＡＬＣ.４％」「同〈オレンジ＆レモン〉ＡＬＣ.４％」のパッケージをリニューアルし、さらなるファン拡大を図ります。

●「-１９６無糖〈クリア〉」について

中味は、当社独自の“-１９６℃製法”によるレモン浸漬酒とライム浸漬酒を使用し、レモンとライムのバランスを追求することで、食事を引き立てる軽快な味わいに仕上げました。

パッケージは、グラスと果実のイラストを描き、「食事専用チューハイ！」の文言を配することで中味の特長を表現しました。また、「果実１００％※浸漬酒使用」のアイコンで製法へのこだわりを訴求しています。

※レモン・ライム浸漬酒に使用する浸漬果実素材の割合

●「-１９６無糖〈ダブルレモン〉ＡＬＣ.４％」

「同〈オレンジ＆レモン〉ＡＬＣ.４％」パッケージについて

「-１９６無糖」シリーズのデザインはそのままに、果実をイメージしたカラーのアクセントと果実のイラストで、中味の果実感や軽やかな飲み心地を表現しました。また、緑色で描いた「無糖」「軽やか４％」の文言によって、中味の特長をわかりやすく訴求しています。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

-１９６(イチキューロク)無糖〈クリア〉

３５０ml・１５９円・７％

５００ml・２１６円・７％

同〈ダブルレモン〉ＡＬＣ(アルコール).４％

３５０ml・１５９円・４％

５００ml・２１６円・４％

同〈オレンジ＆レモン〉ＡＬＣ.４％

３５０ml・１５９円・４％

５００ml・２１６円・４％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日・地域

２０２６年２月上旬以降順次・全国

「-１９６無糖〈ダブルレモン〉ＡＬＣ.４％」

「同〈オレンジ＆レモン〉ＡＬＣ.４％」

２０２６年４月７日（火）・全国

「-１９６無糖〈クリア〉」

▼品目 スピリッツ

▼「-１９６」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/rtd/196/

