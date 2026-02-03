「組織内変革を実現するマネジメントの基本と実践」と題して、株式会社経営技法 代表取締役社長 鈴木 俊介氏によるセミナーを2026年3月18日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【人を理解し、行動を引き出す】

組織内変革を実現するマネジメントの基本と実践

～提案が通る人が必ず押さえている知識・作戦・実装プロセス～

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26167

株式会社経営技法 代表取締役社長 鈴木 俊介 氏

２０２６年３月１８日（水） 午後２時～５時３０分

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

急速に変化するビジネス環境において、私たちは日々、様々な背景を持つ人々と協働し、さまざまな意見や価値観の交差する中で、自らの提案やアイデアを通す必要に迫られます。しかし、なぜか良いアイデアを提案してもしばしば理解されず、受け入れられないことがあります。一体なぜでしょうか？新しい試みを組織内で実行に移すには、複数の障壁を乗り越え、異なる意見や価値観を持つ関係者を一つにまとめる必要があります。

このセミナーでは、組織論、心理学、コミュニケーション論、政治経済学など様々な視点を踏まえ、人々の行動や態度の変容を促すコミュニケーションの技術、共感を生み出すストーリーテリング、信頼関係の構築に至るまで、組織内での変革を実現するための、ありそうでなかった「マネジメント論」を解説します。

組織内での提案のみに限らず、BtoB営業での交渉、または日常の人間関係の構築に至るまで、幅広いシチュエーションでの対人スキルの向上に役立つでしょう。

１．知識編～人を動かす前に人を知る

（１）新しい意見、提案、現実はなぜ受け入れられないか？

社会科学上の現実

（a）固定観念の構成要因とは？

（b）信念とは？世界観と価値観の違い

（c）世界観とは？伝えても伝えても理解できないのはなぜ？

（d）異論を受容する3段階

（e）6理論～6人にひとりの法則、6ヶ月の法則

（２）心理学の王道「応用行動分析」～働きかけで言動が変容していく

メカニズム

（３）自分とは異なる多様な人間を理解し、言動を予測するための

フレームワーク

（a）気質分類・分析集～相手を知る、異なる人間を正しく理解する

ための様々な観点とフレームワーク

（b）心理ドライバー～理性をこえて本能をくすぐる、思わず腰を

上げさせるポイント

２．作戦立案と実践～どう働きかけるか？

（１）目的と状況把握～何を伝えるべきか？

誰がどこまで納得しているか？

（２）望ましい世界観をつくる、広げる手順

（３）ストーリーで語る重要性

（４）組織論と人間論で説得する順番を考える～

味方のつくりかた増やし方

（５）ラポールを築く～話が受け入れられる信頼関係の前提

（６）納得度が高い論理構成の考え方

（７）個別のコミュニケーション戦略～

相手に合わせた最適な方法の選びかた

３．番外編～理想の提案文書とは？

コンサルという社外の立場として心がけている、目指しているもの

※講演前、もしくは終了後に講師との名刺交換を予定。本セミナーではご都合に合わせて参加形式をお選びいただけますが、実践的な効果を最大限に活用するために、ぜひ会場でのご参加をお勧めします。

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

