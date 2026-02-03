株式会社51Talk Japanと株式会社アイ・エス・シー、幼児期の英語教育と進路をテーマに無料WEBセミナーを開催

株式会社51TalkJapan

2026年2月28日（土）、株式会社51Talk Japanおよび株式会社アイ・エス・シーは、乳幼児から小学生の保護者を対象に「英語と進学のリアルな関係 ～幼児期からの英語が有利になる訳～」と題した無料WEBセミナー（Zoom）を共同開催します。

生成AIの普及を背景に、学校教育では情報を読み取り、根拠を整理し、自身の考えを言語化する力の重要性が高まっています。

進学面においても、大学入試で英語資格・検定試験の活用が進むなど、「読む・聞く・書く・話す」の4技能を含む総合的な英語力を評価する動きがみられます。

本セミナーでは、こうした教育環境の変化を踏まえ、

- 「英語は進路選択にどのような影響を与えるのか」- 「幼児期からの英語学習が将来の選択肢にどのようにつながるのか」

といったテーマについて、国際教育評論家であり『インターナショナルスクールタイムズ』編集長の村田学氏が、教育現場の取材・分析経験をもとに解説します。

■ セミナー概要

・タイトル： 「英語と進学のリアルな関係 ～幼児期からの英語が有利になる訳～」

・日時： 2026年2月28日（土）10:00～11:00

・形式： オンライン（ZOOM）／顔出し不要

・対象： 乳幼児～小学生の保護者、幼児英語教育に関心のある方（先着100名）

・参加費： 無料

・特典： 参加時アンケート回答で参加特典あり

■ ゲスト講師

国際教育評論家

国際教育専門メディア『インターナショナルスクールタイムズ』編集長

村田 学（Manabu Murata）氏

国内外のインターナショナルスクール、私立校、海外進学、IB（国際バカロレア）教育を長年取材・分析。学校経営の経験を活かし、イギリス系スクール日本校の誘致や昭和女子大学附属昭和小学校国際コースの立ち上げにも参画。テレビ・新聞・WEBなど多方面で活躍中。

■ 共同主催

株式会社51Talk Japan

5～15歳の子供向けオンライン英会話サービスを展開。

世界50以上の国と地域で累計1億回以上の授業実績を有し、

1回25分のマンツーマンレッスンと、予習から復習までを一体化した学習設計を採用。

外国人講師・日本人講師・専属学習アドバイザーの三者による連携体制が特徴。

株式会社アイ・エス・シー（ISC）

保育園・幼稚園向け探究型英語プログラム WBEO（WithBook English Online） を開発・提供。絵本から広がる遊びや、海外在住の外国人担任講師と園をリアルタイムでつなぐレッスンが特徴。他、保育園運営、保育プログラム開発、教育コンサルティング等を展開。

■ 本セミナーの主な内容

本セミナーでは、以下のテーマについて解説します。

- AIの普及を背景に、学校教育で重視される英語力の考え方- 幼児期からの英語学習が、進路選択に与える影響- インターナショナルスクール、私立校、海外進学をめぐる最近の動向- 家庭で取り組める英語学習の進め方

乳幼児期における教育選択が、その後の進学や進路にどのようにつながるのかについて、国際教育評論家が教育現場の取材および分析経験をもとに解説します。

保護者が判断材料として把握しておくべき情報を、具体的な事例を交えて紹介する予定です。

■ 参加方法

事前申込制。

詳細・お申し込みは下記URLより受け付けています。

URL： https://forms.gle/USW49t1xL597ZNwE6

