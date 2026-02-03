紅しょうがさんが2月14日NARS期間限定ポップアップイベントに来店、１日店長に就任！

資生堂ジャパン株式会社※画像はイメージです

2026年2月11日(水)～2月17日(火)の期間、話題の新商品「ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N 05555 FOG」の発売を記念し、＠cosme TOKYOにて期間限定のPOP UPイベント「NARS HOUSE OF LIGHT in @cosme TOKYO」を開催いたします。POP UPイベントのスペシャル企画として2月14日（土）には芸人の紅しょうがさんが1日店長としてイベント会場に来場します。

2月14日（水）紅しょうがさん 1日店長企画ご参加方法について

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22808/table/425_1_35d140a7fde33964550f025a9cfdea0f.jpg?v=202602030421 ]

内容

NARS POPUP対象商品を1点以上ご購入した方、先着で30名に、紅しょうがさんからバレンタインオリジナルチョコをお渡しします。

参加方法

- 2月14日（土）11時～ 購入対象期間に購入したレシートを受付にお持ちいただき、レシート確認後、その場で先着順にて参加券をお渡しします。【購入対象期間/対象店舗】2月14日（土）11時～ /@cosme TOKYO店（東京都渋谷区神宮前1丁目14-27）【受付場所】@cosme TOKYO 入口外※受付のスタッフにお声かけください。【対象商品】・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト Ｎ 05555 FOG・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト Ｎ5894 CRYSTAL・ライトリフレクティングセッティングパウダー ルース Ｎ 02383 CRYSTAL・ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション・ライトリフレクティング トーンアップヴェール・ライトリフレクティング ファンデーション・ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー・ラディアントクリーミーコンシーラー・アフターグロー リップバーム Ｎ※先着30名に達した時点で、終了となります。※開催時間は限定されており、終日店頭にはおりませんのでご了承ください。※イベント内容は予告なく変更・終了する可能性がございますのでご容赦ください。※該当時間をすぎた場合は、自動キャンセルとなります。※他の方への譲渡・売買はご遠慮ください。※1枚につき、お一人様のみが対象となります。※複数商品をご購入された場合も1回のみの参加となります。※イベントご参加における交通費や宿泊費等はお客様のご負担となります。※会場内では、主催者による撮影を予定しております。会場内のお客様が映り込む場合がありますので、あらかじめご了承ください。※諸般の事情により、営業日、営業時間、予定しておりましたイベントは変更・中止となる場合がございます。その場合でも、当日会場までの交通費や宿泊費等はお客様のご負担となりますので、予めご了承ください。※イベント会場内でのイベント中のお客様による写真撮影 ・ 動画撮影 ・ 録音は禁止となります。（撮影可能時間を除く。動画は全面的に禁止です。）※会場内・外で発生した事故・盗難等は、主催者、会場。出演者は一切責任を責任を負わないものとします。