meiji THE Cacao × & OIMO TOKYOコラボレーション第2弾。カカオ×蜜芋で仕立てた、バレンタイン限定クラフトスイーツ

カカオ×蜜芋を味わう、冬の季節にぴったりの3つのバレンタインスイーツ

株式会社芋匠コラボ商品も展示販売される、バレンタインPOPUP「meets THE Cacao」を有楽町マルイにて開催中。

FARM to BARを掲げる「meiji THE Cacao」と、熟成炭火焼き蜜芋の甘みを追求してきた「& OIMO TOKYO」。 それぞれの素材観を掛け合わせ、シェフパティシエが甘さと苦味、香ばしさと余韻のバランスを丁寧に設計しました。

なめらかな口どけとカカオのコクが広がる「蜜芋テリーヌショコラ」、ミルクチョコレートのコクとパリッとした食感が楽しい「チョコがけ蜜芋けんぴチップス」、そして、ほろ苦いチョコレートと安納芋のやさしい甘みが調和する「チョコがけ大学いも」。

それぞれ異なる味わいを、冬のひとときに合わせてお楽しみいただけます。

熟成炭火焼き安納芋の大学いもに、ほろ苦チョコレートを纏わせた贅沢仕立て。ナッツを思わせるベネズエラ産カカオを使用した「ナッティカカオ」を使用。

【Craft Cacao Truffle 安納芋のチョコがけ大学いも -THE Cacao Edition-】

一度素揚げすることで水分を飛ばし、本来の甘さとねっとり感を凝縮した安納芋に、カカオ分70％のほろ苦いチョコレートをコーティングしました。なめらかなほろ苦さと、安納芋のやさしい甘みが絶妙にマッチします。

安納芋のチョコがけ大学いも 価格：2,400円（税込）(https://www.oimotokyo.com/products/craftcacaotruffle-sweetpotato)

パリッと揚げたチップスに、コクのあるミルクチョコレートを重ねました。キャラメルを思わせるドミニカ共和国産カカオを使用した「フルーティカカオ・ラテ」を使用。

【Craft Cacao Chips チョコがけ蜜芋けんぴチップス -THE Cacao Edition-】

溢れる甘さが特徴のさつまいも「べにはるか」をパリッと揚げ、フルーツのような酸味を持つドミニカ共和国産カカオを使用したチョコレートでコーティングしました。甘さと酸味が心地よく広がる、奥行きのある味わいです。

チョコがけ蜜芋けんぴチップス 価格：1,800円（税込）(https://www.oimotokyo.com/products/craftcacaochips-the-cacaoedition)

熟成炭火焼き安納芋のスイートポテトとチョコレートを合わせた2層仕立て。ナッツを思わせるベネズエラ産カカオを使用した「ナッティカカオ」を使用。

【蜜芋テリーヌショコラ -THE Cacao Edition-】

2022年の発売以来人気の、三つ星シェフ渾身「蜜芋テリーヌショコラ」をアレンジしました。トップには、ナッツを思わせる、ベネズエラ産カカオを使用したテリーヌショコラ。ボトムには、熟成炭火焼き安納芋がベースのスイートポテト。上質なカカオのほろ苦さとコク、炭火焼き芋の香ばしさと熟成した甘味が絶妙なハーモニーを醸します。

蜜芋テリーヌショコラ 価格：3,800円（税込）(https://www.oimotokyo.com/products/meijithecacao-terrine)

■オンラインショップ限定！ ゆっくりおうちで食べ比べできる、お得な３点セットも登場

【meiji THE Cacao コラボ3種セット】オンラインショップ限定

大学いも、チップス、テリーヌの3商品を一度に楽しめる、バレンタインシーズン限定の特別セットをご用意しました。それぞれ異なる食感と味わいを詰め合わせた、贈り物にはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめのラインナップです。セットならではのお得な価格に加え、送料無料でお届けします。

meiji THE Cacao コラボ3種セット 価格：7,700円(https://www.oimotokyo.com/products/2026-meijifuku)

■バレンタインPOPUP "meets THE Cacao" ～世界でひとつのカカオ体験ショップ～

世界でひとつのカカオ体験ショップ「meets THE Cacao」 が期間限定で登場。カカオの個性を楽しむ新しい体験をお届けします。ワクワクが詰まった“カカオの世界”を、ぜひお楽しみください。

期間：2026年 1/27(火)～2/14(土)

※当店の商品は2/3日（火）より展開予定です。

場所：有楽町マルイ 1階イベントスペース

時間：11:00～20:00

■＆ OIMO TOKYO CAFE 中目黒店限定 カフェメニューこぼれ蜜芋モンブランパフェ -For Chocolate Lovers-：2,280円（税込）チョコレート尽くしの蜜芋パフェ：1,580円（税込）

『めざましテレビ』でも紹介された、本コラボレーションを楽しめる中目黒店限定のバレンタインメニューもご用意しております。詳細はインスタグラム(https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_cafe?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)にてご確認ください。

●& OIMO TOKYO CAFE 中目黒店

営業時間：平日9:00-18:00 土日9:00-19:00

定休日：無し

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台１丁目１４－４ Contral, nakameguro 1F

TEL：03-6416-4908

instagram：https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_cafe

