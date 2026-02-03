月刊少年マガジン編集部がおくるWebコミック配信サイト『月マガ基地』が３周年！ 無料話大公開と、『チート付与』ステッカーや基地QUOカードの当たる記念キャンペーンを開催！！
「月マガ基地」は月刊少年マガジン編集部がおくるWebコミック配信サイト。「"好き"に出会える秘密基地」を合言葉に、より多くの読者により多様性のある作品をお届けすることを目指して誕生しました。そして2026年2月、「月マガ基地」は３周年を迎えました！
■「月マガ基地」無料話大公開企画
3周年を記念して、2月3日（火）より、以下のスケジュールで連載作品の無料話を大公開いたします！
『卒業アルバムの彼女たち』
作：伸びた髪/三河ごーすと
最新話以外全話無料！（2月3日～6日 11:59）
思い出になったはずの恋が、全部まとめて動き出す！！映画が趣味の叶江廻（かなえめぐる）は、小中高それぞれで、恋の気配にめぐり逢うも、何もできなかった…！時は過ぎ……大学で出会った大塚大空に恋をした廻。一歩踏み出そうと、彼女が立ち上げる映画サークルに参加を決意した！だがそこで、小中高の思い出となっていた女子３人と運命的な再会を果たしーーー！？恋愛フラグ大回収ラブコメディ！
※2月3日より「月マガ基地」へ移籍。キャンペーンも開催中！
『卒業アルバムの彼女たち』
卒業アルバムの彼女たち :
https://comic-days.com/episode/2550912965511842876?from=gmagakichi
追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。
『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。』
作：業務用餅/六志麻あさ/ｋｉｓｕｉ
６巻分無料（2月6日～12日）
魔力を使い武器や防具を強化する強化魔術師レインは、ある日ギルド内の全ての武器防具が十分強くなったという理由で所属ギルドから追放されてしまう。あまりの理不尽な仕打ちに、レインはこれまで強化していた魔力を返してもらうことにした。これまで様々な装備に付与してきた膨大な魔力。とりあえず適当な銅の剣に付与したら、強化ポイント＋１００００のチート装備が誕生してしまい！？戦闘経験ゼロの魔術師が、どんなものでもチート装備にできる魔法で新たな冒険者ライフを気ままに生きることに！！
追放されたチート付与魔術師は… :
https://comic-days.com/episode/3269754496723442126?from=gmagakichi
『世界最強の魔女、始めました』
作：坂木持丸/riritto/戸賀環
４巻分無料（2月6日～12日）
「…攻略うぃき？」――最弱クラスのスキルを発現してしまい追放された少女・ローナ。しかしそのスキルの正体は、この世界の『攻略サイト』を見ることができるＳＳＳランクのチートスキル【インターネット】だった！ １.冒険開始→２.即・最強武器発見→３.世界を混乱に陥れる最強少女に……。ローナは言う。「私はただ、平和に自由に生きたいだけなのにいぃ……！」
世界最強の魔女、始めました
世界最強の魔女、始めました :
https://comic-days.com/episode/4856001361157619447?from=gmagakichi
無敗のふたり
『無敗のふたり』
作：遠藤浩輝
10話無料（2月10日～2月16日）
格闘技をこよなく愛する青年・三島ユタカ。目はいいけれど体が弱いユタカは、ジムに出没する天才セコンド・外山晃一郎に、自分のセコンドになって欲しいと頼む。外山は、組んだ人間を誰でも勝たせてしまう天才トレーナーであり、金に五月蠅く、そしてアル中であった。「無敗」の戦績で国内最強になる事こそ、MMA(総合格闘技)の頂点への最速ルート……異色の超王道格闘漫画！
無敗のふたり :
https://comic-days.com/episode/2550689798333888056?from=gmagakichi
『傷口と包帯』
作：七井海星
１巻無料（2月17日～23日）
SNSで共感とざわつきで満たした注目の読み切り作が、ついに連載化！関東一円を占めるヤクザの親分の娘の世話係を言い渡された若頭・切谷。しかし、そのお嬢様にはある特殊な性癖があって…
『傷口と包帯』
傷口と包帯 :
https://comic-days.com/episode/2550912964447755944?from=gmagakichi
『罪と罰のスピカ』
『罪と罰のスピカ』
作：井龍一/瀬尾知汐
死の婚活編（21～28話）無料（3月3日～9日）
心が読める殺人鬼殺しJK・スピカの次の標的は男を手玉に取る美女殺人鬼！
殺人鬼に憧れる高校生・十秤天真は、3人の夫を殺害した罪で獄中生活を送る”毒姫”こと野菅瑠姫愛と面会を繰り返す。大人の魅力に十秤の恋心は加速するばかり！さらに、瑠姫愛から「結婚」を提案されて…。このままじゃ十秤も殺される！？
都麦澄光は、同級生を守るため動き出す。心を読む能力を使えない獄中の殺人鬼をどうやって断罪するのか──。
罪と罰のスピカ :
https://comic-days.com/episode/4856001361536979282
■「月マガ基地」 ３周年記念「#月マガ基地の推しは」キャンペーン
月マガ基地３周年を記念し、今年も開催！ 大人気『チート付与』のオリジナルステッカー100名様またはオリジナルQUOカードが10名様に当たるキャンペーンをXとInstagramで開催します。
応募方法：
◎Xの場合
「月マガ基地」公式アカウント（@getsumagakichi(https://x.com/getsumagakichi)）をフォローし、「#月マガ基地の推しは」のついたキャンペーン投稿をリポストしてください。（キャンペーン投稿に、推し作品についての感想や応援コメントをすると、当選確率がUP！）
◎Instagramの場合
「月刊少年マガジン」公式アカウント（＠getsumaga1975(https://www.instagram.com/getsumaga1975)）をフォローし、「#月マガ基地の推しは」のついたキャンペーン投稿に「月マガ基地の推し作品」と「感想・応援など」をコメントしてください。
・月マガ基地の連載作品一覧はこちら（https://getsumagakichi.com/series/getsumagakichi）
・キャンペーン規約と詳細はこちら（https://gmaga.co/news/900.html）
応募締め切り：
2026年3月9日（月）23:59
※応募締め切り後、厳正なる抽選のうえ、当選者の方にはDMにてご連絡いたします。
3周年を迎えた「月マガ基地」は毎週火曜日と金曜日の週2回更新！
今後も「あなたの『好き』が見つかる『秘密基地』」に、どうぞご期待ください！
月マガ基地
https://getsumagakichi.com/