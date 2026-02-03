4D-Stretch、朝倉海選手との公式サポート契約を締結

4D-Stretch株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ODJ1JQpjKZQ ]

朝倉海選手は、日本格闘技界を代表するトップファイターとして、圧倒的な打撃力、勝負所での冷静さを武器に数々の激闘を制してきました。国内外の強豪と対峙しながら、常に自らの限界を更新し続けています。弊社は4D-Stretchマシンを中心としたトレーニングサポートを通じて、朝倉選手のコンディショニング、パフォーマンス最大化を多角的に支援してまいります。

■朝倉海選手コメント

このたび4D-Stretchにサポートしていただくことになりました。試合で勝つためには、練習だけでなく身体の準備にもこだわっていきたいと考えています。4D-Stretchのサポートを取り入れてコンディショニングの質を上げ、試合で最高のパフォーマンスができる状態を作っていきます。これからも応援よろしくお願いします。

■朝倉海選手プロフィール

朝倉海選手はTHE OUTSIDERで無敗のまま55-60kg級王者となり、2017年大晦日にRIZINへ参戦し才賀紀左衛門にTKO勝利。2019年8月には堀口恭司を1R1分08秒KOで破り注目を集めた。2020年8月に扇久保博正を1R TKOで下してRIZINバンタム級王座を獲得。2023年5月に元谷友貴をKOで下し、同年12月31日には計量超過で王座が剥奪されたフアン・アーチュレッタにTKO勝利して王座に返り咲いた。その後、さらなる高みを目指し、世界最高峰の総合格闘技団体であるUFCへの挑戦を表明。日本を代表するトップファイターとして、RIZINで培った実力を武器に、世界の舞台での活躍が大きく期待されている。

※所属・経歴は発表日時点のものです。

■4D-Stretch株式会社

挑戦を続けるアスリートの背中を支えること。それが、4D-Stretchの使命です。

私たちは、身体の可動性・動作の質の向上、コンディショニングに真摯に向き合うすべての方々に向けて、日々のトレーニング体験をアップデートする製品・サービスを提供してまいります。

ーーーーーー

会社名：4D-Stretch株式会社

所在地： 東京都港区芝浦3丁目15-6島倉田町ビル2F

公式HP：https://4d-stretch.com/

お問い合わせ先：https://4d-stretch.com/contact/

ーーーーーー