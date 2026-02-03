建設機械アタッチメントメーカー、株式会社タグチ工業(所在地：岡山市北区、代表取締役社長：田口 博章)は、新CM『タケカルゴンのゴンも、やっぱりロマン 篇』を、ローカルエリアのCM放送で人気を博している『クサカルゴンのゴンはロマン 篇』とともに、2026年2月3日(火)よりオンエアすることをお知らせいたします。





草刈り＆竹刈りアタッチメントのTV-CM放映開始！





思わず口ずさみたくなる……！と話題。

クサカルゴンとタケカルゴン。アタッチメントのカラオケ風CMが放映開始！





地元・岡山の子どもたちが歌いながら登校しているという目撃情報もあるほど、ご好評をいただいているタグチ工業の「クサカルゴン」CM。岡山・高松エリア＆山陰エリアでローカルCMとして放映中のこのCMに、なんと第二弾が誕生しました！

今回登場するアタッチメントは、「タケカルゴン」。のどかな風景で草刈りをするクサカルゴンとは対照的に、タケカルゴンは背の高い竹をバッタバッタとなぎ倒します。大きくて太い手ごわそうな木もタケカルゴンなら楽々、木っ端みじんに。「クサカルゴン」CMと同様、聞こえてくるのはあの旋律…！ぜひオンエアをご覧ください。





【CM】『クサカルゴンのゴンはロマン 篇』(15秒)

https://youtu.be/gxjYsaawInQ





【CM】『タケカルゴンのゴンも、やっぱりロマン 篇』

https://youtu.be/kKRO8_8Hd4g









■CM概要

≪ストーリー≫

毎年夏から秋にかけて大活躍している「クサカルゴン」のTV-CMの続編CMが完成。今回の主役は、クサカルゴンシリーズの新製品として開発されたばかりの林業用マルチャー「タケカルゴン」。背の高い竹や大径木をバッサバッサとなぎ倒すタケカルゴン。そこにクサカルゴンと同様、あの旋律のCMソングが流れます。ゴンに込められた思いはやっぱり―――。

思わず口ずさんでしまう『クサカルゴンのゴンはロマン篇』とともにぜひご覧ください。





≪概要≫

◆タイトル：

◆放映開始日：2026年2月3日(火)

◆放映エリア：全国(BSテレ東)





◆YouTube URL：

■CM登場製品のご紹介





林業用マルチャー「タケカルゴン」





製品名：林業用マルチャー「タケカルゴン」

＜特徴＞

・竹も草も1台で刈れる、国産マルチャーが誕生！

・竹、大径木、切り株までオールマイティに破砕

・リモコン操作可能なシャッター搭載

・タフなブレードは4面使用が可能

・NETIS登録商品「クサカルゴンシリーズ」

仕様 ： https://www.taguchi.co.jp/product/tk/

デモ動画： 【PV】林業用マルチャー『タケカルゴン』

https://www.youtube.com/watch?v=j3XKSbucz1o









雑木＆草刈り機「クサカルゴン」





製品名：雑木＆草刈り機「クサカルゴン」

＜特徴＞

・雑草から竹やぶ・雑木まで、スピーディーに刈り取る油圧ショベル用のアタッチメント

・刈り込み角度を自由自在にできるチルト式を採用！法面や斜面でも刈り込み可能

・刈り取られた雑草は細かく刻まれているため回収処理が不要(マルチング処理)

・油圧ショベルのクラスが1.2t～22tまで対応可能。充実したクラス展開

・NETIS登録商品

仕様 ： http://www.taguchi.co.jp/products/kusakaru-gon/

デモ動画： 【PV】雑木＆草刈り機『クサカルゴン 』

https://youtu.be/6RMy6KLc1J8









■タグチ工業とは？

タグチ工業は油圧ショベルの先端に装着するアタッチメントを製造する建設機械メーカーです。製造、販売、アフターのサービスまで幅広い事業を展開しています。高い技術と製品力で2016年からはJAXAとの共同研究プロジェクトにも取り組み、共同特許取得実績のあるメーカーです。





≪企業概要≫

商号 ： 株式会社タグチ工業

代表者 ： 代表取締役社長 田口 博章

所在地 ： 岡山市北区平野561-1

設立 ： 1962年(昭和37)4月

事業内容： 建設機械アタッチメント、各種機械の設計・製作