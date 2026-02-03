ハイアット セントリック 金沢 | チーズが奏でるスイーツとセイボリーで、世界を巡る春のひととき「世界を旅するチーズアフタヌーンティー 第2章」

ハイアット セントリック 金沢

金沢の伝統とアートが織りなすホテル「ハイアット セントリック 金沢」（総支配人：松本 和浩、所在地：石川県金沢市）のオールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」では、2026年3月1日(日)より、昨年大好評を博した「世界を旅するチーズアフタヌーンティー 」をバージョンアップし、第2章として新たにお贈りいたします。

人類最古の食品のひとつともいわれ、土地の風土や文化とともに発展してきたチーズ。フレッシュなものから熟成されたものまで、風味や食感は多種多様で地域ごとに物語があり、それぞれの個性をいかしたアフタヌーンティーは多くのゲストを魅了し、素敵な第1章を綴りました。今回はその旅路をさらに広げ、より多くの国で育まれたチーズの魅力をオリジナリティあふれるスイーツとセイボリーに仕上げ、新たな美味旅行の第2章へと誘います。

旅のスタートを飾るアミューズには、石川県の内灘町で生まれたUCHINADAチーズと旬の苺を組み合わせた一皿を用意。そして、イタリア、フランス、スイス、デンマーク、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド等、各国のチーズを主役にしたブリュレ、アイスクリーム、バスクチーズケーキ、アランチーニなどの逸品が一堂に揃い、日本と世界を美味しく巡っていただけます。素材の特性と様々な料理法を組み合わせて創造したメニューの中には、能登牛や能登ポークベーコン、金沢のノトヒバカラベーカリーのブレッドといった地元食材を取り入れたアイテムもラインアップしており、ローカルならではの上質な旨みが至福の旅をより豊かに彩ります。

甘み、塩味、コク、香り、食感の違いが幾層にも重なり合い、ギルティでありながらも華やかで個性が際立つ唯一無二のアフタヌーンティー。チーズが生まれた土地や風土へも思いを馳せながら、バラエティに富んだ味覚を存分に堪能する世界旅行をご体験ください。

FIVE - Grill & Lounge ｜ 世界を旅するチーズアフタヌーンティー 第2章

メニュー内容

＜アミューズ＞

内灘産UCHINADA CHEESEと苺のピンチョス

石川県内灘町の河北潟牛乳を100%使用したフレッシュなモッツァレラと、みずみずしい苺の甘酸っぱさが軽やかに調和。マイクロリーフと濃厚なバルサミコクリームをアクセントに。

＜スイーツ＞（写真左より）

イタリア産マスカルポーネチーズのティラミスアイスクリーム

上品な甘みと軽やかなコクで仕上げたティラミスをアイスクリームに。なめらかな口どけに、コーヒーのほろ苦い余韻が広がります。

デンマーク産ダナブルーのバスクチーズケーキ

ブルーチーズ独特の塩味とコクをいかして表面を高温で焼き上げ、濃厚でクリーミーな中に香ばしさが際立ちます。

フランス産ミモレットのチーズタルト

濃厚なミモレットをあわせたタルトに北海道産生クリームをふんわりとのせて。細かく削ったチーズのオレンジ色で華やぎを演出。

スイス産グリュイエールチーズのラムレーズンクッキーサンド

ナッツのような香りとコクが特長のグリュイエールを生地に練りこんだクッキーに、ラム酒香るレーズンをクリームと一緒にサンド。大人テイストのスイーツです。

北海道産ニュービアンカのクッキー&クリームケーキ

クリーミーな白カビタイプを使ったレアチーズケーキに、ココアクッキーを組み合わせ、色合いと食感にコントラストを生み出しました。

オーストラリア産クリームチーズのブリュレ

ほどよい酸味とミルキーな味わい、表面をキャラメリゼしたほろ苦い風味が調和。パリッとした食感、やわらかな口あたりもお楽しみください。

＜セイボリー＞（写真手前左より）

イタリア産モッツァレラチーズと魚介のアランチーニ カッチュッコソース パルミジャーノ・レッジャーノ

魚介の旨みとモッツァレラを閉じ込めたライスコロッケに、トマトベースの芳醇な魚介ソースをあわせ、やさしい甘みのあるパルミジャーノ・レッジャーノをトッピング。

ニュージーランド産チェダーチーズソースと能登ポークベーコンのローディットポテト

フライドポテトの上に、ジューシーに焼き上げた能登ポークベーコンと相性抜群のチェダーソースをたっぷりと。ボリューム感のあるアメリカンなひと皿です。

アメリカ産コルビージャックと能登牛ミートソースのパニーニサンドウィッチ

地元ベーカリー特製ブレッドに、アメリカ生まれのチーズ、コルビージャックと、上質な能登牛のミートソースを挟みました。まろやかな風味が肉の力強さを引き立てます。

フランス産サントモール ドゥ トゥーレーヌのキャラメリゼ 林檎と胡桃のウォルドルフ風サラダ

林檎の酸味と胡桃の食感をアクセントにしたサラダに、山羊乳を使用した爽やかで上品な風味のシェーブルタイプをほどよくキャラメリゼして合わせました。

＜スペシャルドリンク＞

サクラ ブルーム

温かな加賀棒茶に、ほんのりとした桜の香りを添えました。春を感じる焙じ茶ラテです。

追加料金： 1杯550円（税込、サービス料15%別）

期間： 2026年3月1日(日)～5月17日(日)

時間： 11:30～17:00 ※120分制

料金： おひとり様 4,400円（税込、サービス料15%別）

※コーヒー各種、紅茶（JING TEA セレクション： アッサム、アールグレイ、ダージリン）、ハーブティー（カモミ ール、ペパーミント）、加賀棒茶、緑茶などをお好きなだけお楽しみいただけます。ただし、スペシャルドリンクは 料金別途にて提供。

ご予約・詳細：

https://www.hyatt.com/hyatt-centric/ja-JP/kmqct-hyatt-centric-kanazawa/dining/five-grill-lounge

※状況によりメニューは変更になる場合があります。

FIVE - Grill & Lounge

所在地：石川県金沢市広岡1-5-2 ハイアット セントリック 金沢3階

ご予約・お問い合わせ：TEL 076-256-1559（受付時間 10:00 - 21:30）

EMAIL five.kanazawa@hyatt.com

オンライン予約：https://www.tablecheck.com/shops/five-hyatt-centric-kanazawa/reserve

営業時間：【Dining】 朝食 6:30 - 10:30（L.O. 10:00）

昼食 11:30 - 14:30（L.O. 14:00）

夕食 17:30 - 20:30（L.O. 20:00）

【Lounge】11:30 - 21:00（L.O.）

席数 ：【Dining】 116席（朝食時100席）

プライベートダイニングルーム 1室12席

パビリオン 36席

【Lounge】72席 （カウンター 15席、ラウンジ 57席）

URL ：http://fivegrillandlounge.jp

3階に位置する「FIVE - Grill & Lounge」は、記念日や接待のご利用はもちろん、友人との食事や個室での小規模な歓送迎会などにも最適な、使い勝手のよいオールデイダイニングです。食前のアペリティフ、アフタヌーンティーやスイーツを提供するカフェタイムをご利用いただけるラウンジも併設しています。店名「FIVE」は、石川の伝統工芸である加賀友禅や九谷焼で用いられる「加賀五彩」、「九谷五彩」による「五」のインスピレーションと、店内の異なる「5つの空間」に由来しています。

■「ハイアット セントリック 金沢」ホテル概要

所在地 ：石川県金沢市広岡1-5-2

電話番号：076-256-1234

最寄り駅：JR金沢駅 金沢港口（西口）徒歩約2分

階数 ：地上14階建て （1～14階部分）

延床面積：17,314.33平方メートル

総客室数：253室

料飲施設：オールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」3階

バー「RoofTerrace Bar」14階

宴会施設：会場4、前室1 （計500平方メートル ）2階

その他施設：フィットネスジム

URL： http://hyattcentrickanazawa.jp

ハイアット セントリック 金沢について

2020年に開業したフルサービスホテルとして、金沢駅から徒歩すぐの絶好のロケーションに位置し、歴史と伝統文化あふれる、街全体が美術館のような金沢で、芸術、芸能、建築など、ヒト・トキ・イミに繋がるここだけの経験を満喫する新たな旅の拠点となります。

コンテンポラリーなデザインと快適性を兼ね備えた253室のゲストルームは、アートに包まれたカナザワ スイートを含む7室のスイートを有します。2階には大きな窓が特徴的なイベントスペースを設け、開放感溢れる空間でパーティーから会議、展示会など幅広くご利用いただけます。

3階に設けたオールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」は、地元の食材をふんだんに使用したグリル料理が特徴で、最上階に位置しオープンエアのテラスを設けた「ルーフテラス バー」では、非日常のひとときをお過ごしいただけます。

金沢の伝統的な要素を随所に反映させたインテリアデザインや100点以上のアートワークを間近に感じながら、人と人が、人とアートが、人と文化が交差し、新たな感動に出会う場所です。また、ゲストが得た新たな発見やインスピレーションを受け入れ進化する情報を発信していきます。

Facebook(https://www.facebook.com/HyattCentricKanazawa/) (@HyattCentricKanazawa)、Instagram(https://www.instagram.com/hyattcentrickanazawa/) (@hyattcentrickanazawa)、LINE@(https://page.line.me/836ovxoi) (@hyattcentricknz)でフォローしてください。

ハイアット セントリックについて

常に抜群のロケーションに位置するハイアット セントリックはフルサービスのモダンなブティックホテルブランドです。さまざまな活動の中心にいたい旅慣れたお客様を、新しい発見に満ちた冒険の旅へ誘うために作られたホテルです。それぞれのホテルがロビーにお客様同士の交流の場を提供する一方、館内のバーやレストランは、地元で人気のホットスポットとして、愉快な会話、地元の味覚にインスパイアされたメニューやシグネチャーカクテルが味わえます。客室は機能的で過不足ないコンテンポラリーな設えです。熱い心でおもてなしするスタッフが、地元の食やナイトライフなどホットな情報を揃えてお客様をお迎えします。詳しくはhyattcentric.com(https://www.hyatt.com/ja-JP/brands/hyatt-centric?src=vanity_hyattcentric.com)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/hyattcentric/)、Instagram(https://www.instagram.com/hyattcentric/?hl=ja)で、@HyattCentricをフォローしてください。また、旅の思い出にハッシュタグ「#HyattCentric」を付けた写真の投稿もお待ちしています。