本格シミュレーションRPG『ラングリッサー モバイル』新SSR英雄「レイピア」と「シャリク」が実装！さらに、SPボーゼル登場！

ZLONGAMEは、好評配信中の本格シミュレーションRPG『ラングリッサー モバイル』にて、2月3日（火）より新英雄「レイピア」と「シャリク」の登場、期間限定召喚『己の道を行く心』を実施することをお知らせいたします。

■新キャラクター「レイピア」と「シャリク」が登場

＜レイピア＞

鉄腕と不屈の心で知られる新帝国第三皇女。新帝国軍の指導者であり、国家の未来と運命に献身する「無冠の王」。冷徹な野心家と恐れられるが、全ては人々の平和な暮らしのため、古代兵器を巡る戦いに身を投じる。

＜シャリク＞

ミスラ教国から連邦に派遣された人造神剣士。名目上は連邦の将軍だが、実際には同じく人造神剣士であるアーブシャイトの命令にのみ従う。その真の主人は、背後で世界平和に影響を与える「光の会」である。

■期間限定召喚『己の道を行く心』

『己の道を行く心』は10連召喚で必ずSR以上の英雄を一人獲得できる、期間限定召喚です。SSRレイピアとシャリクの出現確率が期間限定でアップします。

■SPボーゼルが登場！

※ボーゼルSP化に必要なアイテム「己を超える決意」は2/10開始のイベント「新たなる希望」で獲得できます。

千年もの間、勝敗の輪廻を経て、ボーゼルはついにアルハザードの力でカオスを召喚し、世界を永夜のような暗獄に変えた。

混沌の偉大な力が彼の骨肉に溶け込み、魔族の帝王は光明の残夢を打ち砕き、鉄蹄の音で旧世界のレクイエムを奏でた。

■時空の裂け目：ラングリッサーミレニアムWS正義の選択 後編

新帝国の皇女レイピアの手に渡った大天使。新帝国の平和を追い求める彼女は、遂に最終兵器との融合を果たし、その野望を実現させようとする。

例えそれが理想の世界を描くために必要であっても、多くの命が奪われることは許せない。

シオンたちの最後の戦いが始まる！

アップデート後、「ラングリッサーミレニアムWS‐正義の選択」後編が開放されます。

正義に満ちた世界を望んだシオンの物語がフィナーレを迎えます。ステージをクリアすることで、聖魔晶や、絆の力を上昇させるために必要なアイテムが手に入ります。

■万象の征途：気象「砂」追加

アップデート後、「万象の征途」にて、新たな「砂」気象ステージが開放されます。

（「風」のチャレンジステージをクリアすると開放）

「風」と「砂」が融合した複合気象が段階的に登場し、より奥深い戦略を楽しめます。

さらに、予示の水晶玉には新たにトーテム、進化ノード、そして「砂」の奥秘が追加され、指揮官の戦闘をより強力にサポートします。新ステージをクリアすると、聖魔晶やエンチャントセット・上級など、豪華報酬を獲得可能！

また、「砂」の万象の印も同時に実装され、今後解放予定です。

■新SP兵士登場

かつての栄光が、再び戦場へと舞い戻る！覚醒試練に挑み、兵士の新たな進化を見届けよ！

アップデート後より、一部の兵士が新たなSPモデルを迎えます。

※SP開放兵士は以下となります。

暗殺者、闇の錬金術師、ワンダリングソウル

■光の残響コレクション

『光の残響コレクション』は累計チャージ額が指定金額に達すると、そのチャージ額に応じた報酬を獲得できる期間限定イベントです。SSR英雄：レイピア限定スキン「惑心の妖蛇姫」、シャリク限定スキン「ヴォイドスカイ」のほか、限定アイコンフレームや聖魔券、魔導石など、豪華報酬を獲得することができます。

■『ラングリッサー モバイル』とは

オフィシャルな『ラングリッサー』シリーズの作品として、『ラングリッサー モバイル』は歴代ストーリーを引き継いだ内容となっています。原作シリーズのシナリオや人気キャラクターはもちろん収録、更に新たな冒険ストーリーが加わり、初めてのプレイヤーでもすんなりと『ラングリッサー』を楽しめる「とっつきやすさ」がウリ。また、原作シリーズのファンは懐かしさと新しさの両方を楽しめる内容となっています。

◎クラシックなSRPG

『ラングリッサー モバイル』は、原作のシステムを引き継いでおり、兵種相克や地形の要素を考慮して戦術を立てるのがポイント。兵種にはユニットそれぞれに相性があり、山や森、川などの地形によってもユニットへ与える影響が変わります。また、他のSRPGと違い、シナリオ分岐等の多様性のあるストーリー展開は、原作を遊んだことのないプレイヤーでも十分楽しめます。

◎最新で深みのあるストーリー

本作は『ラングリッサー』シリーズ初のスマートフォン向けプラットフォームで配信されます。聖剣ラングリッサーと魔剣アルハザードを巡る新たな戦いに、エルウィンやレオン、シェリー、ナームなど、歷代の人気キャラクターが登場。これら原作の英雄は、新作ストーリー内でプレイすることも可能です。キャラクターのボイスも一新されており、プレイヤーをより『ラングリッサー』の魅惑的な世界に引き込んでくれます！

