“マッチョ介護士”フィットネス実業団「7SEAS FITNESS」新メンバー3名加入、2026年4月より7人体制へ

障害福祉サービスを運営する株式会社ビジョナリー（代表取締役社長/丹羽悠介、本社:愛知県名古屋市）は、業界イメージ刷新とさらなる飛躍を求め、フィットネス実業団「7SEAS FITNESS（セブンシーズフィットネス）」が新たなメンバー3名を迎え、2026年4月より7名の新体制となることを発表いたします。

■ フィットネス実業団「7SEAS FITNESS」とは

フィットネス実業団「7SEAS FITNESS（セブンシーズフィットネス）」は、障害福祉サービスの現場で働きながらボディビル競技に挑戦する、いわゆる“マッチョ介護士”によって構成された実業団チームです。

介護と筋トレという一見異なる分野を両立し、「筋肉を社会貢献に」という理念のもと、福祉の現場でも競技のステージでも全力を尽くす姿が、多くの共感と注目を集めています。

7SEAS 公式HPはこちら：https://7seas.visionary.day/(https://7seas.visionary.day/)

2018年にスタートしたこの取り組みは、介護・福祉業界における新たなロールモデルとしてイメージ刷新を行い、2025年には日本国内にとどまらず、海外からの取材依頼も増え、注目を集める存在へと成長しています。

■メンバー紹介・テレビ出演実績

現在、フィットネス実業団「7SEAS FITNESS（セブンシーズフィットネス）」に所属している選手は以下の通りです。

メンバーそれぞれの強みを活かした、各メディア出演実績も併せてご紹介いたします。

マッチョ介護士／立見北斗■魂を宿す厚い胸板 立見北斗

元極真世界王者の経歴を持つ、努力の天才。他を寄せ付けない圧倒的な胸の厚みは、積み重ねた鍛錬の証。ビジュアル・筋肉・精神力のすべてを兼ね備え、最前線でチームを支え続ける「筋肉を語る男」。

（過去メディア出演実績：TBS『週間さんまとマツコ』／日本テレビ『NEWS ZERO』／文春オンライン／NHK『あさイチ』／東海テレビ『ニュースONE』／北海道テレビ『イチオシ』／AFP通信社）

マッチョ介護士／薄井拓也■ギャップNo. 1のショルダーヒーロー 薄井拓也

”とにかく重量命”のトレーニングスタイルでストイックに日々筋肉を追い込む。可愛い顔立ちと、規格外の身体が「ギャップNo.1」と話題に。



（過去メディア出演実績：日本テレビ『シューイチ』／TBS『週間さんまとマツコ』／CBCテレビ『チャント！』/テレビ朝日『スーパーJチャンネル』／CBCテレビ『NEWSX』／AFP通信社）

マッチョ介護士／鷲見拓也■大腿四頭筋で魅せるビジョナリーの男前ニキ 鷲見拓也

選手としても、そして介護士としても一歩ずつ着実に歩みを進める努力家。現場での真摯な姿と、ステージ上での華やかな存在感のギャップが魅力。キャリアと筋肉、その両方を追い続けるチームの司令塔。



（過去メディア出演実績：NHK『おはよう日本』／日本テレビ『シューイチ』／TBS『週間さんまとマツコ』／東海テレビ『筋肉食道』／テレビ東京『SUMOKING』）

マッチョ介護士／宮崎康央■ 力こぶと視座は日本一。ビジョナリーの富士山マッチョ 宮崎康央

筋肉が大きくなりすぎて、ついにフィジークからボディビルカテゴリーへ電撃移行。”鬼の成長”と称される存在に。あの「なかやまきんにくん」を彷彿とさせる愛されキャラ”みやざきんにくん”として、介護現場と競技ステージに笑顔と衝撃を届ける。

（過去メディア出演実績：日本テレビ『シューイチ』／NHK『所さん！事件ですよ』／テレビ愛知『ローカルビジネスサテライト』／TBS『週間さんまとマツコ』／北海道新聞）

これまでの活動実績やメンバー紹介については、ビジョナリー公式Youtubeチャンネル

「VISIONARY | 日本一マッチョが多い介護の会社」よりご覧いただけます。

詳細を見る :https://www.youtube.com/@_visionary_inc

■2026年4月より新体制へ

“マッチョ×介護士”の取り組みは社会へ着実に影響を与えています。

今後も、業界イメージ刷新を推進すべく新たなメンバーを迎えることが決定いたしました。

新メンバーの詳細は2月以降、順次リリース予定です。

■スポンサー募集のご案内

株式会社ビジョナリーが運営する実業団「7SEAS」は、介護の現場で働きながら、フィットネス競技・格闘技・HYROXといったさまざまなフィールドに挑戦する“マッチョ介護士”たちによる実業団チームです。

スポンサーの皆様には、チームの国内外での大会活動や社会貢献イベントへの協賛を通じて、貴社のブランド価値向上と社会的評価の向上に寄与する機会をご提供いたします。

また、7SEASの挑戦を支えていただくことで、介護・福祉業界の未来をともに描き、前向きなメッセージを社会へ発信していくパートナーとなっていただければ幸いです。

こちらのページ(https://7seas.visionary.day/news/kui68b2cjdi)より詳細をご確認いただけます。

ご興味をお持ちの方は、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

スポンサーに関するお問い合わせ先：visionary_pr@visionary.day

公式ホームページ：https://visionary.day/(https://visionary.day/)

フィットネス実業団【7SEAS】サイト：https://7seas.visionary.day/(https://7seas.visionary.day/)

TIMES VISIONARY（コラム・リリース掲載）：https://times.visionary.day/(https://times.visionary.day/)