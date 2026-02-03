【近鉄百貨店】「食のプロ」が認めた最高峰の逸品。近鉄百貨店「うなぎ屋 ハレルヒ」のうなぎ蒲焼が、ジャパン・フード・セレクションで【グランプリ】を受賞！
株式会社近鉄百貨店が展開するオリジナルブランド「うなぎ屋 ハレルヒ」の「うなぎ蒲焼（真空パック）２尾セット」が、日本初の食品・食材評価制度である「ジャパン・フード・セレクション」において、最高位の「グランプリ」を受賞しました。
「うなぎ屋 ハレルヒ」は、うなぎ養殖発祥の地と言われ豊富な地下水と温暖な気候、そして高い養殖技術に恵まれた静岡県・浜名湖産のなかでも、大きくて肉厚な脂の乗ったうなぎを厳選して使用し、店頭にて高温でジューシーに焼き上げることで関西風の“皮目はパリッと、中はふんわり”な出来立てをお届けする専門店です。
「ジャパン・フード・セレクション」は、全国23,000人の「フードアナリスト」が審査員を務める、極めて厳格な認定制度です。審査員となるフードアナリストは、味覚だけでなく食文化やトレンドなど幅広い知識を習得し、厳しい検定試験を突破した「食の情報発信のプロ」たちです。特に最上位の1級フードアナリストは、「基本五味（酸・苦・旨・甘・塩）」の微細な判別試験において全問正解が求められるなど、卓越した味覚と豊かな表現力を備えています。こうした食の本質を見抜くプロフェッショナルたちが、100を超えるチェック項目に基づき、消費者視点と専門家視点の両面から厳正に評価を下しました。
※画像はイメージ
■ ジャパン・フード・セレクション グランプリ受賞商品
商品名：うなぎ蒲焼（真空パック）２尾セット
販売価格：7,593円（税込 8,200円）
内容量：うなぎ2尾（約150g程度×2尾）、たれ7ml×8本、山椒×4袋
■ジャパン・フード・セレクションとは
「ジャパン・フード・セレクション」は、一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する日本初の食品・食材評価制度です。食の情報の専門家である23,000人のフードアナリストが審査員を務め、日本人の繊細な味覚、嗜好性、感性、食文化に配慮して審査を行います。厳格な審査体制のもと、最大100項目を評価し賞を決定する、消費者視点と専門家視点を兼ね備えた認定制度です。
【公式サイト】 https://www.japan-foodselection.com/
■店舗概要
店舗名：うなぎ屋 ハレルヒ
所在地：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地下２階 惣菜売場
オープン日：2024年７月３日（水）
「晴れる、その日に、このうなぎ」
あべのハルカスの由来である古語「晴るかす」と、
うなぎが「ハレの日」の特別な食事として愛されてきたことから、
「うなぎ屋 ハレルヒ」と名付けました。
「うなぎ屋 ハレルヒ」は、皆さまの日々を晴れやかにする一品として、
「ハレの日」を彩るお祝いの逸品として、
“とっておきの美味しいうなぎ”をお届けします。