【AI活用×教育】次世代のスキルを広める「画像・スライド・動画生成AI」の専門家講師を公募開始

■ プロジェクト発足の背景

株式会社カトルセ

生成AIの急速な進化に伴い、ビジネスやクリエイティブの現場では「どう活用するか」が問われています。しかし、実用的なノウハウを持つ人材はまだ少なく、学びの場も限られているのが現状です。 そこで今回、AIデザイン活用に知見を持つKAWAI（川合卓也）と、AI研修で実績のある株式会社カトルセがタッグを組み、プロジェクトを企画しました。

■ 募集する「AI専門家講師」について

本プロジェクトでは、単なる知識の提供にとどまらず、「再現性のある実用的なスキル」を初心者にもわかりやすく伝えられる専門家を募集します。

【募集する3つの専門分野】 急速に需要が高まっている以下の3分野に特化した方を求めています。

画像生成AI （Midjourney, Stable Diffusion等）

📊 スライド生成AI （NotebookLM,Gamma, Genspark等、資料作成の効率化）

🎬 動画生成AI （Runway, Sora等、次世代の映像表現）

【求める人物像】

■応募方法

- 上記いずれかの分野において、特化した知識・スキルをお持ちの方- 初心者に対しても噛み砕いてわかりやすく教えられる方- これから画像生成AI・動画生成AIについて学びたいと考えられている方- 既に、AI講師として活躍されている方

本プロジェクトへの参画を希望される方は、以下の手順でご応募ください。

- SNS（X等）にて対象の投稿に「DM希望」等のコメントを投稿- KAWAIまたははしもと社長のアカウントをフォロー（詳細な登録フォームをDMにて送付するため）- 送付されたフォームよりエントリー

【本件に関するSNS投稿はこちら】

KAWAI（@kawai_design）

https://x.com/kawai_design/status/2018172528540402162(https://x.com/kawai_design/status/2018172528540402162)

はしもと社長（hashimoto_no14）

https://x.com/hashimoto_no14/status/2018248369228140618(https://x.com/hashimoto_no14/status/2018248369228140618)

■会社概要

■主要事業

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102623/table/59_1_f2e76552fdfcf3900a8e6504ec2e058f.jpg?v=202602030451 ]

１．生成AIコンサル・開発・研修事業

▶ネクストAI｜AI研修、AI導入支援（顧問）、オーダーメイドAI開発

▶助成金を活用した研修でDXツール開発やAIエージェント作成

２．デジタルマーケティング・SNSマーケティング支援事業

▶TikTok,X,Instagram,公式LINEコンサル＆運用代行＆研修

▶インフルエンサーマーケティング

３．営業戦略・営業支援事業

▶新規顧客獲得の自動化支援

▶展示会・テレアポ・フォーム営業をAI活用で効率化

■本件に関するお問い合わせ

・Email: info@catorce.jp

・お問い合わせフォーム: https://catorce.jp/contact/