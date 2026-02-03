GENTLE MONSTERの2026 BOUQUETコレクションのポップアップに訪れた、グローバルセレブ

株式会社 IICOMBINED JAPAN

グローバルファッションアイウェアブランドGENTLE MONSTER (ジェントルモンスター)が2026 BOUQUET コレクションを発売いたしました。

本コレクションを記念し、世界6都市で特別なポップアップ空間を披露する予定であり、日本ではGENTLE MONSTER AOYAMA FLAGSHIP STOREでポップアップがオープンしました。

GENTLE MONSTERの2026 BOUQUET ポップアップは花が満開の瞬間にいるかのように優雅で夢幻的な体験を提供します。

また、華やかなカラー感と多様なテクスチャーの大型フラワーオブジェ、そしてその間に囲まれた大型クロム彫刻像を通じて、自然の美しい躍動感に圧倒される体験をお届けします。

今回のコレクションローンチを記念して、各都市のポップアップにはグローバルセレブリティが続々と訪れました。

アメリカ・ニューヨークのポップアップには、BOUQUET コレクションのキャンペーンに参加しており、2026年グラミーアワードを受賞したFKA twigs (FKAツイッグス)が訪問しました。

中国・上海で開催されたBOUQUET コレクションのポップアップには、俳優のLu Yuxiao (ルー・ユーシャオ)が訪れ、会場に華を添えました。

FKA twigsがニューヨークのGENTLE MONSTER 2026 BOUQUET ポップアップで着用した製品はFUTURA-02(BRG)で、公開直後、全世界のファンから熱い関心を集めています。

FUTURA-02(BRG)はグロッシーシルバーメタル素材のブラウンレンズサングラスで、ゴーグルシェイプに植物の茎を形象化した結び目のディテールが特徴です。

一方、俳優のLu Yuxiaoは上海のポップアップでGAMOT-02とORA-T9を着用されました。

GAMOT-02グロッシーシルバーメタル素材のクリアレンズのメガネフレーム、ORA-T9はトータスシェル混合素材のレッドミラーレンズのオーバルサングラスです。

2つの製品すべて2026 BOUQUET コレクションのシグネチャーであるループディテールが適用されています。

GENTLE MONSTERの2026 BOUQUET コレクションは、植物の茎を形象化した結び目の高級感あるディテールで洗練された優雅さを際立たせる製品ラインナップと、豊かでありながらも愛らしい活気を表現したビーズディテールが加えられたステートメントピースまで、柔らかくて温かい感覚が込められています。

一方、2026 BOUQUET コレクションの製品以外にもGENTLE MONSTERが2026年に新たに披露する、さまざまなデザインのサングラスとメガネフレームが同時に発売され、多くの人気を集めています。

新しく発売された製品は、GENTLE MONSTER AOYAMA FLAGSHIP STORE、GENTLE MONSTER GINZA FLAGSHIP STORE、GENTLE MONSTER 阪急うめだ本店、そして公式オンラインストアにてご覧いただけます。