【人形町酒店presents】第9回SAKEフェス ~全国ぐるっとほろ酔い3days~ in みなとみらい日本丸メモリアルパーク

株式会社読売ＩＳ

株式会社読売IS（本社：東京都中央区、代表：小山田憲司）が運営する人形町酒店（https://ningyocho-saketen.jp/）は、2026年3月19日（木）から21日（土）の3日間にわたり、みなとみらいにある日本丸メモリアルパークにて、「第9回SAKEフェス-全国ぐるっとほろ酔い3days-」を開催いたします。

全国各地から日本酒、ワイン、焼酎、ウイスキー、クラフトビールなど、多種多様なお酒をお楽しみいただけるお酒愛好者のための年に一度の祭典となります。また本年度はグルメコーナーもより一層力を入れて、お酒以外にも見どころが盛りだくさんです。

【Webページ】https://ningyocho-saketen.jp/sakefes2026/(https://ningyocho-saketen.jp/sakefes2026/)

イベント開催概要

●イベント名：第9回SAKEフェス 全国ぐるっとほろ酔い3days inみなとみらい日本丸メモリアルパーク

●開催日：2026年3月19日（木） 17:00~21:00

3月20日（金祝）11:00~21:00

3月21日（土） 11:00~18:00

●会場：日本丸メモリアルパーク（横浜市西区みなとみらい2-1-1）

●チケット情報：

【前売り券】

・販売期間：2026年1月16日（金）～3月18日（水）23:59まで

・価格：

A）3,000円（税込み）※前売り特典としてドリンクチケット1,000円分プレゼント

B）5,000円（税込み）※前売り特典としてドリンクチケット2,000円分+ミネラルウォーターorおつまみプレゼント

C）8,000円（税込み）※前売り特典としてドリンクチケット4,000円分+ミネラルウォーターorおつまみプレゼント

・購入方法：クラウドパス・イープラス・楽天チケット

【当日券】

・販売期間：2026年3月19日（木）～3月21日（土）17:59まで

・価格：ドリンクチケット1枚あたり200円（税込）

・購入方法：クラウドパス・当日窓口

全国各地から酒造が大集結！

30酒造以上が出展！

日本酒をメインに、ワイン、果実酒、焼酎、ウイスキー、ビールなど、

多種多様なジャンルのお酒が揃っています。

北海道から九州まで全国のお酒を旅行気分でお楽しみください。

全国人気駅弁を20日、21日のみ200食限定で販売！

※ロゴ掲載は出展酒造の一部を抜粋しており、実際の出展酒造は上記ロゴ掲載酒造以外にも御座います。 また、上記出展酒造の中でも変更となる可能性も御座いますので、最新情報はLPをご確認ください。

全国で人気の駅弁を1日200食限定で先着販売いたします！※20,21日のみ

※限定販売となるため、先着順でご購入が可能となります。

ご好評の場合、来場時に品切れとなっている可能性も御座いますので、予めご了承ください。

※商品は予告なく変更になる可能性も御座います。

※輸送の都合上、商品の到着が遅れる場合がございます。

また、天候不順などで商品が入荷しない場合は何卒ご了承ください。

●当日商品一例

販売する駅弁の種類は１３～１５種類を予定しております。

バラエティー豊富なフードが充実！

EXPO2025 ミャクミャク ひっぱりだこ飯げんき１００ばいアンパンパン弁当（予讃線 高松駅）厚岸いかめし（根室本線 厚岸駅）春の吹き寄せ竹の子ごはん（東海道本線 京都駅）

がっつり系からスイーツ系まで、幅広いジャンルが勢ぞろい！

約20種類ものグルメブースも出店予定です。

フードだけの購入も可能ですので、お酒が苦手な方でもぜひお越しください。

イベントスペースでは様々なジャンルのゲストをご招待！

株式会社読売ISについて

●アンサンブル・コノハ（スペシャルコンサート） 3月20日（金・祝）１.13:30~ ２.16:00~●石原まさし（スペシャルライブ） 3月21日（土）１.13:00~ ２.15:30~●2025 Miss SAKE 準グランプリ 弭間花菜 3月20日（金・祝）11:30~19:00 3月21日（土）11:00~17:30

読売ISは、折込広告を中心にエリア広告からマス広告まで

多角的なコミュニケーションプランを提供する総合広告会社です。

【会社概要】

社名：株式会社読売IS

本社所在地：〒103-0013東京都中央区日本橋人形町3-9-1

代表取締役：小山田 憲司

事業内容：広告代理店

設立： 1976年6月12日

HP：https://www.yomiuri-is.co.jp/