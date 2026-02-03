物価高の時代にこそ知りたい「金運の引き寄せ方」！ 『金運引き寄せホイホイ どん底女子と金運王子の大逆転お金持ちメソッド』2026年2月18日（水）発売
株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、2026年2月18日（水）に『金運引き寄せホイホイ どん底女子と金運王子の大逆転お金持ちメソッド』（著：きんまん）を発売いたします。
不透明な時代に舞い降りた新星――令和の金運王子が解説
努力しているのに人生が思うようにいかないのはなぜか？
物価高、将来不安、先の見えない経済状況。
「節約しているのに苦しい」「毎月の赤字から抜け出せない」「真面目に働いているのに余裕がない」――そんな声が、日々聞こえてきます。
本書は、そんな不透明な時代に突如現れた「令和の金運王子」が、お金に振り回されないための新しいメソッドを解説する1冊です。
紹介するのは、根性論でも、怪しい成功神話でもありません。
日々の行動や意識を少し変えることで、お金との関係を整え、現実の流れを変えていく。そのプロセスを、どん底女子きらりちゃんの物語を通して、金運王子が具体的なメソッドとともにわかりやすく解説します。
本文より
「これは“臨時収入”のレッスンです」
臨時収入のレッスン。そんなの……あるんだ。その言葉だけでちょっと心が軽くなる。
「この引き寄せの魔法はもちろん道具もいらないし、タダでできます。ただし、ひとつだけ前提がある」
きんまんさんは扇子をパチンと鳴らし、私の方を見た。そして少しだけ目尻をやわらげた。
「大きなお金は必要な時に―簡単にくる。これを“当たり前”のことだと思ってほしい」
著者は多数の著名人を鑑定する令和の金運王子・きんまん。
大阪市立大学でギリシャ呪術を研究後起業し、現在20代で年商3億円の経営者です。その知見と実体験が、本書にはぎゅっと詰まっています。
喜びの声続々
「金運が上がってお金の心配がなくなった」
「ロト6に当たった」
「暗号資産で利益が出た」
「恋愛やご縁が動きだして幸せになった」
「職場の人間関係が良くなった」
など、「金運引き寄せメソッド」の効果で人生が好転したという声が多数寄せられています。
掲載メソッド- 夢がかなう「引き寄せ自由帳」
- 未来の100万円をつかむ「おもちワーク」
- 奇跡の周波数「528の呼吸」
- 最強の言霊「今が奇跡の最中です」
など、誰でも簡単に実践できる「即効性の高いワーク」を掲載しています。
本書一部公開
★★★2026年2月14日（土）出版記念講演会も開催★★★
令和の金運王子と一緒に金運を引き寄せましょう！ 東京・飯田橋（KADOKAWA富士見ビル）にて、生で会えるチャンスです。
詳細は下記URLよりご確認ください。
https://store.kadokawa.co.jp/shop/k/k100000000019/
※イベントに関するお問い合わせは、上記URLよりお願いいたします。
書誌情報
『金運引き寄せホイホイ どん底女子と金運王子の大逆転お金持ちメソッド』
著者：きんまん
定価：1,870円（本体1,700円＋税）
発売日：2026年2月18日（水）
判型：四六判
ページ数：248ページ
ISBN：978-4-04-607817-9
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000449/)
著者プロフィール
きんまん
占い・金運YouTuber。
年商3億円の経営者。大阪市立大学法学部でギリシャ呪術を研究後起業。スクールの運営、講演や商品プロデュースを行うなど活躍の幅を広げ、数々の著名人、芸能人も鑑定。
占いを通して日本を明るく、人々の運を高める活動をしている。
YouTube：@kinman-hikiyose(https://www.youtube.com/@kinman-hikiyose)
Instagram：@kinman_urara(https://www.instagram.com/kinman_urara/)
X：@kinmangold10(https://x.com/kinmangold10)
HP：https://uranai-housoku.com/