ローランド株式会社は、環境調査・情報開示を行う国際的な非営利団体であるCDPが公表した「CDP気候変動レポート2025」において、2年連続でマネジメントレベルの「B」スコアを取得したことをお知らせします。





CDP Discloser 2025





CDPは、企業や自治体などを対象に、「気候変動」「森林」「水資源」などに関する戦略や取り組みを評価し、その情報開示を行う国際的な非営利団体です。企業の環境報告におけるグローバル・スタンダードとして広く認知されており、2025年は世界で22,100社を超える企業がCDPを通じて環境データを開示しています。

CDPでは、「A」から「D-」までの8段階で評価が行われます。当社が取得した「B」スコアは、上から3番目に位置づけられるマネジメントレベルであり、気候変動に関連するリスクと機会を認識し、具体的な行動を継続的に実施している企業として評価されたものです。





ローランドはこれまで、音楽や映像文化を通じて、社会の持続的発展への貢献に取り組んできました。今後もこうした芸術文化を通じた貢献をさらに強化するとともに、気候変動や人権などの社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に努めてまいります。





CDP公式ウェブサイト： https://www.cdp.net/

ローランドの「サステナビリティ」ページ： https://www.roland.com/jp/sustainability/









■ローランド株式会社について

ローランド株式会社は、デジタルピアノ、シンセサイザー、電子ドラム、ギター関連製品、アンプ、DJ機器、映像・音響機器などを開発・製造している電子楽器メーカーです。1972年の設立以来、最先端の技術で新しい「音」を常に追求しながら、世界初、国産初の製品を数多く創出。プロ・ミュージシャンからアマチュア・ユーザーまで、世界中のクリエイティブな人々とともに未来を創る「WE DESIGN THE FUTURE」をブランド・メッセージとして掲げ、音楽や映像の新たな可能性を切り拓いています。





・会社名 ： ローランド株式会社

(東京証券取引所 プライム市場：証券コード 7944)

・代表者 ： 代表取締役社長 CEO 蓑輪 雅弘

・ウェブサイト： https://www.roland.com/jp/









※ 文中記載の会社名および製品名などは、各社の登録商標または商標です。

※ このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。