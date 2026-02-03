ニトリJD.LEAGUE 2026シーズン日程発表のお知らせ

一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構

一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構 （所在地：東京都新宿区、代表理事兼会長兼チェアマン：高城いづみ）は、ニトリJD.LEAGUE 2026シーズンの試合日程が決定しましたことを、下記の通りお知らせいたします。

【ニトリJD.LEAGUE 2026シーズン日程発表】

2022年に誕生いたしました女子ソフトボールリーグ「ニトリJD.LEAGUE」は、今年5年目を迎えます。

2026シーズンは4月10日（金）に、宇津木スタジアム（群馬県高崎市）、大垣市北公園野球場（岐阜県大垣市）、豊田市運動公園野球場（愛知県豊田市）、マドンナスタジアム（愛媛県松山市）で東西地区シリーズから開幕します。

レギュラーシーズンは全13節・232試合（うち、地区シリーズ168試合、交流戦シリーズ64試合）を開催、各チームが29試合ずつを戦い、最終的に勝率の高いチームが地区優勝となります。

続くポストシーズンは、11月7日（土）・8日（日）に太田市運動公園野球場（群馬県太田市）で両地区上位チームによるプレーオフを開催し、11月14日（土）・15日（日）にジャイアンツタウンスタジアム（東京都稲城市）で地区優勝チームとプレーオフ勝利チームによるダイヤモンドシリーズを開催し、日本一が決定します。

【JD.LEAGUE タイトルパートナー】

ニトリJD.LEAGUE

【JD.LEAGUEパートナー各社様】

タイトルパートナー

株式会社ニトリ

オフィシャルパートナー

ミズノ株式会社

【JD.LEAGUE概要】

■名称

JD.LEAGUE（ジェイディー・リーグ）

・・・「Japan Diamond Softball League」、通称 『JD.LEAGUE』 にはソフトボールのフィールドのダイヤモンド型と、アスリートとして宝石のダイヤモンドのように輝いて欲しいという意味が込められています。

■ロゴ

全体のフォルムは、ソフトボールのフィールドのダイヤモンド型と宝石のダイヤモンドの輝きを表現。基調色である赤(ルビーレッド）・青（エナジーシアン）・黄色（レモンイエロー）・緑（スプリンググリーン）はそれぞれ、ソフトボールを通じて選手たちが体現する「感謝」・「健康」・「個性」・「表現」を表しています。



■加盟チーム

【法人概要】

