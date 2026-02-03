中国の覇権を許し、世界の経済勢力図を完全に塗り替えてしまう、南北アメリカの完全支配を狙うトランプ大統領の新戦略を読み解く『トランプの帝国』ニューズウィーク日本版2/10号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2026/2/10号（2/3発売）

【編集長から】

発足から1年が経ち、第2次トランプ政権の外交・世界戦略がかなり「見える化」してきました。ベネズエラ攻撃に続くグリーンランド領有への動き、そしてキューバへの圧力……米州大陸支配を目指す「ドンロー主義」ですが、全世界に影響力を及ぼす超覇権国だったアメリカが、南北アメリカに「引き篭もる」ことが、世界をどう変えるのか。目の前で起きているのは、アジアやヨーロッパからのアメリカの「撤退」の兆しであり、「アメリカ抜き」の経済圏の形成です。カナダの中国への接近や、インドとEUのFTA交渉妥結の次には何が起きるのか。2月20日号の特集「トランプの帝国」で、「シン・世界秩序」の姿を探りました。（長岡）

●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@newsweek_japan

●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

https://www.newsweekjapan.jp/magazine/

●アマゾンで試し読みはこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1FZ1CLZ/

●定期購読でバックナンバー読み放題！

2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。

https://bit.ly/49KVgGM

【Special Report】 トランプの帝国

南北アメリカの完全支配を狙うトランプの戦略は

中国を利し、世界の経済勢力図を完全に塗り替える

米外交｜「トランプの帝国」は世界をこう変える

アジア戦略｜日本と台湾を見捨てるな

カナダ｜予測可能な独裁者の方が気まぐれな暴君よりまし

経済圏｜インドとEUの当然な急接近

ニューズウィーク日本版 2026/2/10号 特集

軍幹部粛清で習政権どうなる？

中国｜軍最高幹部２人の更迭の先に待つ政治権力の空洞化

【Periscope】

UNITED STATES｜新FRB議長の正体はタカか風見鶏か

INDIA｜世界はニパウイルス感染症を警戒中

SPAIN｜広がる反移民政策にスペインが「ノー！」

CUBA｜トランプの狙いはキューバの体制転換？

【Commentary】

日米関係｜高市積極財政にアメリカが慌てる訳──河東哲夫

視点｜トランプの移民たたき「理論」とは──グレン・カール

中東｜トランプの「平和評議会」に希望はある──曽我太一

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

ワシントンも嘆く全米のトランプ化──ロブ・ロジャース&パックン

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

日本で「2世資本家」が台頭する意味──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

上司の発する「音」がキモすぎます

Sustainability for the Future｜世界の挑戦、日本の貢献

学校で広がる「SDGsラジオ」の波

【World Affairs】

米政治｜移民摘発が招く政権危機

【Features】

イスラエル｜戦場と化した聖地で和平を夢見て

経済｜ビジネス界が見たAIのリアルと虚像

【Life/Style】

Television｜マールアラーゴに通ってトランプに会いたい

Fashion｜ドルチェ＆ガッバーナは人種差別主義者か

Music｜リベラルなスターがアメフトの祭典で物申す？

Healthcare｜空飛ぶドクターが医師不足のアメリカを救う

Medicine｜ドラマで学んだ救命術はもはや時代遅れ？

Dinosaur｜「最恐」T・レックスの定説を覆す新研究

Books｜子役出身J・マッカーディが語る新作小説

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2026/2/10号『トランプの帝国』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

