”洗剤を使わない洗濯”とランドリー専用IoT開発で躍進するwash-plusが厚生労働省「ユースエール企業」に認定

株式会社wash-plus

コインランドリーやホテルランドリーなどのランドリー事業、ランドリー専用IoTシステム開発事業を展開する株式会社wash-plus(本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎)が、厚生労働省によるユースエール認定企業になりました。

事業紹介・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/business/

若い世代の積極的な雇用と働き続けられる環境づくりを推進

認定式は、ハローワーク市川所長 鹿野様をはじめ、千葉労働局 職業安定部職業安定課からもご臨席いただき実施

wash-plusは、ランドリー業界の新しい展開を生み出す企業として、若い世代の雇用を積極的に推進。また、若い世代はもちろん、30～40代の子育てと労働の両立に追われる世代にも、より良い労働環境づくりを推進しており、「健康経営優良法人」や「スポーツエールカンパニー」など、公的な認定制度でも連続して認定されています。

「ユースエール認定制度」とは

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。ハローワーク等で重点的PRを実施できるなどのメリットがあります。

▼厚生労働省 ユースエール認定制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html

毎日の洗濯を"持続可能な社会の実現に貢献する活動"にするウォッシュプラス

コインランドリーwash+ 明海店（千葉県浦安市）

株式会社wash-plusは「人と地球にやさしい未来を」をパーパスに掲げ、洗剤を使わず「wash+ Water（ウォッシュプラスウォーター）」（洗濯専用アルカリイオン電解水）で洗い上げる独自技術を用いたランドリー事業と、ランドリー専用IoTシステム「smart laundry（スマートランドリー）」開発事業を展開しています。

SDGsに定められた17の目標のうち10を実現し、毎日の生活に欠かせない洗濯を"持続可能な社会の実現に貢献する活動"につなげます。

年間休日130日。業界最先端を走り続けるために、働き続けられる環境を大切にする企業

株式会社wash-plusは、2013年5月の創業より、これまでにない新技術「洗剤を使わず水で洗う洗濯」「スマートフォンアプリと連動するランドリー専用IoTシステム」を開発し、ランドリー業界最先端を走り続けています。

ベンチャー企業らしいスピード感のある経営で顧客に常に新しさを提供しながらも、従業員が健康で働き続けられる環境を整えることにも注力しています。

■ウォッシュプラスが実施する働きやすい環境づくりの一例

・年間休日130日。夏期・冬期休暇（一斉休暇）、有給休暇のほかに、ボランティア休暇（PTAや自治会活動でも取得可能）や介護休暇を設定。社員自身とその家族の健康を促進し、仕事以外の生き甲斐達成を応援。

・近隣食堂やキッチンカーと提携し昼食の全額補助を実施、健康的な食生活を支援。

・提携プライベートジムの週1回利用分を全額補助、働く世代の運動習慣を促進。

・健康診断は全員実施、インフルエンザ予防接種の社内実施（全額補助）など健康管理を支援。

・健康経営優良法人（経済産業省）2023年より3年連続認定・スポーツエールカンパニー2023年より3年連続認定

事業紹介・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/business/

株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。