ドローン国家資格スクール「ドローンキャンパス 伊豆の空」、2月1日より「ドローンキャンパス 静岡・伊豆の空」へ名称変更。静岡県全域への地域密着体制を強化

むげんのそら株式会社

日本最大級のドローン教習ネットワークを展開する、むげんのそら株式会社（本社：福井県鯖江市、代表取締役社長：久森 章裕）は、運営する合宿型ドローンスクール「ドローンキャンパス 伊豆の空」の名称を、2026年2月1日付で「ドローンキャンパス 静岡・伊豆の空(https://drone-campus.jp/izu/)」へと変更いたしました。

■ 名称変更の背景と理由

1. 全国展開に伴うブランディングの統一と社名刷新

当社は現在、全国に14拠点を展開しており、今後もさらなる拠点拡大とサービス拡充を予定しております。この全国規模での成長に合わせ、組織体制を強化すべく2025年12月1日付けで「むげんのそら株式会社」へと社名を変更(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000141585.html)いたしました。 これに伴い、各拠点の名称も「ドローンキャンパス 〇〇（都道府県名）の空」という表記へ統一を進めております。今回の変更により、全国ネットワークにおけるブランドの一貫性を高め、信頼のネットワークを構築します。

2. 静岡県全域への地域密着と認知拡大

「伊豆の空」はこれまで伊豆エリアを中心に活動してまいりましたが、実際には伊豆地域のみならず、静岡県内全域から多くのお客様に足を運んでいただいております。 「静岡」の名を冠することで、県内にお住まいの皆様にとってより身近な存在であることを示し、地域密着型のドローン教育拠点として、さらに多くの方々に喜んでいただけるサービスの提供を目指します。

■ 代表メッセージ

実際の講習の様子

むげんのそら株式会社 代表取締役社長 久森 章裕 より

「この度、私たちの原点の一つである『伊豆の空』が、新たに『静岡・伊豆の空』として生まれ変わりました。全国14拠点へと広がった今、私たちは改めて『地域に根ざし、その土地の空を安全に支える』という想いを強くしております。静岡県内全域の皆様にとって、より信頼されるパートナーとなり、ドローン技術を通じて地域社会に貢献できるよう邁進してまいります。」

■ 「ドローンキャンパス」4つの特徴

１. 1泊2日の短期集中型カリキュラム、未経験者でも高い合格率を実現

1泊2日で完結する実技特化型のカリキュラムを提供しています。受講生の約9割が未経験者ながら、修了審査合格率は85.5％（2024年6月時点）を誇ります。事前のオンライン学習は不要で、独自のテキストと経験豊富な講師による個別指導、さらに2回の試験機会を設けることで、効率的なライセンス取得を支援します。

２. 宿泊・教材費等を含むオールインワンパッケージと地域共生の取組

宿泊費、入学金、教材費、試験料（2回分）、機体保険料をすべて含むパッケージ料金を採用しています。自治体と連携し廃校等の空き施設を有効活用することで、高品質な学びの場をリーズナブルに提供。最寄り駅からの送迎サービスも完備し、受講者が学習に専念できる環境を整えています。

３. 地産食材を活用した4食の食事提供による受講サポート

受講期間中の食事（計4食）も費用に含まれています。地元の名産品をふんだんに取り入れたメニューを提供することで、受講者のコンディションを支えるとともに、滞在そのものの満足度向上を図っています。

４. 創立2017年、修了生2,500名超の実績とJUIDA「殿堂入り」の信頼性

2017年の開校以来、累計2,500名以上（2025年12月時点）の修了生を輩出する国内最大級のスクールネットワークです。国内最大のドローン団体「JUIDA」のスクールアワードにおいて、3年連続で全国最高賞を受賞。業界初の「殿堂入り」を果たした、実績と信頼のある教育機関です。

【拠点一覧】

ドローン学校【ドローンキャンパス 山形の空】(https://drone-campus.jp/yamagata/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 新潟の空】(https://drone-campus.jp/niigata/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 富山の空】(https://drone-campus.jp/toyama/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 福井の空】(https://drone-campus.jp/fukui/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 兵庫の空】(https://drone-campus.jp/hyogo/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 広島の空】(https://drone-campus.jp/hiroshima/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 熊本の空】(https://drone-campus.jp/kumamoto/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 山口の空】(https://drone-campus.jp/yamaguchi/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 長崎の空】(https://drone-campus.jp/nagasaki/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 長野の空】(https://drone-campus.jp/nagano/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 大分の空】(https://drone-campus.jp/oita/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 鹿児島の空】(https://drone-campus.jp/kagoshima/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 徳島の空】(https://drone-campus.jp/tokushima/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 福島の空】(https://drone-campus.jp/fukushima/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 岩手の空】(https://drone-campus.jp/iwate/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 愛媛の空】(https://drone-campus.jp/ehime/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 福岡の空】 (https://drone-campus.jp/fukuoka/)

むげんのそら株式会社について

【会社概要】

会社名：むげんのそら株式会社

所在地：福井県鯖江市日の出町二丁目1番

代表取締役：久森章裕

ドローンキャンパスHP(https://drone-campus.jp/)

【お問い合わせ】

担当：本田 雄大

電話(代表)：0778-78-9835

メール：info@mugennosora.com

【沿革】

2016年12月26日

法人設立。一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）の認定団体となる。

2017年4月

南越前町の公共施設を活用し、無人航空機（ドローン）のライセンス発行スクール「ドローンキャンパス【福井の空】」を開校。

2018年

国土交通省航空局ホームページ掲載の無人航空機の操縦者に対する講習等実施団体に認定される。

2021年6月

ドローンの知識や技能の指導者等を通じ、安全運航のできる人材育成や業界の安全な発展に貢献したスクールとして、JUIDA SCHOOL AWARDS 2021 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2022年3月

「ドローンキャンパス【福岡の空】」を福岡県田川市に開校。

2023年

「ドローンキャンプ九州の空」JUIDA SCHOOL AWARDS 2023 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2023年12月

「ドローンキャンパス【伊豆の空】」を静岡県伊東市に開校。

2024年4月

「ドローンキャンパス【兵庫の空】」を兵庫県丹波市に開校。

2024年8月

「ドローンキャンパス【熊本の空】」を熊本県南阿蘇村に開校。

2024年9月

「ドローンキャンパス【広島の空】」を広島県江田島市に開校。

2025年7月

「ドローンキャンパス【富山の空】」を富山県魚津市に開校。

「ドローンキャンパス【新潟の空】」を新潟県弥彦村に開校。

2025年11月

「ドローンキャンパス【山形の空】」を山形県山形市に開校。

2025年12月

「北陸の空株式会社」から「むげんのそら株式会社」に社名変更。

「ドローンキャンパス【山口の空】」を山口県美祢市に開校。

「ドローンキャンパス【鹿児島の空】」を鹿児島県薩摩川内市に開校。

「ドローンキャンパス【長崎の空】」を長崎県東彼杵町に開校。

「ドローンキャンパス【長野の空】」を長野県飯綱町に開校。

「ドローンキャンパス【大分の空】」を大分県臼杵市に開校。

2026年2月

「ドローンキャンパス【伊豆の空】」から 「ドローンキャンパス【静岡・伊豆の空】」にサービス名を変更。