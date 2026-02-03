“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)〈バレンシアオレンジ〉」期間限定新発売

写真拡大 (全5枚)

サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)」シリーズから、「-１９６〈バレンシアオレンジ〉」を３月３１日（火）より全国で期間限定新発売します。



「-１９６」は、２００５年発売のロングセラーブランドで、当社独自の“-１９６℃製法”を使用しています。なかでも、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６」シリーズは、朝摘みした果物のようなみずみずしい味わいや爽やかなパッケージにご好評をいただいています。



今回は〈バレンシアオレンジ〉を限定発売し、さらなるファン拡大を目指します。



●中味・パッケージについて


中味は、当社独自の“-１９６℃製法”によるバレンシアオレンジ浸漬酒を使用し、当社ならではのブレンド技術によって、“バレンシアオレンジを食べた瞬間”を連想させる爽やかな香りとジューシーな味わいをお楽しみいただけます。


パッケージは鮮やかな青色の背景に、果実のイラストと「-１９６」のロゴを中央に配し、シンプルかつ直感的においしさが伝わるデザインを目指しました。



―　記　―


▼商品概要


商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数


-１９６(イチキューロク)〈バレンシアオレンジ〉


３５０ml・１５９円・５％


５００ml・２１６円・５％


※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません



▼発売期日　　　　２０２６年３月３１日（火）



▼発売地域　　　　全国（期間限定）



▼品目　　　　リキュール



▼「-１９６」ホームページ


https://www.suntory.co.jp/rtd/196/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上