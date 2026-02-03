GENDAが出資する推し活AXカンパニー「アソビダス」が始動～アイドル・アーティスト・相撲・スポーツなど全領域のファンビジネスを包括支援～

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）は、当社が資本参加する株式会社アソビダス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田村光紀、以下「アソビダス」）が本格始動することをお知らせいたします。アソビダスは、アソビシステム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中川 悠介、以下「アソビシステム」）と、株式会社ミダスキャピタル（本社：東京都港区、代表取締役：吉村 英毅、以下「ミダスキャピタル」）が共同で設立した新会社となります。

アソビダスは推し活市場におけるプラットフォーム事業、および事業者の収益最大化とAX（AI Transformation）を支援する新会社です。アソビシステムがエンターテイメントの現場で培ってきた「クリエイティビティ・現場力」と、ミダスキャピタルが有する「テクノロジー・経営力・M&A推進力」を融合させた「推し活AXカンパニー」であり、ファンの「熱量」を正しく「価値」へ還元する推し活プラットフォームの構築を通じ、推し活市場全体のさらなる発展とグローバル化に寄与することを目的として設立されました。

■アソビダス設立の背景：ファンビジネスの「見えない機会損失」をゼロにする

日本のエンターテイメントは世界的なポテンシャルを持つ一方、ファンや運営現場が利用するサービスは個別に分断されていることが多く、「見えない機会損失」が課題となっています。ツールやデータの連携不足により、ファンの「熱量」を正しく収益や次の体験に還元しきれていないのが実情です。アソビダスは、この課題を解決するために設立された「推し活ビジネスの収益最大化・DX支援パートナー」です。現場業務のデジタル化（DX）にとどまらず、蓄積されたデータをAIの力で新たな価値へと変革するAXを推進。ファンと事業者を滑らかに繋ぎ、機会損失をゼロにすることによって、収益およびユーザー体験の最大化を目指します。

■アソビダス 3つのコア・コンピタンス

- 「推し活AXプラットフォーム」を通じたファン体験向上と収益最大化を実現エンターテイメントの「感性」とプロダクト開発のプロフェッショナルによる「高度なエンジニアリング」を融合させ、AI活用によるシームレスな顧客体験を実現する推し活プラットフォームを構築します。ポップカルチャーからスポーツ、伝統文化まであらゆるジャンルに対応し、ファンクラブやECをはじめとした多彩なファンビジネスコンテンツを展開。さらにAIを活用し、ファン一人ひとりに最適化された深い体験を提供します。ファンの熱狂を逃さず捉えることで満足度を高め、LTV（生涯顧客価値）の最大化を同時に実現します。- 「現場力」×「テクノロジー」の融合による包括的支援アソビダスは、アソビシステムが培った「現場力」とミダスキャピタルの「技術力」を融合し、現場の業務を開発チームが深く理解することで、これまで人の手で行わざるを得なかった煩雑な調整業務や事務作業を刷新します。これにより業務負荷を劇的に低減し、属人化やオーバーワークを解消。人が「人間にしかできない価値ある仕事」に集中できる、持続可能な環境づくりを支援します。- M&A戦略による「連続的」な「非連続成長」アソビダスは多様化する推し活ニーズに網羅的に応えるため、自社開発だけでなく、各分野のトップランナーとのパートナーシップおよびM&Aを推進します。優れた技術や顧客基盤を持つ企業と資本レベルで融合することで、プラットフォームとしての提供価値を最大化します。

■アソビダスの支援事例と今後の展開領域

すでに全く異なる領域での導入・協業が進んでおり、アソビダスの強みを活かした多角的な支援を行っています。

＜伝統文化領域：大相撲・伊勢ヶ濱部屋＞

伝統文化領域のDX事例として、大相撲・伊勢ヶ濱部屋様の支援を開始いたしました。伝統ある相撲文化にデジタル技術を掛け合わせ、後援会運営の効率化やデータ活用によるファンサービスの向上、新たなファン層へのリーチを支援します。

＜エンターテイメント領域：アソビシステム所属アイドルの支援＞

アソビシステム所属アーティストへの支援を開始しています。オンライン特典会やオンラインくじをはじめとした、アソビダスの推し活プラットフォームを有効活用することにより、ファンとのエンゲージメント強化や売上最大化を実現しています。

＜今後拡大していく領域＞

今後は、これらの実績をモデルケースとして、以下の領域へプラットフォームの導入を加速させてまいります。

- エンターテイメント領域：アイドル、アーティスト、2.5次元舞台・ミュージカル、VTuberなど- スポーツ・伝統文化領域：大相撲、スポーツチーム、地域創生など提供：伊勢ケ濱部屋アソビシステム所属アーティストが集結したカルチャーフェスの様子

アソビダスへの資本参加を通じて同社の成長を支援するとともに、アソビダスと当社それぞれの強みを活かした連携を推進し、最適なシナジーを生み出す取り組みを展開してまいります。そして当社は、推し活市場を含むエンターテイメント業界のさらなる発展に貢献し、Aspiration（大志）である「世界中の人々の人生をより楽しく」の実現に向け、引き続き邁進してまいります。

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。

アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir