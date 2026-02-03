【注文件数10万件突破】Shopify刷新から2年半で快挙！「インクのチップス本店」が14周年に向け加速。楽天市場店のSOY 5度受賞に続く快進撃、本店では2/19にはサイトリニューアル予定！

Shopifyリプレイスから約2年半。本店が積み上げた「10万件」の信頼

株式会社キュリエ

プリンター用互換消耗品の専門店「インクのチップス本店」は、2026年4月9日に開店14周年を迎えます。この大きな節目を目前に、2023年6月のサイトリプレイス（Shopify移行）からわずか約2年半で、注文件数100,000件突破という金字塔を打ち立てました。

14年という長年の信頼をベースに、最新のシステム刷新によるUI/UXの改善、そしてスピーディーな商品展開に注力してきた結果、この短期間での大台達成に繋がりました。これは、多くのお客様に「インクのチップス」を指名買いしていただけているブランド力の証であると確信しております。

楽天市場店のSOY 5度受賞と、本店の10万件。ダブルの実績が証明する品質

先日発表された「楽天市場 ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」において、インクのチップス楽天市場店が通算5度目となる受賞を果たしました。

日本最大級のECモールで磨き上げられた「品質」と「サービス水準」を、自社本店（Shopifyサイト）においても徹底して追求。モールにおける客観的な高い評価と、自社サイトにおける10万件というダイレクトな支持。この両輪の実績が、私たちの提供する製品とサービスの信頼性を担保しています。

互換インクから「オフィス・ライフスタイルの総合ショップ」へ

創業以来、主力としてきた互換インク・トナーの販売において国内トップクラスのシェアを維持しつつ、現在では文房具・オフィス用品、PC・スマートフォン周辺機器、さらには日常を彩るアロマキャンドルまで、取り扱いジャンルを劇的に拡大しております。

売上比率では依然としてプリンターサプライ品が主軸ではあるものの、働く環境や暮らしの質を高めるライフスタイルアイテムへのニーズが急増しています。今回の10万件突破は、インク専門店から「はたらく、くつろぐ、を支える総合ショップ」への脱皮を象徴する出来事となりました。

【予告】2月19日、より快適で「選びやすい」サイトへと進化

10万件突破という追い風を受け、インクのチップス本店では、以前より準備を進めてまいりましたサイトリニューアルを2026年2月19日（木）に実施いたします。

今回のリニューアルでは、UI/UXを抜本的に見直し、「もっと探しやすく、もっと買いやすく」を追求。主力であるプリンターサプライ品をスムーズに検索できる機能性はそのままに、文具やPC周辺機器、アロマキャンドルといったライフスタイル雑貨も、一つの店舗として直感的に選びやすいデザインへと刷新いたします。

インクを買いに来たお客様が、生活を彩る新しいアイテムとも自然に出会える。そんな「使いやすさ」と「発見」が共存する、次世代のオンライン体験を提供いたします。

2月第2週より、サイトリニューアル記念キャンペーンを順次解禁

2月19日のリニューアル当日、そして4月の14周年に向けて、お客様への感謝を形にする大型キャンペーンを準備しております。

本サイトの進化を記念した「かつてない規模」のキャンペーン詳細は、2月第2週（来週）発表予定のプレスリリースにて解禁いたします。10万件の支持をいただいた感謝を込めて、皆様に驚きをお届けする内容となっております。ぜひ続報にご注目ください。

インクのチップス本店サイト(https://chips-shop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=prtimes_260204)

■店舗概要

店舗名：インクのチップス

取扱商品：インクカートリッジ、トナーカートリッジ、文具・オフィス用品、PC&スマホ関連商品、生活雑貨

■「インクのチップス」について

「インクのチップス」は、2012年の開業以来、「プリンターの印刷コストを削減し、表現を自由に」をミッションに掲げるプリンター用消耗品の専門店です。

現在は主力である互換インク・トナー、ラベルテープ等の事務用品に加え、PC・スマートフォン周辺機器、厳選された文具・オフィス用品、そして日々の暮らしを彩るアロマキャンドルまで、取り扱いカテゴリーを大幅に拡大。

「はたらく、くつろぐ、を支えるパートナー」として、お客様のライフスタイルをトータルでサポートする総合ECショップへと進化を続けています。

国際規格ISO14001/9001認定工場での生産や、ご購入後1年間の保証制度など、14年間にわたり磨き上げた「チップスクオリティ」を全ての製品において維持し、安心・安全なショッピング体験を提供し続けてまいります。

-----------------------------------------------------------------------------------

注目商品はこちら

●キヤノン用 BCI-380XL-381XL 大容量 6本選べるセット：（商品はこちら(https://chips-shop.com/products/bci-381xl-380xl-6mp-free?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=prtimes_260204_bci-381xl-380xl-6mp-free)）

●ラベルシール（A4/A6サイズ）：（商品はこちら(https://chips-shop.com/collections/label?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=prtimes_260204_label)）

●ワイヤレス充電器：（商品はこちら(https://chips-shop.com/products/zz-w79?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=prtimes_260204_zz-w79)）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76125/table/35_1_c695d317ad9fb3b390281f953349d5bb.jpg?v=202602030451 ]