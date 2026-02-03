『ファイナルファンタジータクティクス ‐イヴァリース クロニクルズ』より、「ラムザ・ベオルブ」が鎧を纏った精悍な姿で立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「スクウェア・エニックス」より、『FORM-ISM ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ 剣士 ラムザ・ベオルブ』を、現在ご案内中です。

●FORM-ISM ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ 剣士 ラムザ・ベオルブ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197674&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■FORM-ISM ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ 剣士 ラムザ・ベオルブ

【製品情報】

□参考価格：6,930円(税込)

□発売日：2026年5月予定

□ブランド：スクウェア・エニックス

【サイズ】約17cm

『ファイナルファンタジータクティクス ‐ イヴァリース クロニクルズ』より、ラムザがFORM-ISMに登場！

傭兵として鎧を纏った精悍な姿を立体化しました。

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C) SQUARE ENIX

