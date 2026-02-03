【2/11(水・祝)開催】家族介護を考えるつどい「追い詰められる家族を、ひとりにしないために」

社会福祉法人東京都社会福祉協議会家族介護を考えるつどいチラシ

私ども東京ボランティア・市民活動センター（東京都新宿区／所長：山巻毅）は学習と交流を通して家族介護者及び、家族介護者を支援する方々同士のつながりを築き、課題の共有および解決策を考える場として、「家族介護を考えるつどい」を開催いたします。

■日 時 2026年2月11日(水・祝) 13:00～16:30 (受付12:30～)

■会 場 飯田橋セントラルプラザ１２階 会議室

(JR総武線飯田橋駅西口徒歩５分／地下鉄有楽町線・南北線・東西線・大江戸線飯田橋駅Ｂ２ｂ出口）

■対 象 介護をしている方、介護者の会に関わっている方、介護者を支援している方、地域包括支援センターや社会福祉協議会の職員、テーマに関心のある方

■参加費 無料（終了後希望者による懇親会 参加費500円）

■定 員 100名

■内 容

【第一部】 講演

阿部恭子さん（特定非営利活動法人WorldOpenHeart理事長）

なぜ犯罪をしてしまうのか、様々な親子関係や社会的背景について紐解きながら、

介護殺人によって起きていることを、加害者家族の視点から事例を交えてお話いただきます。

【第二部】 活動紹介・意見交換

聞き手：阿久津美栄子さん（NPO法人UPTREE 代表理事）

登壇者：北原理良子さん（杉並介護者応援団 共同代表）

神達五月雄さん（荒川区男性介護者の会「オヤジの会」 副代表）

都内で介護者支援に取り組む団体の活動を共有しながら、

市民によるインフォーマルなサポートや家族介護のありようについて意見交換します。

■主 催 東京ボランティア・市民活動センター

■後 援 男性介護者と支援者の全国ネットワーク、日本ケアラー連盟

■申込方法 ホームページhttps://www.tvac.or.jp/news/51134もしくはFAX（03-3235-0050）

■問合先 東京ボランティア・市民活動センター