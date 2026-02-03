【2/11(水・祝)開催】家族介護を考えるつどい「追い詰められる家族を、ひとりにしないために」

写真拡大 (全2枚)

社会福祉法人東京都社会福祉協議会

家族介護を考えるつどいチラシ

私ども東京ボランティア・市民活動センター（東京都新宿区／所長：山巻毅）は学習と交流を通して家族介護者及び、家族介護者を支援する方々同士のつながりを築き、課題の共有および解決策を考える場として、「家族介護を考えるつどい」を開催いたします。



■日　時　　2026年2月11日(水・祝) 13:00～16:30 (受付12:30～)


■会　場　　飯田橋セントラルプラザ１２階　会議室


(JR総武線飯田橋駅西口徒歩５分／地下鉄有楽町線・南北線・東西線・大江戸線飯田橋駅Ｂ２ｂ出口）


■対　象　介護をしている方、介護者の会に関わっている方、介護者を支援している方、地域包括支援センターや社会福祉協議会の職員、テーマに関心のある方


■参加費　　無料（終了後希望者による懇親会　参加費500円）　


■定　員　　100名　


■内　容　


【第一部】　講演


阿部恭子さん（特定非営利活動法人WorldOpenHeart理事長）


なぜ犯罪をしてしまうのか、様々な親子関係や社会的背景について紐解きながら、


介護殺人によって起きていることを、加害者家族の視点から事例を交えてお話いただきます。



【第二部】　活動紹介・意見交換


聞き手：阿久津美栄子さん（NPO法人UPTREE　代表理事）


登壇者：北原理良子さん（杉並介護者応援団　共同代表）


　　　　神達五月雄さん（荒川区男性介護者の会「オヤジの会」　副代表）


都内で介護者支援に取り組む団体の活動を共有しながら、


市民によるインフォーマルなサポートや家族介護のありようについて意見交換します。



■主　催　　東京ボランティア・市民活動センター


■後　援　　男性介護者と支援者の全国ネットワーク、日本ケアラー連盟


■申込方法　ホームページhttps://www.tvac.or.jp/news/51134もしくはFAX（03-3235-0050）


■問合先 　　東京ボランティア・市民活動センター