物価高の時代にこそ知りたい「金運の引き寄せ方」！ 『金運引き寄せホイホイ どん底女子と金運王子の大逆転お金持ちメソッド』2026年2月18日（水）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、2026年2月18日（水）に『金運引き寄せホイホイ どん底女子と金運王子の大逆転お金持ちメソッド』（著：きんまん）を発売いたします。

不透明な時代に舞い降りた新星――令和の金運王子が解説

努力しているのに人生が思うようにいかないのはなぜか？

物価高、将来不安、先の見えない経済状況。

「節約しているのに苦しい」「毎月の赤字から抜け出せない」「真面目に働いているのに余裕がない」――そんな声が、日々聞こえてきます。

本書は、そんな不透明な時代に突如現れた「令和の金運王子」が、お金に振り回されないための新しいメソッドを解説する1冊です。

紹介するのは、根性論でも、怪しい成功神話でもありません。

日々の行動や意識を少し変えることで、お金との関係を整え、現実の流れを変えていく。そのプロセスを、どん底女子きらりちゃんの物語を通して、金運王子が具体的なメソッドとともにわかりやすく解説します。

本文より

「これは“臨時収入”のレッスンです」

臨時収入のレッスン。そんなの……あるんだ。その言葉だけでちょっと心が軽くなる。

「この引き寄せの魔法はもちろん道具もいらないし、タダでできます。ただし、ひとつだけ前提がある」

きんまんさんは扇子をパチンと鳴らし、私の方を見た。そして少しだけ目尻をやわらげた。

「大きなお金は必要な時に―簡単にくる。これを“当たり前”のことだと思ってほしい」

著者は多数の著名人を鑑定する令和の金運王子・きんまん。

大阪市立大学でギリシャ呪術を研究後起業し、現在20代で年商3億円の経営者です。その知見と実体験が、本書にはぎゅっと詰まっています。

喜びの声続々

「金運が上がってお金の心配がなくなった」

「ロト6に当たった」

「暗号資産で利益が出た」

「恋愛やご縁が動きだして幸せになった」

「職場の人間関係が良くなった」

など、「金運引き寄せメソッド」の効果で人生が好転したという声が多数寄せられています。

掲載メソッド

- 夢がかなう「引き寄せ自由帳」- 未来の100万円をつかむ「おもちワーク」- 奇跡の周波数「528の呼吸」- 最強の言霊「今が奇跡の最中です」

など、誰でも簡単に実践できる「即効性の高いワーク」を掲載しています。

本書一部公開

★★★2026年2月14日（土）出版記念講演会も開催★★★

令和の金運王子と一緒に金運を引き寄せましょう！ 東京・飯田橋（KADOKAWA富士見ビル）にて、生で会えるチャンスです。

詳細は下記URLよりご確認ください。

https://store.kadokawa.co.jp/shop/k/k100000000019/

※イベントに関するお問い合わせは、上記URLよりお願いいたします。

書誌情報

『金運引き寄せホイホイ どん底女子と金運王子の大逆転お金持ちメソッド』

著者：きんまん

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

発売日：2026年2月18日（水）

判型：四六判

ページ数：248ページ

ISBN：978-4-04-607817-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000449/)

著者プロフィール

きんまん

占い・金運YouTuber。

年商3億円の経営者。大阪市立大学法学部でギリシャ呪術を研究後起業。スクールの運営、講演や商品プロデュースを行うなど活躍の幅を広げ、数々の著名人、芸能人も鑑定。

占いを通して日本を明るく、人々の運を高める活動をしている。

YouTube：@kinman-hikiyose(https://www.youtube.com/@kinman-hikiyose)

Instagram：@kinman_urara(https://www.instagram.com/kinman_urara/)

X：@kinmangold10(https://x.com/kinmangold10)

HP：https://uranai-housoku.com/