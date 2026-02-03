短歌で綴る想い。特別番組『銀座ダイヤモンドシライシpresents エコー あなたに贈る短歌』がBS朝日で放映決定！

株式会社NEW ART

「銀座ダイヤモンドシライシ」（運営:株式会社NEW ART、東京都中央区、代表 濱野えり）は、日本初*のブライダルジュエリー専門店として、数多くの「ふたりの門出」に寄り添い、プロポーズにおいてはご自身の想いを伝えることの大切さを一貫して伝えてきました。特に「言葉」で伝える力は絶大です。「短歌」は、情景や心情を限られた言葉の中に凝縮させ、他者と共に味わうものです。言葉を介して想いを語る本番組に共感し、協賛いたします。

日本の伝統的な詩の形式として、古くから親しまれてきた短歌。季語に縛られない自由さと、日常のささやかな心の動きを表現する繊細さで、若い世代にも、その人気が広まっています。

番組では、短歌アプリ“57577”と連動して、視聴者の皆さまから短歌を募集します。応募作品の中から、出演者たちが気になった作品を数首セレクトし、そこから見えてくる情景についてトークします。番組で紹介しきれなかったトーク映像は、YouTubeでも公開いたします。

GINZA DIAMOND SHIRAISHI presents エコー あなたに贈る短歌

■ BS朝日 特別番組

架空の喫茶店「エコー」を舞台に、歌人のほか異分野の表現者たちが、5・7・5・7・7の31文字で表現される短歌の奥深い世界を自由に語らいます。

【出演者】青松輝（ベテランち）

伊藤紺

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7438/table/443_1_298b87aa5e988f5382364e1ab1af7ded.jpg?v=202602030421 ]【参加方法】

●短歌を投稿する

(1)短歌アプリ『57577』(https://tanka.one/app)をダウンロード

(2)メニューバーの「作成」から短歌を制作

(3)メニューバーの「お題」内にある番組とのコラボキャンペーンを確認

(4)「短歌を投稿」ボタンから、短歌を投稿！

※アカウントを作成のうえ、Xへのシェアもぜひお願いします。

●投稿された短歌を見る／投票する

(1)短歌アプリ『57577』(https://tanka.one/app)をダウンロードし、番組とのコラボキャンペーンを確認

(2)「投稿を見る」ボタンより、各作品への『いいね』を通じて投票

※投票は、お一人につき何首（何票）でも可能です。

「57577」 https://tanka.one/app

※銀座ダイヤモンドシライシNEWSページ https://www.diamond-shiraishi.jp/news/tanka_2026.html

ブライダルジュエリーの“パイオニア” 銀座ダイヤモンドシライシ

銀座ダイヤモンドシライシは、生誕31年。日本初*のブライダルジュエリー専門店です。

1994年に銀座中央通りに本店を構え、2026年2月現在、日本国内68店舗を構える日本最大級のブライダルジュエリーブランドです。「すべての花嫁にダイヤモンドを」という想いで、高品質のダイヤモンドをお届けします。

そこで選び抜かれたダイヤモンドは、ダイヤモンドの品質基準として知られる「4C」だけでなく、美しいと感じるのに必要な「輝き」が最も大切な価値であると考え、より美しい輝きを放つダイヤモンドです。ダイヤモンドと気に入ったリングのデザインと組み合わせることができるのは銀座ダイヤモンドシライシだからこそ。

常時18,000ピース以上のダイヤモンドと700種類以上のリングのデザインをご用意し、「世界にひとつの、自分だけのリングが欲しい」そんな多くの花嫁たちの声におこたえします。

婚約指輪（エンゲージリング）と結婚指輪（マリッジリング）を重ねてつける「セットリング」も業界の先駆けとなっています。なめらかな着用感、サイドからみた美しさも細やかな手仕事がなすさらなる特徴です。

また、永久的に保証するアフターサービスも、一生をともにするリングに携わるからこそ。これらはすべて、「ふたりに寄り添い幸せをかたちにしたい」私たちのそんな想いの結晶であり、願いそのものなのです。これまでも、そしてこれからも、ずっと。

銀座ダイヤモンドシライシは、ふたりの人生に寄り添って歩んでいくブランドであり続けます。

銀座ダイヤモンドシライシがご提供するダイヤモンドの魅力

最高評価Ultimate（アルティメイト）のダイヤモンドをご提供する品質※0.25ct未満およびHカラー以下、クラリティがSI1以下など、一部のダイヤモンドにはサリネ・ライトレポートの発行はありません。

従来のダイヤモンドの品質評価基準「4C」にとどまらず、新たにダイヤモンドの輝きを評価したレポート「サリネ・ライトレポート」を実施。世界各地の有数な研磨業社から選定したダイヤモンドルースでさえ、最高評価Ultimateは数多くない中、銀座ダイヤモンドシライシが仕入れる研磨済みダイヤモンドの99％以上は最高評価Ultimateのダイヤモンドであることが証明されています。

世界中から集まる高品質のダイヤモンドを仕入れ、選りすぐる

シライシでは誰の手にも渡ったことのないピュアなヴァージン・ダイヤモンドを手にしてほしいという想いから、リカット・リユースのダイヤモンドは取り扱っておりません。全世界のダイヤモンドの中から世界トップレベルに美しいダイヤモンドを自社で一貫して仕入れることで適正な価格での提供を実現して、鑑定書だけでは表されない品質の差まで見極め、お客様にお届けしています。

公式サイト :https://www.diamond-shiraishi.jp/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/ginza_diamond_shiraishi/株式会社NEW ART

代表者 ： 代表取締役社長 濱野 えり

創業 ： 平成29年5月

資本金 ： 1億円

事業内容 ： ブライダルジュエリー専門店「銀座ダイヤモンドシライシ」「エクセルコ ダイヤモンド」による、ブライダルジュエリー等の販売など

所在地 ： 東京都中央区銀座1-15-2 銀座スイムビル



東証スタンダード上場の株式会社NEW ART HOLDINGS（証券コード：7638）の100%子会社。NEW ARTは、ブライダルジュエリー（婚約指輪および結婚指輪）の販売を主力とした事業展開を行なっており、「銀座ダイヤモンドシライシ」https://www.diamond-shiraishi.jp/（国内68店舗）をはじめ、「エクセルコ ダイヤモンド」https://www.exelco.com/（国内60店舗）のブランドで展開しています。

*株式会社 矢野経済研究所「宝石・貴金属市場年鑑＜市場分析編＞」調べ