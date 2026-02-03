若手女性研究者10名によるビジネスアイディア発表会を開催

株式会社tayo

株式会社tayo(本社：神奈川県横浜市、代表取締役：熊谷洋平)は、女性研究者の起業とスタートアップ参画を促進するため、株式会社An-Nahal、Beyond Next Ventures株式会社、GTIE(首都圏の大学・研究機関を中心とした大学発スタートアップ育成プラットフォーム)と共同で、若手女性研究者に特化したコミュニティと起業支援プログラム「WISER (Women In Science Excellence and Revolution)」(https://wiser.tayo.jp/)を運営しています。

WISERコミュニティメンバー50名が集結した女性研究者特化型起業合宿 (2025年6月実施)

WISERでは、10名の女性研究者を対象に、約6か月間にわたるGAPファンド支援(https://gtie.jp/news/43526/)を実施してきました。本支援では、採択者一人あたり100万円～500万円の資金提供に加え、専門家によるメンタリングを通じて、研究シーズの事業化検討、仮説検証、ビジネスモデル構築を行いました。成果発表会当日は、採択者が、医療、工学、物理、バイオマテリアルなど多様な研究分野を背景とした、事業化に向けた成果を発表します。

※東京都が運営する多様な主体によるスタートアップ支援展開事業「TOKYO SUTEAM」の重点プロジェクト(協定金最大１億円)の採択を受けて実施しています。

■成果発表会「WISER GAP FUND 2025 DEMO DAY」概要

【スケジュール】

2026年3月13日(金)

14:00 - 14:30受付

14:30 - 18:00成果発表会

18:00 - 懇親会(任意)

※スケジュールは変更となる場合があります。

【開催場所】

１.会場：Incubation CANVAS TOKYO

東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン29階

２.オンライン(ZOOMを予定)

【発表紹介】

(順不同・タイトルは変更可能性あり)

●羽太 優理（北海道大学チーム）

「コンクリート腐食検査の事業開発」

●本田由羽（神戸大学 大学院 科学技術イノベーション研究科）

「『点字は難しい』を過去にする。 指先フリーの新しい点字学習デバイス」

●山本 沙紀（大阪公立大学大学院）

「褥瘡予防のためのアラートシステムと座面傾斜システムの開発」

●岸本 京佳（大阪大学 医学系研究科）

「難聴疾患の予後予測アプリの開発」

● 高井飛鳥（大阪公立大学大学院工学研究科機械系専攻）

「未来のリハビリテーションを拓くロボット技術と実機デモンストレーション」

●友政蘭（東京都立大学）

「難治性がん患者とその家族の悲しみを軽減するための、バイオマーカーに依存しないオーダーメイド抗がん剤」

●重松桃子（東京科学大学 生命理工学院）

「大腸癌患者のQOLを高める新規バイオマーカー予後診断法の開発」

●田中柚希

「バイオインフォマティクス及び合成生物学を活用した乳幼児向け栄養素の作成」

●田川聡美（信州大学工学部）

「Mushroom Fiber Frontier：キノコパルプが拓く次世代バイオマテリアル」

●宮崎栞（九州大学理学研究院）

「spectra-linkプロジェクト」

【DEMO DAY参加登録】

ご参加いただける場合、お手数ですが、入場管理のために登録をお願い致します。

参加登録リンク↓

https://tayo.jp/events/01KAZE5X2293GB4JE12YZS4VMR

■運営事業者の紹介

株式会社tayo

「学問に、多様性を。」をビジョンに掲げ、3000名以上の研究者が登録する研究者向けビジネスSNS「tayo」を運営するほか、研究者のキャリア支援・起業支援や、スタートアップ企業の人材面でのサポートを行っています。

■運営事業者よりコメント

事業担当者 土井ゆりか (株式会社tayo 執行役員)

本DEMO DAYでは、男性比率が高くなりがちな研究開発系の起業イベントにおいて、普段はマイノリティになりがちな女性が、今回はマジョリティとなるような場づくりを目指しています。これは単なる構成比の話ではなく、女性研究者が当たり前に挑戦し、議論し、発表できる空間を実現するための試みです。従来の起業イベントとは異なる空気感の中で、それぞれの挑戦や試行錯誤が可視化され、次の一歩につながる場にしたいと考えています。

■若手女性研究者のコミュニティ登録募集中

起業や産学連携に関心のある若手女性研究者の方は、以下より登録頂ければ、交流用のDiscordコミュニティの案内をお送りいたします。

参加申し込みフォームはこちら: https://forms.gle/t9DpLyC3RbPyFkKE7

WISER LPはこちら: https://wiser.tayo.jp/

■サポーター募集

企画趣旨に賛同し、支援者としてサポートいただける方は下記のリンクよりご連絡いただけるとありがたいです。

例1：所属学会でキャリア委員を行っており、年会のイベントなどを通して本事業の周知を手伝えるかもしれない

例2：ベンチャーキャピタルで働いており女性研究者のスタートアップの支援がしたい

https://company.tayo.jp/contact#contact_contact