新潟県共同募金会は、県内の社会課題解決に取り組む団体を指定して寄付できる「テーマ型募金」を、2026年1月1日から3月31日まで実施しています。赤い羽根共同募金は、これまで県民の温かい善意と「たすけあい」の心に支えられ、県内の民間福祉活動の向上に大きな役割を果たしてきました。しかし近年、少子高齢化や人口減少が同時に進行し、虐待、自殺、ひきこもり、子育て、社会的孤立など、地域が抱える課題は年々拡大・多様化・複雑化しています。「テーマ型募金」は、こうした地域課題の解決に取り組む各団体が、自らの活動内容を発信し、クラウドファンディング形式で広く寄付を募る仕組みです。 集まった募金は原則として全額が当該団体に助成され、現場での支援活動に直接活用されます。本年度は、県内20団体が参加し、豪雪の影響により災害救助法が適用された地域を支える除雪ボランティア支援をはじめ、産前産後の母子支援やフードバンク活動など、さまざまな社会課題の解決に向けた募金活動を行っています。

１ 募金団体（テーマ）名 添付資料のとおり。※赤い羽根共同募金の一部として実施するものです。集まった募金は原則として全額が当該団体に助成されます。２ 募金方法 銀行振込、クレジットカード、PayPay ※詳細は下記ホームページ又は当会事務局へお問い合わせください。(1)雪関係の支援はこちらからhttps://congrant.com/project/akaiahneniigata/1837(2)その他のテーマへの支援はこちらからhttps://akaihane-niigata.or.jp/theme.html

問合せ先社会福祉法人新潟県共同募金会担当 渡邉TEL 025-281-5532FAX 025-281-5533E-mail info@akaihane-niigata.or.jp

https://twitter.com/https://x.com/akaihaneniigata/status/https://x.com/akaihaneniigata?ref_src=twsrc%5Etfw

https://newscast.jp/attachments/yIRFBUAUysdTjMwhG8Zy.pdfhttps://congrant.com/project/akaiahneniigata/18378https://akaihane-niigata.or.jp/theme.htmlTwitter投稿 :https://twitter.com/https://x.com/akaihaneniigata/status/https://x.com/akaihaneniigatahttps://www.facebook.com/akaihane.niigata