TCS Logistics (Private) Limitedの株式取得完了に関するお知らせ

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

当社は、子会社であるＮＸ南アジア・オセアニア株式会社（社長：小林克人）を通じて、パキスタンで主に国内ロジスティクスを手掛ける物流会社TCS Logistics (Private) Limited (以下、TCSL社)の少数持分を2026年2月2日（月）に取得いたしましたので下記の通りお知らせいたします。

(左からTCSグループTCSL社 President Saira Awan氏、Chairman Khalid Awan氏、NX南アジア・オセアニア社長 小林克人)

ＮＸグループは、グローバル市場での事業成長の加速に向けて、お客様のサプライチェーン全体をカバーするEnd to Endソリューションの提供を重要戦略の一つに位置付けており、特に南アジアおよび周辺地域でのグローバルロジスティクス機能強化に重点的に取り組んでおります。

TCSグループは、1983年に創設され、パキスタン・カラチを本拠地とするパキスタン国内最大級の物流企業グループです。TCSグループ傘下のTCSL社は、パキスタン全土に広がる物流事業基盤を有し、陸上輸送や倉庫配送、カラチ港を起点に中央アジアと接続する国際陸路輸送などを取り扱っています。パキスタンは2億人を超える人口と豊富な若年層を有しており、今後の経済成長が期待されています。

今回の取引により、TCSL社のもつ国内物流ネットワークと顧客基盤を活用し、今後の内需拡大が見込まれるパキスタンにおいてロジスティクス事業を強化します。またパキスタンを起点とする中央アジアへのトレードレーンの強化にも取り組むことで、新たなロジスティクスサービスの開発やニーズの発掘に取り組みます。

TCSL社との協働により、成長機会の早期実現を目指すことで、ＮＸグループのお客様のサプライチェーンをより強力にサポートしてまいります。

【TSCL社の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/118_1_02496e576eb7cdfb51df08023d401aad.jpg?v=202602030721 ]

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。