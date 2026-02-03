前参議院議員・山本博司氏と元福岡労働局長・小野寺徳子氏によるオンラインセミナー開催決定（2月14日）「国を動かしてきたプロに聞く、障害者就労の『今』」

ぜんち共済株式会社

障害者向けの保険を取り扱う専門保険会社、ぜんち共済株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：榎本重秋）は、2026年2月14日（土）に、前参議院議員と元官僚という、政策・行政の最前線を歩んできた二人の専門家から、最新の福祉動向を学べるオンラインセミナーを開催いたします。

【セミナー開催の背景】

障害者就労を取り巻く制度や現場は、いま大きな転換期を迎えています。

本セミナーでは、前参議院議員と元官僚という異なる立場から障害者政策・雇用行政に深く関わってきた2人を迎え、福祉就労と一般就労という枠組みを超えた“働く場”の共通点と課題について、多角的に掘り下げます。

「優先調達法」「障害者雇用促進法の改正」をはじめとする制度は、どのような議論を経て形づくられてきたのか。そして、その制度は現場でどのように受け止められ、運用されているのか。

立法・行政・支援現場、それぞれの視点を交えながら、制度の背景と現在地、そしてこれからの障害者就労のあり方を考える機会を提供します。

■このような方におすすめです！

・特別支援学校の先生、保護者の方

・障害者就労支援に携わる支援職・行政職の方

・特例子会社で人事・採用を担当されている方

・障害者福祉や就労制度に課題意識をお持ちの方

・法律や制度ができるまでの舞台裏に関心のある方

※本セミナーは、事前にお申し込みいただいた方限定で、後日アーカイブ動画の視聴URLを配信いたします。当日ご都合がつかない方も、ぜひお申し込みください。

【セミナーの概要】

セミナータイトル： 「国を動かしてきたプロに聞く、障害者就労の『今』」

講師： 前参議院議員 山本 博司 氏

元福岡労働局長 小野寺 徳子 氏

コーディネーター： 特定非営利活動法人輝HIKARI代表理事 金子 訓隆 氏

日時 ：2026年2月14日（土）10：00～11：45

参加費 ：無料

視聴方法 ：オンライン（YouTubeライブ）※登録後、URLをお送りします。

申込方法 ：下記ボタンより、申込みフォームにてご登録ください。

セミナーに申し込む :https://ws.formzu.net/fgen/S33496610/

【講師プロフィール】

山本 博司 氏（前参議院議員）

慶應義塾大学法学部卒業後、日本ＩＢＭを経て政界入り。元厚生労働副大臣・元内閣府副大臣。障害福祉分野で２９本の法案成立・改正に関与。２０２５年７月に３期１８年の議員活動を終え、現在は専門性を活かした幅広い活動を展開。長年にわたり障害者政策に携わり、国政の立場から制度づくりに関与。

小野寺 徳子 氏（元福岡労働局長）

早稲田大学教育学部卒業後、旧労働省（現・厚生労働省）に入省。埼玉労働局職業安定部長、障害者雇用対策課長、福岡労働局長などを歴任。２０２４年１２月に早期退官後、多方面で提言活動を行う。２０２５年６月よりぜんち共済株式会社顧問に就任。

【会社概要】

社 名 ：ぜんち共済株式会社

所在地 ：東京都千代田区九段北3-2-5九段北325ビル4階

代表者 ：代表取締役社長 榎本 重秋

事業内容：少額短期保険業（関東財務局長（少額短期保険）第14号）

URL ：https://www.z-kyosai.com/

ぜんち共済 マスコットキャラクターぜん太