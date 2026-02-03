中国調達のプロ【Water X Technologiesとティーディーシーが業務提携】中国調達・輸入代行支援サービス「JT-TRADING」を刷新しサービス強化を図ります

株式会社Water X Technologies

株式会社Water X Technologies（本社：東京都千代田区、以下WaterX）と株式会社ティーディーシー（本社：東京都品川区、以下ティーディーシー）は、中国調達・輸入代行支援サービス「JT-TRADING」の運営において業務提携をいたしました。Water Xが培ってきた中国における製造・品質管理のノウハウと調達リソースを投入し、「JT-TRADING」がこれまで以上にお客様の多様なニーズに対応できる体制を構築します。

株式会社ティーディーシーが運営するJT-TRADING

【提携の背景と目的】

中国調達における「品質の不安定さ」や「意思疎通の難しさ」は、多くの日本企業にとって依然として大きな壁となっています。今回の提携では、ティーディーシーがこれまで「JT-TRADING」で培ってきた強固な決済・物流インフラに、豊富な実務経験と上場企業の調達支援も行った実績のあるWater Xの専門家チームが合流いたします。これにより、従来までのOEM支援・輸入代行業務を大幅に強化し、「戦略的調達パートナー」として、日本企業の中国調達を強力にバックアップします。

JT TRADINGの主な業務内容

【本提携後のサービスの特長】

- プロフェッショナルメンバーによるサポート：日系大手企業で生産技術・商品開発に従事したメンバーが、その経験を生かして調達先のクオリティを担保します。- 価格交渉・開発支援：中国企業とともに製品企画から金型製作、量産設計までをサポートした経験のある技術者が現地企業と直接交渉します。OEM新規開発のサポートも可能です。- シームレスな貿易実務：輸入業務、貿易実務に精通したメンバーが複雑な調整を担当。Water Xの中国子会社「和水（蘇州）科技有限公司」が現地でサポート可能です。そこにティーディーシーの物流網と調整力を統合することで、国境を感じさせないスムーズな取引を実現します。

【JT-TRADINGとは？】

JT-TRADINGは、貿易実務から価格交渉、アフターケアまで全工程をフルサポートします。

株式会社ティーディーシーが運営する中国企業からの調達代行・輸入代行を行うサービスです。これまで建築資材からニッチな部品調達など、大小さまざまな商品の輸入代行を手掛けてきました。

【SNI（Supplier Network International）について】

SNIは、株式会社New Connections(https://new-connections.jp/)と株式会社Water X Technologies(https://waterx.co.jp/)が共同で運営するビジネスプラットフォームです。AIを活用した業務効率化支援、新規事業の立ち上げのほか、海外市場進出支援を展開しているのでJT-TRADINGとの親和性も期待できます。 また、海外渡航に役立つWebメディア（「VPN Life(https://xtrust.jp/)」「海外eSIMナビ(https://remomee.jp/)」等）を運営しており、そこで培ったデジタルマーケティング・集客ノウハウを、JT-TRADINGを通じた製品調達後の販路開拓支援へと還元することも可能です。

