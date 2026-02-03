「ほろよいのもと」２種新発売
サントリー（株）は、「ほろよいのもと〈洋梨＆りんご〉」「同〈ライチ＆白ぶどう〉」を４月１４日（火）から全国で新発売します。
「ほろよい」は、飲み慣れた馴染みのあるやさしい味わいで、心地よく楽しめるアルコール度数３％のお酒として、２００９年の発売以来、若年層をはじめ、幅広い年代のお客様からご支持いただいているロングセラーブランドです。２０２５年４月には、“好きな量を・好きな割り方で・好きな度数で”自由にお楽しみいただける「ほろよいのもと」を一部のチェーンで限定発売し、「色々な割り方を楽しめる」「気分に合わせて量や度数を変えられる」「甘くておいしいのに、すっきり飲める」などご好評いただきました。
今回、販路を拡大し全国通年発売することで、同ブランドのファン拡大を図るとともに、リキュール市場の活性化にチャレンジします。
●中味・パッケージについて
人気の高い果物を組み合わせました。“好きな量を・好きな割り方で・好きな度数で”自由にお楽しみいただけます。「ほろよいのもと」１に対して「割り材」３のつくり方がおすすめです。
パッケージは、それぞれの果物をイメージした色合いのグラデーションで、中味の特長を表現しています。
「ほろよいのもと〈洋梨＆りんご〉」
甘く濃い洋梨と甘酸っぱいりんごのやさしい味わいが特長です。炭酸水割りはもちろん、無糖のアイスティー割りがおすすめです。
「同〈ライチ＆白ぶどう〉」
華やかなライチとみずみずしい白ぶどうのやさしい味わいが特長です。炭酸水割りはもちろん、烏龍茶割りでもお楽しみいただけます。
― 記 ―
▼商品概要
商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数
ほろよいのもと〈洋梨＆りんご〉
同〈ライチ＆白ぶどう〉
２５０ml・３９０円・１４％
※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません
▼発売期日 ２０２６年４月１４日（火）
▼発売地域 全国
▼品目 リキュール
▼「ほろよい」ホームページ
http://suntory.jp/HOROYOI/
▽本件に関するお客様からの問い合わせ先
サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/
以上