【3種同時発売！駄菓子で縁日をたのしめる屋台】1946年創業の老舗縁日問屋・キッシーズ株式会社が人気駄菓子メーカー3社とコラボ！

キッシーズ株式会社

1946年創業の老舗縁日問屋・キッシーズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：岸 則孝）は、縁日・イベント向け商品「縁日ノ屋台」シリーズの新商品として、人気駄菓子メーカーカクダイ製菓株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：大橋 正和）、オリオン株式会社（本社：大阪府淀川区、代表取締役：小西 靖宏）、共親製菓株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：安部 隆博）とコラボレーションした屋台キット3種を、2026年2月4日（水）に同時発売いたします。

2月4日（水）～2月6日（金）に行われる、「第101回東京インターナショナルギフト・ショー春2026」（東8-T47-17）にて、こちらの商品をいち早くお披露目しております。

本商品は、販促イベント、地域のお祭り、学校行事、商業施設の催事など、多様なイベントシーンで手軽に導入できる屋台型コンテンツとして企画いたしました。誰でも簡単に設営でき、子どもから大人まで楽しめる「体験型の縁日」を提供します。

大人気駄菓子メーカーとのコラボ屋台を、3台同時発売！！

■ カクダイ製菓株式会社コラボ 縁日ノ屋台 クッピーラムネすくいどり

長年親しまれているラムネ菓子「クッピーラムネ」を使用した、すくいどり形式の屋台キットです。

カラフルで視認性が高く、縁日会場のアイキャッチとしても効果的。小さなお子様も楽しめるイベントになっております。

スコップでたくさんのクッピーラムネをすくおう！

＜カクダイ製菓株式会社について＞

1963年発売の「クッピーラムネ」で知られる菓子メーカー。愛知県名古屋市に本社を構え、世代を超えて愛されるロングセラー商品を展開しています。

コーポレートサイト：クッピーラムネのカクダイ製菓(http://www.kuppyramune.co.jp/)

■ オリオン株式会社 コラボ 縁日ノ屋台 オリオン縁日

オリオンの駄菓子を活用した、射的、輪投げ向けの縁日ノ屋台です。

ポップで親しみやすい商品構成により、子どもから大人まで楽しめる屋台コンテンツとして、集客効果を高めます。縁日で人気の高い射的、輪投げを、駄菓子で楽しむことができるイベントです。

射的、輪投げの駄菓子を楽しめるキットで、大人の方でも楽しむことが出来ます。

＜オリオン株式会社について＞

大阪府に本社を置く駄菓子メーカー。「ミニコーラ」「ココアシガレット」をはじめ、バラエティに富んだ遊び心あふれるデザインの商品で駄菓子文化を支え続けています。

コーポレートサイト：オリオン株式会社(https://orionstar.co.jp/products)

■ 共親製菓株式会社 コラボ 縁日ノ屋台 さくらんぼ餅まつり

共親製菓のロングセラー商品「さくらんぼ餅」を主役にした縁日屋台。

サイコロの出た目で、さくらんぼ餅やサイダー餅をプレゼントするイベントなどを楽しむことができます。独特の食感と味わいで、懐かしさを感じられるコンテンツとして、地域イベントやファミリー層向け催事に適しています。

小さなお子様でもたのしめる、サイコロイベントで会場も大盛り上がり！

＜共親製菓株式会社について＞

愛知県に本社を構える菓子メーカー。「さくらんぼ餅」などの餅菓子を中心に、長年駄菓子市場を支え次の世代へと受け継がれ愛されるお菓子を作り続けています。

コーポレーサイト：共親製菓株式会社 | 創業70年の駄菓子メーカー(https://kyoushin-s.co.jp/)

■その他にも駄菓子メーカーコラボの屋台も発売しております。

キッシーズ株式会社はこれまでに、株式会社やおきん、丸川製菓株式会社、ジャック製菓株式会社とコラボした屋台も発売しております。ご用途にあわせてイベントの展開が可能です！

日本を代表する駄菓子メーカーとのコラボ屋台は、イベントでの注目を集めること間違いなし！



■ 「縁日ノ屋台」シリーズと連動で、お祭りムードを演出！

キッシーズが展開する人気シリーズ「縁日ノ屋台」は、昔懐かしい遊びを現代風にアレンジしたイベント什器ブランド。

2022年のスタート以来、現在25種類の屋台をラインアップし、商業施設・学校行事・地域イベントなどでお祭り空間を演出しています。

縁日ノ屋台ブランドページ：https://www.kishis.co.jp/ennichinoyatai/

様々なご用途に対応可能な屋台シリーズでイベントを楽しむことができます。

■ 購入・導入方法について

以下の各ショッピングサイトおよび店舗にて販売・取り扱い中です。

お祭り問屋の岸ゴム 楽天店(https://www.rakuten.co.jp/kishi-gum/)

お祭り問屋の岸ゴム Yahoo店(https://shopping.geocities.jp/kishi-gum/)

おうち縁日 by キッシーズ(https://ouchi-ennichi.jp/)

会員制卸サイト「eホールセール」(https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_index.cgi?)

キッシーズパーティーストア（名古屋実店舗）(https://www.kishis.co.jp/new.store.html)

■ キッシーズ株式会社について

「人を幸せな気持ちにすること、それが私たちの仕事です。」を企業理念に、縁日玩具、バルーン、パーティーグッズを中心に輸入・卸販売を展開。

常に新しいアイデアに挑戦し、業界のリーディングカンパニーとして流通をリードしています。

所在地：〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

TEL：052-563-4681

コーポレートサイト：https://www.kishis.co.jp

公式X（旧Twitter）：https://x.com/kishisparty

公式Instagram：https://www.instagram.com/kishis1946