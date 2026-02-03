【Cath Kidston】ノスタルジックな春の新作アート Button Block Floralのコットンレース＆フリルシリーズを2月6日（金）より発売！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

英国発ライフスタイルブランドCath Kidston（キャス キッドソン）は、新作アート「Button Block Floral」にコットンレースを組み合わせたコットンレースのシリーズの雑貨3型各2色と、フリルを配したシリーズのトートバッグなど2型各2色を2月6日（金）に、Cath Kidston 直営店と、公式オンラインストア（https://cathkidston.jp/）にて発売いたします。

新たに誕生した「Button Block Floral」は、ノスタルジックな小花柄の間にハート型のボタンが散りばめられたアート。お花にさりげなく寄り添う手書きロゴがポイントです。

カラフルでやさしい印象の「Button Block Floral」にコットンレースをあしらったシリーズが初登場。ティッシュポーチ、ドローストリングポーチ（巾着型ポーチ）、シュシュの3種を、アイボリーとサックスの2色展開いたします。軽やかで透けるホワイトのレースが、親しみを感じるちょっぴりノスタルジックなアートの雰囲気と相まって、春の気分を運びます。

人気のティッシュポーチは、ファスナーポケット付きなので、お薬やアクセサリーなど、細かいものの収納にもぴったりです。

ドローストリングポーチは、薄手のコットン素材でかさばらず、デイリーに使える便利なアイテム。カバンの中から取り出す度に、ハッピーな気持ちにさせてくれることでしょう。同じシリーズのバッグなどとお揃いで使えばフェミニンなムード満点です。

シュシュはたっぷりとギャザーを寄せて大ぶりに仕上げました。コットン素材が優しくナチュラルな印象で、スタイリングのアクセントに活躍する一品です。

また、大人気の2つのアイテムにも新アート「Button Block Floral」が登場。フリルトートバッグは、とびきりフェミニンな魅力をたっぷり詰め込んでいます。刺繍で施したリボンロゴがポイントです。程よく厚手の生地で型崩れしにくく、綺麗な形でお使いいただけます。肩掛けにできる長めのハンドルで、内側にはポケットがついています。

フリルポーチは、コットンの生地に薄い中綿を重ねふわっと仕上げ、柔らかいのに型崩れしにくく、軽いのがポイントです。ポーチを開けるたびにのぞく、配色のギンガムチェックの裏地が、ちいさな幸せを感じさせてくれます。大容量なのでデイリーはもちろん、旅行にもおすすめです。

コットンレース＆フリルシリーズ発売詳細

発売日：2月6日（金）

発売店舗：Cath Kidston直営店、公式オンラインストア（https://cathkidston.jp/）

◇コットンレース ティッシュポーチ Button Block Floral Ivory / Sax 各\3,300

◇コットンレース ドローストリングポーチ Button Block Floral Ivory / Sax 各\2,970

◇コットンレース シュシュ Button Block Floral Ivory / Sax 各\3,300

◇フリルトートバッグ Button Block Floral Ivory / Sax 各\5,940

◇フリルポーチ Button Block Floral Ivory / Sax 各\5,500

■Cath Kidston (キャス キッドソン)

Cath Kidstonは、30年以上もの長きにわたりプリントの歴史を持つ英国のライフスタイルブランド。1993年にロンドンで設立後、アップサイクルの家具やヴィンテージ商品を販売したことが起源となっています。その後、手描きのプリントを施した遊び心あふれる様々な商品展開で世界中に知れ渡り、人々の日常に喜びをもたらすブランドへと今も成長を遂げています。ノスタルジックな花柄や、緻密に配置された細やかなプリント柄で、ブランドの代名詞でもあるバッグやアクセサリーから家庭用品、アパレルに至るまでライフスタイルの幅広い商品を世の中に発信しています。

【店舗情報】

Cath Kidston 表参道店 11:00 ~ 20:00 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目9-3

Cath Kidston 京都ポルタ店 10:00 ~ 20:00 〒600-8216 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 B2F

Cath Kidston ルクア大阪店 10:30 ~ 20:30 〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3ルクア大阪ルクア8F

Cath Kidston 天神地下街店 10:00 ~ 20:00 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目天神地下街東2番街303号

Cath Kidston 西銀座店 11:00 ~ 20:00 〒104-0061 東京都中央区銀座4-1 NISHIGINZA 1F

Cath Kidston コクーンシティ さいたま新都心店 10:00 ~ 21:00 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-267-2 コクーンシティ コクーン1 2階