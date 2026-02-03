地域企業の成長を後押しする「みらいPitch」第４回を２月26日に開催！

経済産業省 関東経済産業局

東北、関東、中部、中国、四国、九州の各経済産業局と、独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地域経済を牽引する中堅・中小企業（地域未来牽引企業等）の更なる成長に向けた共創促進プロジェクト「みらいPitch」の第４回ピッチイベントを２月26日に経済産業省別館７階 共創空間ベツナナで開催します。

今回のイベントでは、未来企業等９社（関東地域からは茨城県、千葉県、神奈川県の企業３社）が様々なニーズを発信し、提案企業を募集・マッチングへと繋げ、共創・協業の実現を目指します。

１．背景・経緯

経済産業省では、地域経済の中心的な担い手となりうる企業を「地域未来牽引企業（以下、「未来企業」という。）」として選定し、多様な政策手段で重点的に支援することで、未来企業の取組をサポートしています。

この一環として、関東経済産業局は、全国の経済産業局、独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下、「中小機構」という。）と連携し、成長志向の未来企業による共創を後押しするプロジェクト「みらいPitch」を2024年9月に立ち上げ、東京、名古屋、福岡で開催し、対象も未来企業のほか中堅企業者及び100億宣言企業へと拡大してきました。

２．「みらいPitch」第４回の概要

開催概要

日時：2026年2月26日（木曜日）15:00～18:00

会場：経済産業省別館７階 共創空間ベツナナ（東京都千代田区）

※対面及びオンライン（Teams）でのハイブリッド形式

主催：東北経済産業局・関東経済産業局・中部経済産業局・四国経済産業局・九州経済産業局、

中小機構

対象：中堅・中小企業、スタートアップ、自治体、産業支援機関、地域金融機関、大学、研究機関、ベンチャーキャピタル等

プログラム（予定）

１．キーノート講演

公益財団法人川崎市産業振興財団 産業連携コーディネータ 島村 太郎 氏

２．未来企業等による共創ニーズ発表

・株式会社アプリシエイト（茨城県水戸市）

・株式会社常磐植物化学研究所（千葉県佐倉市）

・株式会社協同インターナショナル（神奈川県川崎市） ほか６社

３．支援施策のご紹介

４．交流会（名刺交換等）

イベントの特徴

イベント当日は、各地域の企業が登壇し、自社の課題等をもとに共創ニーズを発表します。交流会も実施し、参加者と登壇企業の交流を促すことで参加者のビジネスチャンス拡大に寄与します。

イベント当日に発表した共創ニーズはビジネスマッチングサイト「ジェグテック」内の「みらいPitch」特設ページでも公開し、全国の中小企業・スタートアップ等との引き合わせを促します。

また、中小機構や各経済産業局が、未来企業等の商談フォローアップや希望する支援内容に応じた補助金制度や知的財産等の専門家の紹介を行うことで、共創・協業の実現をサポートします。

参加・取材申し込み方法：関東経済産業局ホームページ申し込みフォーム

URL：https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanto02/mirai_pitch20260226

（締切：2026年2月20日（金）17:00）

３．関連情報

「みらいPitch」について（当局サイトへ）

中小機構及び各経済産業局では、中堅・中小企業の成長に向けた新事業創出のため、ジェグテック上で、未来企業等の共同開発・協業ニーズを常時発信することが可能なWebページを運営しています。第１回から第３回までの開催の様子については以下をご覧ください。

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/miraitoshi/mirai_pitch.html

ジェグテックについて（中小機構サイトへ）

中小機構が運営する国内中小企業、大手・海外企業をつなぐビジネスマッチングサイト。国内中小企業26,000社、大手企業1,000社、海外企業8,000社が活用し、輸出・海外展開、新製品開発、共同開発、合弁会社設立など、年間12,000件のマッチングを実施しています。

https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/

みらいPitch特設サイトについて（ジェグテック内特設サイトへ）

みらいPitchにおいて未来企業等が発表したニーズについては、特設サイトでも公表しています。本イベント登壇企業のニーズについても、本イベント終了後に掲載を予定しています。

https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/lp/miraipitch/