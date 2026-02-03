【AI活用×教育】次世代のスキルを広める「画像・スライド・動画生成AI」の専門家講師を公募開始
■ プロジェクト発足の背景
生成AIの急速な進化に伴い、ビジネスやクリエイティブの現場では「どう活用するか」が問われています。しかし、実用的なノウハウを持つ人材はまだ少なく、学びの場も限られているのが現状です。 そこで今回、AIデザイン活用に知見を持つKAWAI（川合卓也）と、AI研修で実績のある株式会社カトルセがタッグを組み、プロジェクトを企画しました。
■ 募集する「AI専門家講師」について
本プロジェクトでは、単なる知識の提供にとどまらず、「再現性のある実用的なスキル」を初心者にもわかりやすく伝えられる専門家を募集します。
【募集する3つの専門分野】 急速に需要が高まっている以下の3分野に特化した方を求めています。
画像生成AI （Midjourney, Stable Diffusion等）
📊 スライド生成AI （NotebookLM,Gamma, Genspark等、資料作成の効率化）
🎬 動画生成AI （Runway, Sora等、次世代の映像表現）
【求める人物像】
- 上記いずれかの分野において、特化した知識・スキルをお持ちの方
- 初心者に対しても噛み砕いてわかりやすく教えられる方
- これから画像生成AI・動画生成AIについて学びたいと考えられている方
- 既に、AI講師として活躍されている方
■応募方法
本プロジェクトへの参画を希望される方は、以下の手順でご応募ください。
- SNS（X等）にて対象の投稿に「DM希望」等のコメントを投稿
- KAWAIまたははしもと社長のアカウントをフォロー（詳細な登録フォームをDMにて送付するため）
- 送付されたフォームよりエントリー
【本件に関するSNS投稿はこちら】
KAWAI（@kawai_design）
https://x.com/kawai_design/status/2018172528540402162(https://x.com/kawai_design/status/2018172528540402162)
はしもと社長（hashimoto_no14）
https://x.com/hashimoto_no14/status/2018248369228140618(https://x.com/hashimoto_no14/status/2018248369228140618)
■会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/102623/table/59_1_f2e76552fdfcf3900a8e6504ec2e058f.jpg?v=202602030451 ]
■主要事業
１．生成AIコンサル・開発・研修事業
▶ネクストAI｜AI研修、AI導入支援（顧問）、オーダーメイドAI開発
▶助成金を活用した研修でDXツール開発やAIエージェント作成
２．デジタルマーケティング・SNSマーケティング支援事業
▶TikTok,X,Instagram,公式LINEコンサル＆運用代行＆研修
▶インフルエンサーマーケティング
３．営業戦略・営業支援事業
▶新規顧客獲得の自動化支援
▶展示会・テレアポ・フォーム営業をAI活用で効率化
■本件に関するお問い合わせ
・Email: info@catorce.jp
・お問い合わせフォーム: https://catorce.jp/contact/