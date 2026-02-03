アイメイドアルファ、特定技能外国人の支援・管理人数１０００人を突破

2026年２月３日 株式会社アイメイドアルファ

日本語教育を基盤に、特定技能外国人の紹介事業を幅広く展開している登録支援機関、株式会社アイメイドアルファ（本社：東京都新宿区、代表取締役：荻野 健）は、同社が企業へ紹介、入社し登録支援機関として支援・管理している特定技能人材の数が、2025年12月時点で1,053人となり、1,000人を突破したと発表した。

同社の特定技能外国人紹介事業は3年前にスタートし、日本語学校運営で培った日本語教育・人材育成ノーハウをベースに、海外送り出し機関と連携、飲食料品製造業、外食業などを中心に人材を供給してきた。日本語教育、採用支援、在留資格申請サポート、入社後フォローまでを一貫して支援する体制により、就労開始後の定着率が現在業界トップとなり、支援・管理人数の1,000人突破につながっている。

同社は、昨年度より新しい分野としてトラック・バスドライバー、リネンサプライ、及び資源循環人材紹介事業へ参入した。 特に、トラック・バスドライバー分野では、来日前後の段階で、N3からN2レベルへの日本語教育をベースに、日本の交通ルールや業務上必要となる専門用語、指示理解力の向上に重点を置いた教育を実施している。「言語面」と「安全面」の徹底教育と現場定着を前提とした人材教育が評価され、他社とは一線を画す外国人ドライバー人材の安定供給モデルとして、注目を集めている。内定者9名がすでに来日、同社日本語学校にて、外国人ドライバーに求められる実践的な日本語力の習得に取り組んでいる。

同社では、日本政府の積極的な特定技能外国人受入方針、及び特定技能トラックドライバーを中心とした新分野の予想以上の引き合いも鑑み、「2030年度には登録支援機関として支援・管理している特定技能外国人の数がトラックドライバーだけで1500人、全体で3000人を超える見込みで、日本最大の登録支援機関としてさらなる拡大を目指していく」としている。

